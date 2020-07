Xiaomi Mi 10 comienza a recibir Beta MIUI 12 basada en Android 11 en China

julio 14, 2020

Xiaomi anunció el mes pasado que Android 11 Beta 1 estará disponible para Mi 10 y Mi 10 Pro. Hay informes de que el gigante tecnológico chino ha comenzado a impulsar la actualización introduciendo la versión de desarrollo beta MIUI 12 basada en Android 11 a modelos en China.

Xiaomi Mi 10 Pro

Esta es una sorpresa porque, aunque se esperaba Android 11 beta, no había ninguna indicación de si tendría MIUI 11 o la última máscara personalizada MIUI 12. La compañía aún no ha comenzado a implementar MIUI 12. Como tal, los usuarios experimentarán las nuevas características que MIUI 12 trae junto con las características propias de Android 11. Sin embargo, dicha versión preliminar generalmente está llena de errores y esta no es una excepción. Comentan que la actualización viene con el problema de que los usuarios no pueden ajustar el volumen en algunas aplicaciones de video de terceros. Proporcionan una solución temporal para que dichos usuarios puedan configurar el control de volumen de medios para permitir su uso o siempre permitir la administración de permisos. Se espera que este problema se solucione en actualizaciones posteriores.

Se espera que Google lance el Android 11 estable el 8 de septiembre y con el movimiento actual de ponerlo a disposición de los OEM de manera anticipada. Esperamos un rápido despliegue de los modelos de teléfonos en todo el mundo.

Origen: Xiaomi Mi 10 comienza a recibir la versión de desarrollo MIUI 12 Beta basada en Android 11 en China – Gizmochina

[+] Videos de nuestro canal de YouTube