Zoom para Android ahora admite fondos virtuales y un montón de funciones nuevas

septiembre 24, 2020

Zoom ha prosperado como una aplicación de videoconferencia este año en medio de la pandemia de COVID-19, y la plataforma agrega ocasionalmente nuevas funciones para sus usuarios. Esta semana, Zoom para Android se ha actualizado con algunas funciones nuevas y correcciones, incluida la compatibilidad con el fondo virtual.

Imagen vía Depositphotos

En Zoom versión 5.3 para Android, hay algunas correcciones de errores, algunos problemas resueltos y algunos ajustes en las funciones, pero hay dos funciones clave de las que los usuarios se beneficiarán. Por un lado, compartir la pantalla a través de Zoom en Android ahora también admite compartir audio desde el dispositivo, lo que significa que puede compartir videos sin interferencia del micrófono.

Sin embargo, la mayor adición es la llegada del soporte virtual en segundo plano en Android. Esta ha sido una característica popular de Zoom este año, ya que muchos trabajan desde casa, ya que solo se necesitan unos segundos para ocultar una sala de estar desordenada y cambiarla por un paisaje impresionante o cualquier imagen que desee. En Android, la función de fondo virtual de Zoom tiene solo una restricción. Por ahora, solo se admiten imágenes, no videos como el soporte de las aplicaciones de escritorio.

¿Otro cambio notable aquí? Como señala Android Police, las Chromebook ya no son compatibles con la aplicación de Android de Zoom. El razonamiento aquí no está claro, pero ya no puede descargar Zoom desde Play Store en un Chromebook. Eso también es una pena, porque la versión de la aplicación Chrome de Zoom tiene una funcionalidad muy limitada.

¿Qué hay de nuevo?

Características generales

Mejora de la sincronización de la integración del calendario

Programación mejorada con configuración predeterminada

Compartir audio del dispositivo

Soporte de fondo virtual para Android

Funciones de reunión

Sala para grupos de trabajo autoseleccionada

Funciones de chat

Ocultar bots de chat en la lista de mensajería instantánea

Vista previa de enlace mejorada

Búsqueda mejorada

Marcar como no leído para imágenes y archivos

Problemas resueltos

Se resolvió el problema con las salas de grupos pequeños que no seguían la configuración / restricciones de la sesión principal

Correcciones de errores menores

