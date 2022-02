febrero 25, 2022

Dado que una gran cantidad de teléfonos inteligentes llegan al mercado cada año, puede ser un poco confuso tomar una decisión. Si necesita un nuevo teléfono inteligente con una capacidad de selfies decentes, es posible que desee leer hasta el final.

Imagen vía Depositphotos

¿Necesita un teléfono inteligente bastante nuevo con una cámara frontal decente? ¿Necesitas un smartphone de 2021 cuya cámara frontal no te decepcione? Entonces, los primeros dispositivos de esta lista serán su mejor opción. Por supuesto, como siempre aconsejamos, nuestras publicaciones no siempre persiguen los megapíxeles. De hecho, una cámara de muchos píxeles no siempre funciona mejor. Además del tamaño de píxel, hay otros detalles que los amantes de las selfies deberían tener en cuenta. Las mejores marcas como Apple, Huawei, Samsung, Google y algunas otras no siempre buscan píxeles, sin embargo, tienen algunas de las mejores cámaras para selfies. Analizamos otras capacidades de la cámara frontal, como la optimización del software, las funciones de embellecimiento, las funciones de IA, el modo de retrato y más.

Antes de entrar en la lista de los 10 mejores teléfonos inteligentes para selfies, es importante tener en cuenta que esta suele ser una lectura muy larga. Sin embargo, si no tiene tiempo para la lectura completa, a continuación se muestra la lista de teléfonos inteligentes con la especificación de su cámara frontal.

Hoja de especificaciones de la cámara Selfie

Xiaomi 12 Pro: 32 MP, 26 mm (ancho), 0,7 µm; HDR, panorama; 1080p@30/60fps, 720p@120fps

Samsung Galaxy S22 Ultra: 40 MP, f/2.2, 26 mm (ancho), 1/2.82″, 0.7 µm, PDAF; Videollamada dual, Auto-HDR; 4K@30/60fps, 1080p@30fps

OnePlus 10 Pro: 32 MP, f/2.2, (ancho), 1/2.74″, 0.8µm; HDR automático; 1080p a 30 fps, giroscopio EIS

Versión e-sports de Redmi K50: 20 MP, f/2.4, 18 mm (ultra gran angular); 1080p@30/60fps, 720p@120fps, HDR

Huawei nova 6 5G: 32 MP, f/2.0, 26 mm (ancho), 1/2,8″, 0,8 µm, PDAF; 8 MP, f/2.2, 17 mm (ultra gran angular); HDR; 4K@30fps

Huawei P50 Pro: 13 MP, f/2.4, (ancho), AF; Panorámica, HDR; 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps

Google Pixel 6 Pro: 11,1 MP, f/2,2, 20 mm (ultra gran angular), 1,22 µm; HDR automático, panorama; 4K@30fps, 1080p@30/60fps

Asus ZenFone 7 Pro: módulo de cámara principal abatible motorizado; 64 MP, f/1,8, 26 mm (ancho), 1/1,72″, 0,8 µm, PDAF, OIS; 8 MP, f/2.4, 80 mm (teleobjetivo), PDAF, OIS, zoom óptico de 3x; 12 MP, f/2.2, 113˚, 17 mm (ultra gran angular), 1/2,55″, 1,4 µm, PDAF de doble píxel; Flash de doble LED, HDR, panorama automático (rotación motorizada); 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps; giroscopio EIS, HDR

Samsung Galaxy S22: 10 MP, f/2.2, 26 mm (ancho), 1/3.24″, 1.22 µm, Dual Pixel PDAF; Videollamada dual, Auto-HDR; 4K@30/60fps, 1080p@30fps

Xiaomi 12: 32 MP, 26 mm (ancho), 0,7 µm; HDR, panorama; 1080p@30/60fps, 720p@120fps

Los 10 mejores teléfonos inteligentes para selfies

1. Xiaomi 12 Pro

Además del hecho de que este es el último teléfono inteligente insignia de Xiaomi, el Xiaomi 12 tiene una cámara frontal decente. Sin embargo, este dispositivo no es barato, ya que tendrás que gastar no menos de $900 para tenerlo. Lanzado en diciembre de 2021, el Xiaomi 12 Pro viene con una impresionante cámara frontal de 32MP. Si eres alguien a quien le encanta perseguir el tamaño de píxel, entonces no te decepcionará. Sin embargo, la cámara frontal no solo es maravillosa para su cámara selfie, sino que también tiene algunos ajustes de hardware específicos para una salida selfie «perfecta».

La cámara frontal del Xiaomi 12 Pro es del fabricante chino OmniVision (OV32B40). En primer lugar, esta cámara puede tomar imágenes que cubrirán toda la pantalla. La relación de aspecto de la imagen es 16:9 o 4:3. Por supuesto, con esta resolución, las imágenes obviamente son geniales y atractivas. Además, Xiaomi agrega un modo de belleza que está activo por defecto. Sin embargo, los usuarios pueden optar por ajustar este modo en relación con sus preferencias o desactivarlo por completo. Además, la cámara frontal de este smartphone cuenta con Efectos Cinematográficos que los usuarios también pueden activar. También hay un modo de retrato con un efecto decente que ofrece selfies de primer nivel. Sin embargo, con el modo retrato, HDR no está disponible.

En el aspecto de video, la cámara frontal del Xiaomi 12 Pro puede grabar videos en Full HD (1920 x 1080 píxeles) y 30/60 cuadros por segundo. También puede grabar 720p a 120 cuadros por segundo. Además, el video de la cámara frontal tiene una función de subtítulos que es bastante precisa. Deberías probarlo.

Especificaciones clave de la cámara frontal:

Sensor de 32 MP con píxeles de 0,7 µm

Lente de apertura f/2.0 de enfoque fijo

HDR, panorama; 26 mm (ancho), 1/2,8″

1080p@30/60fps, 720p@120fps

Vista previa de especificaciones sucintas de Xiaomi 12 Pro

El Xiaomi 12 Pro viene con una pantalla LTPO AMOLED de 6,73 pulgadas que admite colores 1B, frecuencia de actualización de 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, brillo máximo de 1500 nits. Esta pantalla admite una resolución de 1440 x 3200 píxeles y tiene protección Corning Gorilla Glass Victus. La densidad de píxeles es de 521 PPI, por lo que tiene una pantalla de alto nivel.

Debajo del capó, este dispositivo viene con un procesador insignia, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SoC. Este chip es el mejor procesador insignia de Android en el mercado y ofrece suficiente potencia y una experiencia sin retrasos. El Xiaomi 12 Pro también viene con hasta 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Desafortunadamente, no hay una ranura para tarjeta microSD, por lo que no puede expandir más el almacenamiento interno de este dispositivo. En la parte trasera, tiene una configuración de cámara triple de 50MP. Específicamente, este dispositivo viene con una cámara principal de 50MP (Dual Pixel PDAF, OIS), una cámara de teleobjetivo de 50MP (PDAF, zoom óptico de 2x) y una cámara ultra gran angular de 50MP. Para mantener sus luces encendidas, este teléfono inteligente insignia utiliza una batería de 4600 mAh que admite carga rápida de 120 W (100 % en 18 min), carga inalámbrica de 50 W (100 % en 42 min) y carga inalámbrica inversa de 10 W.

2. Samsung Galaxy S22 Ultra

El Samsung Galaxy S22 Ultra es un teléfono inteligente insignia de primer nivel con una cámara selfie decente. Para aquellos que dicen que es Samsung o Apple, la cámara frontal del Galaxy S22 Ultra supera a toda la cámara frontal de la serie iPhone 13, al menos en DxOMark. Aunque el rendimiento de la cámara selfie es sólido, no es una mejora significativa con respecto al Galaxy S21 Ultra del año pasado. Produce imágenes de gran detalle con un amplio rango dinámico. Sin embargo, sus puntos bajos están en el video que tiene algo de ruido.

Incluso en entornos con poca luz, sus selfies son decentes y consistentes. El color es generalmente preciso y el balance de blancos es excelente. El enfoque automático funciona perfectamente aunque la profundidad de campo es bastante estrecha. Una cosa que notamos sobre la cámara frontal del Galaxy S22 Ultra es que el nivel de detalle es excelente pero el ruido es visible. Esto significa que la cámara prioriza la preservación de los detalles sobre la reducción del ruido. Además, en un entorno con poca luz, hay un flash que es la pantalla. Esto le da más exposición a la imagen.

Esta cámara frontal también admite el modo retrato, que es mejor que la mayoría de los teléfonos inteligentes del mercado. El desenfoque del fondo es decente y la separación de sujetos es precisa. Sin embargo, el ruido aparece aquí y allá, sin una distribución uniforme.

Especificaciones clave de la cámara frontal:

Sensor primario de 40 MP, píxeles de 0,7 µm

Lente de apertura F/2.2 con campo de visión de 80°

Enfoque automático de detección de rostro

Destello de pantalla

4K@30/60fps, 1080p@30fps

Para sus videos, esta cámara admite videos 4K@30/60fps y 1080p@30fps. Aparte del ruido pronunciado, todos los demás aspectos del video parecen perfectos. El rango dinámico de exposición, el balance de blancos y el tono de piel son precisos y vívidos. Además, el enfoque automático es rápido y fiable y la estabilización es generalmente aceptable.

Vista previa de especificaciones sucintas del Samsung Galaxy S22 Ultra

Lanzado en febrero de 2022, el Samsung Galaxy S22 Ultra es el último modelo de primera línea de la serie Galaxy S22. Este dispositivo viene con una pantalla Dynamic AMOLED de 120 Hz AMOLED de 6.8 pulgadas quad-HD+ (3088 x 1440) que admite video HDR10+. Debajo del capó, este dispositivo viene con Snapdragon 8 Gen 1 o Exynos 2200. Como es habitual, en China y EE. UU., los compradores tendrán la versión Snapdragon 8 Gen 1. Sin embargo, en Europa y otros mercados se venderá la versión Exynos 2200. Ambas versiones vienen en múltiples configuraciones de memoria/almacenamiento que van desde 8 GB/12 GB de RAM y 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB de almacenamiento.

En la parte trasera, este teléfono inteligente viene con una configuración de cámara trasera cuádruple. Específicamente, este dispositivo usa una cámara principal de 108MP que admite OIS. También utiliza una cámara de teleobjetivo periscopio de 10MP que admite zoom óptico de 10x y OIS. Además, hay otro 10MP que admite OIS y zoom óptico de 3x. Por último, hay una cámara ultra gran angular de 12MP. Es interesante notar que tres de las cuatro cámaras en la parte trasera son compatibles con la estabilización de imagen óptica (OIS). Debajo del capó, este dispositivo tiene una batería de 5000 mAh que admite carga rápida de 45 W, carga inalámbrica de 15 W y carga inalámbrica inversa de 4,5 W. Sin embargo, pruebas recientes revelan que la carga rápida de 45 W no es diferente de la carga anterior de 25 W.

3. OnePlus 10 Pro

Desde el OnePlus 7 de 2019, el fabricante chino ha sido consistente con su cámara frontal. Técnicamente, las series OnePlus 7, OnePlus 8 y OnePlus 9 usan la misma cámara frontal. Según OnePlus, cuando la cámara es genial, no hay necesidad de hacer cambios. Sin embargo, después de tres años, OnePlus finalmente actualiza su cámara frontal. La parte interesante es que la actualización es enorme. El OnePlus 10 Pro viene con una cámara frontal de 32MP, el doble del tamaño de píxel del sensor que ha usado durante los últimos tres años. Este sensor también ofrece un rango dinámico decente para imágenes de retratos en un entorno brillante y la salida de la cámara es excelente.

Especificaciones clave de la cámara frontal:

32 MP (ancho), 1/2,74″, 0,8 µm

Lente de apertura f/2.2 de enfoque fijo

HDR automático

Vídeo de 1080p/30 fps, giroscopio EIS

El aumento del tamaño de píxel, así como algunas optimizaciones de software, mejoran significativamente la captura de la cámara frontal del OnePlus 10 Pro en un entorno con poca luz. Este fue uno de los puntos negativos de la cámara anterior de 16MP. Sin embargo, este sensor aún funciona con gyro-EIS. Aunque OIS hubiera sido mejor, no muchas cámaras frontales usan OIS. El OnePlus 10 Pro todavía viene con una cámara frontal de campo de visión para una sola persona y no es compatible con el enfoque automático.

Además, este dispositivo no viene con enfoque automático, que es otra desventaja. Sin embargo, viene con un modo de retrato que ofrece un desenfoque de fondo de alta intensidad.

Vista previa sucinta de las especificaciones de OnePlus 10 Pro

El OnePlus 10 Pro se lanzó en enero de este año y viene con una pantalla LTPO Fluid2 AMOLED de 6,7 pulgadas. Debido a sus biseles ultrafinos, este dispositivo cuenta con una relación pantalla-cuerpo del 90,0 % y tiene una resolución de 1440 x 3216 píxeles. Debajo del capó, este dispositivo viene con un SoC Snapdragon 8 Gen 1 junto con hasta 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno UFS 3.1. En la parte trasera, tiene una configuración de cámara triple con Hasselblad Color Calibration. Específicamente, este dispositivo utiliza un sensor de gran angular de 48MP, teleobjetivo de 8MP y ultra gran angular de 50. El tamaño de la batería es de 5000 mAh y admite carga rápida por cable de 80 W y carga inalámbrica rápida de 50 W. Este dispositivo también es compatible con la carga inalámbrica inversa, así como con la resistencia al polvo/agua IP68

4. Versión e-sports Redmi K50

Lo primero a tener en cuenta sobre este teléfono inteligente es que es un teléfono inteligente para juegos. Aunque la cámara para selfies es decente, desperdiciarás muchos recursos si compras este dispositivo solo por su cámara frontal. Si necesita un teléfono inteligente de alto rendimiento con una cámara frontal decente, entonces debería considerar este dispositivo. La versión e-sports de Redmi K50 viene con un disparador de selfies de 20MP con una apertura de f/2.4. Para videos, este dispositivo admite 1080p@30/60fps y también tiene la opción de videos de 720p@120fps. Además, este dispositivo es compatible con HDR, que conserva los detalles cuando no hay luz y limita la sobreexposición de la luz. La producción general está equilibrada en términos de detalles, textura y color.

Especificaciones clave de la cámara frontal:

20 MP, f/2.4, (gran angular)

HDR

1080p@30/60fps, 720p@120fps, HDR

Versión e-sports Redmi K50

Como dispositivo de juego, uno de los principales puntos de venta de este teléfono inteligente es su sistema de disipación de calor. Casi toda la parte trasera de este dispositivo tiene un material que absorbe el calor para mantener la temperatura bajo control durante el juego. Para obtener todos los detalles del sistema de disipación de calor de este teléfono inteligente, haga clic aquí .

La versión e-sports de Redmi K50 viene con un OLED de 6,67 pulgadas que admite una resolución de 1080 x 2400 píxeles y una frecuencia de actualización de 120 Hz. Debajo del capó, este teléfono inteligente utiliza el chip Snapdragon 8 Gen 1 de 5 nm. Este dispositivo utiliza 8 GB/12 GB de RAM y 128 GB/256 GB de almacenamiento interno. En la parte trasera, tiene una configuración de cámara triple que incluye un sensor principal de 64MP, un sensor ultra gran angular de 8MP y un sensor macro de 2MP. El tamaño de la batería es de solo 4700 mAh y admite una carga rápida de 120 W. Según la compañía, este teléfono inteligente obtendrá una carga completa del 0% al 100% en solo 17 minutos.

5. Huawei Nova 6 5G

Lo interesante del Huawei nova 6 5G es que es el smartphone más económico de esta lista. De hecho, cuesta menos de la mitad de muchos de los dispositivos de este top 10 de smartphones para selfies (segunda edición). En el frente, este dispositivo viene con una configuración de doble cámara como muchos dispositivos en el mercado. La cámara principal es un sensor de imagen de 32 MP de 1/2,8 pulgadas. Esta cámara tiene un campo de visión equivalente a 26 mm y una lente de apertura f/2.2. Como la mayoría de los dispositivos del mercado, admite videos 4K.

Especificaciones clave de la cámara frontal:

Doble cámara frontal

Sensor de 32 MP de 1/2,8 pulgadas con lente de apertura f/2,2, equivalente a 26 mm

8 MP, f/2.2, 17 mm (ultra gran angular)

Cámara secundaria de gran angular y profundidad

PDAF

2160p a 30 fotogramas por segundo (4K)

Independientemente de las condiciones de iluminación, el Huawei nova 6 5G ofrece una exposición bastante aceptable. Este es el resultado del amplio rango dinámico y el buen procesamiento HDR. Estas características también hacen posible que este dispositivo capture buenas imágenes en situaciones de alto contraste.

El balance de blancos y los tonos de piel son bastante precisos, pero para las imágenes en interiores hay algunos tintes de color. Curiosamente, con sus optimizaciones consigue mantener el ruido bajo control. Además, este dispositivo cuenta con un filtro de embellecimiento que suaviza la piel. A pesar del alisado, aún conserva los detalles y conserva los rasgos faciales naturales.

Vista previa sucinta de especificaciones de Huawei nova 6 5G

Este dispositivo viene con un SoC Kirin 990 (7 nm). Utiliza una pantalla LCD IPS LTPS de 6,57 pulgadas que admite una resolución de 1080 x 2400 píxeles. Además, cuenta con 8GB de RAM y 128GB/256GB de almacenamiento interno. En la parte trasera, tiene una configuración de cámara triple con un sensor principal de 40MP. Además, este dispositivo viene con una batería de 4200 mAh que admite una carga rápida de 40W.

6. Huawei P50 Pro

El Huawei P50 Pro seguirá apareciendo en la lista de los mejores smartphones para selfies porque tiene la mejor cámara frontal de la industria de los smartphones. De hecho, ninguna cámara frontal de otra marca se le acerca. En la clasificación DxOMark, los primeros tres teléfonos inteligentes en términos de cámaras para selfies son todos teléfonos inteligentes Huawei. No tuvimos que luchar con la decisión de incluir este dispositivo como uno de los mejores teléfonos inteligentes para selfies. Este teléfono inteligente también estuvo en nuestra lista de los 10 mejores teléfonos inteligentes para selfies en agosto y octubre del año pasado. Sin embargo, sigue teniendo un lugar aquí debido a su desempeño vertiginoso.

La especificación de la cámara frontal del Huawei P50 Pro no es muy diferente de la del Mate 40 Pro del año pasado. Este dispositivo viene con un sensor Sony IMX688 de 13 MP (lente de apertura f/2.4 con una distancia focal equivalente a 18 mm). Aunque este sensor tiene solo 13MP, funciona mejor que muchas cámaras frontales de 32MP en el mercado. Las optimizaciones de la cámara frontal de Huawei también son otro aspecto hermoso de este dispositivo.

A diferencia del Huawei Mate 40 Pro, la cámara frontal del Huawei P50 Pro viene con un sistema de enfoque automático por detección de fase (PDAF). Esto convierte a este teléfono inteligente en el primer dispositivo Huawei en venir con esta tecnología. El fabricante chino también utiliza Inteligencia Artificial (IA) para optimizar la calidad de imagen de la cámara frontal.

Para mejores videos, el Huawei P50 Pro viene con procesamiento HDR escalonado y EIS mejorado (estabilización electrónica de imagen). Mientras que el HDR mejora la calidad de la imagen en condiciones de poca luz y las lentes más anchas estabilizan el efecto de la imagen, el EIS ayuda con el recorte y las imágenes borrosas.

En general, la cámara frontal del Huawei P50 Pro tiene muy buena exposición tanto en fotos como en videos. También viene con un amplio rango dinámico, mientras que el balance de blancos es bastante preciso. Sin embargo, en entornos con poca luz, los detalles no son tan buenos y puede aparecer algo de ruido. Ocasionalmente, los usuarios pueden experimentar problemas de enfoque automático y tono de piel inexacto. El rango dinámico también se reduce significativamente en videos con poca luz.

Especificaciones clave de la cámara frontal:

Sensor de 13 MP 1/2,8″ con tamaño de píxel de 1,22 µm

Lente equivalente a 18 mm con apertura f/2.4

PDAF, EIA

Vídeo 4K, 2160p/60 fps, (2160p/30 fps probado)

Especificaciones sucintas del Huawei P50 Pro

Este teléfono inteligente viene con una pantalla OLED de 6,6 pulgadas que admite una resolución de 1228 x 2700 píxeles (~450 PPI de densidad). Debajo del capó, tenemos un chip Kirin 9000 de 5 nm que admite 5G. Sin embargo, es importante señalar que el Huawei P50 Pro solo puede usar este dispositivo con red 4G. Además del Kirin 9000, algunos modelos de este dispositivo utilizan el SoC Snapdragon 888 4G. Este chip también es un procesador de 5 nm que admite solo 4G. Esto significa que el Huawei P50 Pro no admite conectividad 5G.

Además de los procesadores, este teléfono inteligente insignia también tiene hasta 12 GB de RAM y 128 GB/256 GB/512 GB de almacenamiento interno. En la parte trasera, utiliza una configuración de cámara cuádruple. Tiene una cámara principal de 50MP, un teleobjetivo periscopio de 13MP (ultra gran angular), 64MP y un sensor en blanco y negro de 40MP. Para mantener sus luces encendidas, este dispositivo utiliza una batería de 4360 mAh que admite carga rápida de 66 W y carga rápida inalámbrica de 50 W. Este teléfono inteligente insignia es el primer dispositivo que viene con HarmonyOS 2 listo para usar. Por supuesto, no es compatible con los servicios móviles de Google.

7. Google Píxel 6 Pro

Cuando se trata de cámaras, Google es uno de los mejores en la industria. Será extraño tener un nuevo teléfono inteligente Pixel que no tenga una cámara decente. Sin embargo, Google es una de esas empresas que demuestran que un píxel más alto no significa una mejor cámara. La serie Google Pixel 6 viene con la cámara de píxeles más alta jamás vista en un teléfono inteligente Pixel. Este teléfono inteligente usa una cámara de 11.1MP, esto no es un error, en realidad usa una cámara de 11.1MP. Sin embargo, la exposición de esta cámara es bastante decente. Es por eso que tiene un lugar en esta lista de los mejores teléfonos inteligentes para selfies.

Especificaciones clave de la cámara frontal:

Sensor de 11.1MP 1/4.0″,

Ancho de píxel de 1,22 μm

Lente de apertura f/2.2 con distancia focal equivalente a 20 mm

Foco fijo

Pantalla-flash

4K@30fps, 1080p@30/60fps

Campo de visión ultra amplio de 94°

Vista previa sucinta de las especificaciones de Google Pixel 6 Pro

El Google Pixel 6 Pro viene con el SoC Tensor de 5nm. El chip Google Tensor es el procesador de desarrollo propio de Google y la serie Pixel 6 lanza este chip. Debajo del capó, el Pixel 6 Pro viene con 12 GB de RAM y 128 GB/256 GB/512 GB de almacenamiento interno UFS 3.1. Además, este dispositivo utiliza una pantalla LTPO AMOLED de 6,71 pulgadas que admite una resolución de 1440 x 3120 píxeles y una frecuencia de actualización de 120 Hz. Este dispositivo también viene con una enorme batería de 5000 mAh que admite carga rápida de 30 W, carga inalámbrica de 23 W y carga inalámbrica inversa. El departamento de baterías es uno de los puntos de venta de este teléfono inteligente.

8. Asus Zenfone 7 Pro

No es una sorpresa que el último buque insignia de Asus, Zenfone 7 Pro, esté en la lista. Esta es en realidad la segunda vez que este dispositivo formará parte de nuestra lista de los 10 mejores teléfonos inteligentes para selfies. La cámara selfie de este smartphone es básicamente la cámara trasera. El Asus Zenfone 7 Pro viene con un diseño de cámara giratoria de modo que el módulo de la cámara trasera puede girar hacia el frente para tomar selfies. Por lo tanto, abandona el diseño habitual de un teléfono inteligente con un conjunto de cámaras en la parte trasera y otro en la parte delantera. La implicación de esto es que la cámara frontal utiliza el mismo hardware de cámara que la trasera. Obviamente, será difícil de superar.

Especificaciones clave de la cámara frontal:

Cámara triple giratoria

Sensor primario de 64 MP 1/1,72″, lente de apertura f/1,8 con distancia focal equivalente a 26 mm, PDAF

Ultra gran angular: sensor de 12 MP 1/2,55″, lente de apertura f/2,2 con distancia focal equivalente a 16,6 mm, PDAF

Tele: sensor de 8 MP, lente de apertura f/2.4 con distancia focal equivalente a 80 mm, PDAF

Vídeo de 4320p a 30 fotogramas por segundo (8K) (probado a 4K/30 fps)

Flash de doble LED

Conjunto de chips Qualcomm Snapdragon 865+

La cámara frontal del Asus Zenfone 7 Pro tiene una configuración de cámara triple. Esto incluye un sensor Quad-Bayer de 64 MP, una ultra gran angular de 12 MP y una cámara de teleobjetivo de 8 MP. Podemos ver el resto de los detalles en la hoja de especificaciones de arriba.

Mirando el rendimiento de la cámara, este teléfono inteligente cumple todos los requisitos para imágenes fijas. Viene con una excelente exposición en todos los entornos (claros u oscuros), un amplio rango dinámico y colores precisos con bonitos tonos de piel. El gran sensor genera excelentes detalles y la textura es excesiva para una cámara frontal. El efecto bokeh es perfecto y para cada imagen, el nivel de ruido es inexistente en la cara del usuario pero está ligeramente disponible en el fondo.

El sistema de enfoque automático Zenfone 7 Pro es uno de los mejores de la industria para cámaras frontales. Por lo tanto, siempre hay un excelente enfoque independientemente de la distancia de disparo.

En términos de calidad de video, este dispositivo es el mejor a nivel mundial. Esto se debe a que genera una excelente textura y detalles. Incluso en condiciones de poca luz, tiene una muy buena exposición donde sus competidores luchan. Al igual que en las imágenes, para videos, hay poco o ningún ruido.

Vista previa sucinta de las especificaciones del Asus Zenfone 7 Pro

Para los usuarios que deseen obtener más información además de la cámara frontal, aquí hay una breve descripción de otras funciones. El Asus Zenfone 7 Pro viene con una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas que admite una frecuencia de actualización de 90 Hz y una resolución de 1080 x 2400 píxeles. Este teléfono inteligente viene con Snapdragon 865 5G+ SoC (Adreno 650) y admite 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento UFS 3.1. Para mantener sus luces encendidas, este dispositivo utiliza una enorme batería de 5000 mAh que admite una carga rápida de 30 W. Según la compañía, este smartphone obtiene el 60 % en 34 min y el 100 % en 93 min. Otras características incluyen conectividad inalámbrica 5G, Wi-Fi y Bluetooth 5.1.

9. Samsung Galaxia S22

El Samsung Galaxy S22 es el modelo «bebé» de la serie Galaxy S22. Sin embargo, este teléfono inteligente sigue siendo un dispositivo insignia con características decentes. Sin duda, este dispositivo es uno de los mejores teléfonos inteligentes para selfies en este momento. La cámara frontal de este teléfono inteligente es de 10MP, que es significativamente más baja que la del Galaxy S22 Ultra en términos de tamaño de píxel. Sin embargo, en cuanto a las optimizaciones, la cámara frontal del Galaxy S22 y el modelo Ultra son muy similares.

Con la cámara frontal del Galaxy S22, puedes obtener una selfie bastante equilibrada. El color, la profundidad, el balance de blancos y el enfoque automático son aceptables. A pesar de los detalles de la imagen, hay un ruido notable que no debería ser un gran problema. Al igual que el modelo Ultra, la cámara para selfies del Galaxy S22 admite el modo retrato. No muchos teléfonos inteligentes en la industria tienen cámara frontal con esta característica.

Especificaciones clave de la cámara frontal:

Sensor primario de 10 MP, píxeles de 1,22 µm

Lente de apertura F/2.2 con campo de visión de 80°

Enfoque automático de detección de rostro

Destello de pantalla

4K@30/60fps, 1080p@30fps

La cámara frontal también admite videos 4K@30/60fps y 1080p@30fps al igual que el modelo Ultra. Además, tiene una buena exposición, rango dinámico y enfoque automático. Sin embargo, es probable que encuentre ruido en algún momento durante el disparo.

Vista previa de especificaciones sucintas del Samsung Galaxy S22

El Samsung Galaxy S22 viene con una pantalla AMOLED dinámica de 120 Hz AMOLED de 6,8 pulgadas quad-HD+ (3088 x 1440) que admite video HDR10+. Este dispositivo obtiene su poder del Snapdragon 8 Gen 1 para compradores en EE. UU. o China. Sin embargo, los compradores en Europa y otros mercados tendrán un Galaxy S22 que se alimenta del SoC Exynos 2200. Ambas versiones vienen en 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. No hay ranura para tarjeta microSD, por lo que no puede expandir el almacenamiento interno.

El Galaxy S22 también viene con una configuración de cámara trasera triple. Este dispositivo utiliza una cámara principal de 50 MP compatible con OIS. También utiliza una cámara con teleobjetivo de 10MP que admite zoom óptico de 3x y OIS. Además, hay otra cámara ultra gran angular de 12MP. Es interesante notar que dos de las tres cámaras en la parte trasera son compatibles con la estabilización de imagen óptica (OIS). Para mantener sus luces encendidas, este dispositivo utiliza una batería de 3700 mAh que admite carga rápida de 25 W, carga inalámbrica de 15 W y carga inalámbrica inversa de 4,5 W.

10. Xiaomi 12

Será un desastre no incluir el Xiaomi 12 en esta lista de los mejores smartphones para selfies cuando el Xiaomi 12 Pro esté en la lista. Esto se debe a que ambos teléfonos inteligentes utilizan básicamente la misma cámara frontal. No hay diferencia entre los dos en el rendimiento de la cámara frontal. Por lo tanto, si la cámara frontal es su objetivo principal, el Xiaomi 12 más económico será una mejor opción.

Especificaciones clave de la cámara frontal:

Sensor de 32 MP con píxeles de 0,7 µm

Lente de apertura f/2.0 de enfoque fijo

HDR, panorama; 26 mm (ancho), 1/2,8″

1080p@30/60fps, 720p@120fps

Vista previa de especificaciones sucintas de Xiaomi 12

El Xiaomi 12 viene con una pequeña pantalla OLED de 6,28 pulgadas que admite colores 1B, frecuencia de actualización de 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, brillo máximo de 1100 nits. Esta pantalla admite una resolución de 1080 x 2400 píxeles y tiene protección Corning Gorilla Glass Victus. La densidad de píxeles es de 419 PPI.

