TBS ACT Japón implementa la solución de producción in situ de LiveU con Starlink para un programa de variedades de televisión en vivo

noviembre 7, 2023

LiveU anunció hoy el exitoso despliegue de su solución de producción in situ combinada con satélites Starlink para la producción en vivo de TBS Japón del programa de variedades de televisión japonés, “Ousama no Brunch”. Producido por TBS ACT, la rama de producción de TOKYO BROADCASTING SYSTEM TELEVISION, INC. (TBS), el popular programa en horario de máxima audiencia se transmitió en vivo desde uno de los parques temáticos más grandes de Japón a millones de espectadores en todo el país.

La solución de producción in situ de LiveU, con su receptor móvil y, en este caso, la integración de Starlink, permite una configuración rentable y sin cables con extrema resistencia en lugares exteriores concurridos. La integración amplía las posibilidades para producciones in situ en áreas donde las líneas de red cableadas no están disponibles y las condiciones de la red son desafiantes. La solución es parte del EcoSystem independiente de la red de LiveU, lo que permite que el conjunto de soluciones de video IP de LiveU se conecte con otras redes IP y satelitales de primer nivel.

Se transmitieron transmisiones en vivo de alta calidad desde numerosas unidades de campo de LiveU, LU800 y LU600, alrededor del parque directamente a los receptores LiveU instalados en el camión de producción utilizando múltiples redes móviles y satelitales. LiveU apoyó la implementación general y las pruebas previas en el lugar de producción in situ con el socio local, NTT Communications Corporation, que ayudó en la configuración y la conectividad de la red móvil.

Según Keiichi Shiota de TBS ACT, «Utilizamos LiveU Mobile Receiver para la producción in situ en el gran parque temático de la región de Kanto. Al utilizar LiveU Mobile Receiver, pudimos recibir vídeo en directo en un vehículo mediante dispositivos móviles y «Redes satelitales (Starlink) sin necesidad de conexiones de red cableadas. Creemos que LiveU Mobile Receiver amplía las posibilidades de producción in situ en lugares donde no es fácil preparar una línea de red cableada».

Tobe Tatsuya, Gerente Técnico de LiveU Japón, dijo: «Estamos encantados con los resultados de esta transmisión en vivo, que abre oportunidades para entretenimiento en vivo, deportes y otros eventos al aire libre similares. Las eficiencias de producción de LiveU han quedado demostradas en este evento». La configuración en el lugar es excelente caso de uso para nuestra integración Starlink, que muestra los beneficios de unir el ancho de banda celular con terminales satelitales Starlink para un rendimiento de alta calidad. Con tranquilidad, los clientes pueden concentrarse en crear el mejor contenido desde donde elijan. Tanto en ubicaciones interiores como exteriores, por muy desafiantes que sean».

Otros clientes ahora están explorando transmisiones en vivo para otros eventos utilizando la solución de producción in situ de LiveU.

Sobre LiveU

EcoSystem de LiveU agrega eficiencia y acorta los flujos de trabajo en toda la cadena de producción de video para noticias, deportes, seguridad pública y otros sectores verticales. Al reducir la complejidad, LiveU EcoSystem ofrece una red de video IP optimizada y flexible para contribución, producción y distribución. Aprovechando nuestra innovación y liderazgo en el mercado global, LiveU ofrece soluciones de video IP confiables y de la más alta calidad para todo tipo de producciones en vivo, produciendo más por menos. Nuestro rico portafolio, construido sobre el protocolo pionero LRT™ (LiveU Reliable Transport), abarca desde nuestras unidades de campo portátiles a nivel de producción y aplicaciones para teléfonos inteligentes hasta soluciones de gestión, ingesta, producción y distribución de IP en la nube de próxima generación. Con más de 5.000 clientes en 150 países, la tecnología de LiveU es la solución elegida por emisoras globales, deportes, seguridad pública y otras organizaciones (incluidos gobiernos, educación, empresas y productoras), que transmiten video en vivo a TV, dispositivos móviles, en línea y medios de comunicación social. LiveU ha ganado múltiples premios, incluido Frost & Sullivan por su liderazgo global en productos y premios Emmy® de Tecnología e Ingeniería. Para más información visite www.liveu.tv, o síganos enTwitter, Facebook, YouTube, LinkedIn o Instagram.

Sobre LRT™

Desarrollado por LiveU, LRT™ (LiveU Reliable Transport) es el poder detrás de todas las soluciones de LiveU, ofreciendo confiabilidad sólida sobre redes celulares y otras redes IP. El protocolo LRT™ admite transmisión de audio y video de baja latencia y alta resiliencia y fue creado desde cero para adaptarse a las propiedades especiales de las redes celulares 4G/5G, así como a las redes inalámbricas y cableadas más tradicionales. LRT™ está optimizado para admitir la unión de múltiples conexiones IP. Aprende más: https://www.liveu.tv/solutions/lrt.