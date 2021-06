Xiaomi patenta revolucionario sistema de carga por sonido

junio 20, 2021

Xiaomi quiere ser una de las empresas líderes en el departamento de carga rápida de baterías. Recientemente, la compañía presentó una nueva tecnología HyperCharge que viene con soporte de carga rápida por cable de 200W. Sin embargo, la compañía todavía tiene otros planes para revolucionar la industria a través de una nueva tecnología de carga por sonido.

El gigante chino ha solicitado una patente en la CNIPA (Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China) que revela algunos detalles clave de la próxima solución de carga. La invención ha sido bautizada como Xiaomi Sound Charging.

La patente revela algunos detalles clave en torno a esta nueva tecnología

Xiaomi, al parecer, está trabajando en una nueva tecnología que se revelará en los próximos años que utilizará sonido y otros componentes para cargar dispositivos. Además de la carga por sonido, la patente también incluye un dispositivo de almacenamiento de energía y un dispositivo electrónico.

El dispositivo de carga por sonido incluye un «dispositivo de recolección de sonido, una variedad de dispositivos de conversión de energía y un dispositivo de conversión de energía» para aprovechar la energía mecánica de la vibración ambiental, dice la descripción de la patente. La patente de Xiaomi revela además que el dispositivo electrónico convertirá esta vibración mecánica en corriente alterna (CA). Luego se convertirá a corriente continua (CC) mediante el dispositivo de conversión de energía.

Es sólo una patente

La patente sugiere que esta tecnología de carga puede alimentar las baterías de teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos sin la necesidad de ningún enchufe. Es un nuevo tipo de tecnología de carga inalámbrica y parece muy prometedora. Más allá de la patente, no hay poner demasiadas esperanzas en este posible invento. Después de todo, la solicitud de patente no significa que Xiaomi utilizará la tecnología en un futuro próximo. Hay muchas barreras que la empresa deberá cruzar para que esto sea comercialmente viable. Tendremos que esperar para ver una demostración de la tecnología Xiaomi Sound Charging en los próximos meses, pero no será fácil.

Xiaomi ya reveló su tecnología HyperCharge de 200W, pero incluso esta tecnología innovadora puede tardar más de un año en llegar a los teléfonos inteligentes. Hasta ahora, la compañía solo tenía un teléfono inteligente con su tecnología de carga rápida de 120W. Por lo tanto, es posible que estemos a un par de años de esta tecnología de carga por sonido.

Origen: Patente de carga de sonido de Xiaomi presentada en CNIPA – Gizchina.com

