Serie Galaxy S9 comienza a recibir parche de seguridad de julio 2020

julio 13, 2020

Samsung está mejorando su juego de actualización de seguridad mensual. A principios de este mes, vimos el último parche de seguridad que llegó a la línea Galaxy S20 junto con el dúo Note 9 de dos años. Es hora de los teléfonos inteligentes Galaxy S9 y S9 Plus. Esa es una mejora teniendo en cuenta que ni siquiera estamos a mitad de mes. Dicho esto, Samsung ahora ha comenzado a implementar el parche de seguridad de julio de 2020 para el dúo Galaxy S9.

El último parche de seguridad de Android viene con dos nuevas versiones de firmware, G960FXXUAETG3 y G965FXCXUAETG3. Al igual que con S9 duo, la nueva actualización de parche solo trae el último parche de seguridad de Android de julio de 2020. Esto significa que no hay nuevas características, cambios, adiciones, solo algunas correcciones de vulnerabilidades. Para recordar, el parche de seguridad de julio de 2020 corrige cuatro vulnerabilidades críticas de Android junto con 14 vulnerabilidades que afectan solo a los dispositivos Galaxy.

A partir de ahora, la nueva actualización se está implementando actualmente en la región alemana, mientras que no hay información actual disponible para otros mercados. Dicho esto, deberíamos ver la actualización dirigiéndose a los principales mercados en los próximos días o semanas. Si no ha recibido la notificación de actualización, puede verificar manualmente la actualización. Para hacerlo, dirígete a Configuración >> Actualización de software >> Descargar e instalar.

Vale la pena señalar que la actualización podría implementarse en lotes, lo que significa que es posible que no la obtenga de inmediato. Si eso sucede, no necesita preocuparse, ya que llegará a su dispositivo tarde o temprano. Si no lo sabe, Samsung ofrece tres años de soporte de parches de seguridad para su línea insignia Galaxy, que incluye la serie S y la línea Note. Con el Galaxy S9 duo entrando en la fase final de su ciclo de vida de actualización mensual, Samsung ahora cambiará a la actualización trimestral. Deberíamos ver que esto suceda para esta fecha el año que viene. Para recordar, el dispositivo recibió recientemente su última actualización importante, es decir, One UI 2.1.

Origen: Galaxy S9 y S9 Plus ahora comienzan a recibir el parche de seguridad de julio de 2020

