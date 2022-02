9 funciones principales de Google Messages

febrero 20, 2022

Muchos usuarios no saben cómo explorar todo el potencial de Google Messages. Actualmente, Google Messages es una de las mayores aplicaciones de mensajería habilitadas para RCS en Android. Esta plataforma de mensajería es fácil de usar y tiene muchas funciones que quizás no conozcas. Aquí, analizamos algunos consejos y trucos simples para ayudarlo a optimizar el potencial de Google Messages.

1. Texto a través de su navegador web

¿Sabes que puedes responder a tus mensajes de texto desde el navegador de tu escritorio? Bueno, sí puedes. Google Messages también está disponible en cualquier navegador como lo está en los teléfonos inteligentes Android. Si siempre está en su escritorio, entonces probablemente debería activar esta función.

Vaya AQUÍ para abrir Messages for Web.

Abre Google Messages en tu teléfono.

Toque el menú de tres botones en la parte superior derecha de su pantalla.

Haz clic en Emparejamiento de dispositivos.

Presiona Escáner de códigos QR.

Escanea el código QR que aparece en Messages for Web.

Si está usando una PC, toque Sí en el mensaje ¿Recordar esta computadora? Este paso no es obligatorio. Sin embargo, si no lo hace, cada vez que intente acceder a los mensajes del escritorio, deberá realizar los pasos 1 a 6 nuevamente.

2. Habilite las funciones de chat de RCS

Los mensajes SMS/MMS tradicionales no ofrecen funcionalidad de cifrado de extremo a extremo. Este es uno de los avances de muchas plataformas de mensajes cortos sobre los SMS tradicionales. Con Google Messages, puede habilitar RCS y esto permite que la aplicación de mensajería funcione como una aplicación de chat. Puede tener acceso a chat grupal, indicadores de escritura, recibos de lectura y más. Tenga en cuenta que esto solo funcionará con aplicaciones RCS (la gran excepción es iMessage).

Cuando RCS está activo, verá un icono de candado junto a sus mensajes. Aquí se explica cómo activar la función RCS

Toque el menú de tres botones en la parte superior derecha de su pantalla.

Presiona Configuración.

Haz clic en Funciones de chat.

Active el interruptor Habilitar funciones de chat.

Presiona Verifica tu número.

Ingresa tu número de teléfono y toca Verificar ahora.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que su proveedor debe admitir esta función para que pueda usarla. Si su operador no lo admite, después de hacer clic en Funciones de chat, verá algo como «Función de chat no disponible para este dispositivo». Su operador actualmente no admite esta función”.

3. Programar mensajes

Es posible que desee enviar un mensaje de texto en un momento determinado. Puede redactar un mensaje y enviarlo en un momento específico. Para hacer esto, siga los pasos a continuación

Escriba su mensaje en el cuadro de chat.

Toque y mantenga presionado el botón Enviar.

Toca una fecha y hora preseleccionadas, o toca Elegir fecha y hora para elegir tu propia hora.

4. Usa ventana emergente de burbujas

La función «Burbuja» le permitirá obtener una ventana emergente cuando reciba un mensaje. Esto funciona igual que la aplicación Facebook Messenger. Cuando tocas la burbuja, te llevará al mensaje sin cambiar de aplicación. Puede mover la burbuja a cualquier parte de la pantalla y también borrarla arrastrándola fuera del borde de la pantalla. Nuevamente, no todos los dispositivos y operadores Android admiten esta función por ahora.

Cómo habilitar burbujas

Toque el menú de tres botones en la parte superior derecha de su pantalla.

Presiona Configuración.

Haga clic en Burbujas.

Si desea que todas sus conversaciones se borboteen, toque Todas las conversaciones pueden burbujear; de lo contrario, toque Solo las conversaciones seleccionadas pueden burbujear.

Cómo activar Burbujas para conversaciones específicas

Abre la conversación que deseas habilitar.

Toque el menú de tres botones en la parte superior derecha de su pantalla.

Presiona Detalles.

Haz clic en Notificaciones.

Activa el interruptor Burbuja de esta conversación.

5. Marca mensajes especiales o importantes

Si por alguna razón necesita hacer referencia a un mensaje, deberá marcar el mensaje. Google Messages le permite marcar mensajes para una fácil referencia. Para marcar un mensaje, siga los pasos a continuación

Toca y mantén presionado el mensaje que deseas destacar.

Toque el botón de estrella en la parte superior de su pantalla.

Para ver sus mensajes destacados, regrese a la pantalla de inicio de Google Message.

Toque el menú de tres botones en la parte superior derecha de su pantalla.

Presiona Destacados.

6. Establecer recordatorios de mensajes

Por alguna(s) razón(es), debe tomar medidas en un mensaje de texto más tarde en el día. Por supuesto, no querrás olvidar los mensajes. Aquí es donde entran los recordatorios de mensajes. Para hacer esto, siga los pasos a continuación

Toca y mantén presionado el mensaje.

Haga clic en el botón de recordatorio (parece un despertador) en la parte superior de la pantalla.

Toca una fecha y hora preseleccionadas, o toca Elegir fecha y hora para elegir tu propia hora.

Una vez que haya configurado un recordatorio, aparecerá un icono de alarma junto al mensaje. Toque esto para actualizar el recordatorio.

7. Compartir ubicación

Al igual que con Google Maps, también puede compartir su ubicación con Google Messages. Vea cómo compartir su ubicación a continuación

Abre la conversación con la persona con la que quieras compartir tu ubicación.

Toque el botón más en la parte inferior izquierda de su pantalla.

Haz clic en Ubicación.

Toque Enviar esta ubicación para enviar su ubicación actual.

Toque el botón de búsqueda en la parte superior derecha de la pantalla para buscar y enviar una ubicación diferente.

8. Buscar mensajes

Esta es una de las características comunes pero relevantes de Google Messages. Puede usar esta función para buscar un mensaje en particular si recuerda una frase o palabra del mensaje. Cuando busque, le dará resultados sobre conversaciones y contactos.

Toca Buscar imágenes y videos en la parte superior de la pantalla.

Ingrese una consulta en Buscar mensajes para buscar todos sus mensajes.

Para buscar por persona o categoría, toque primero la persona o categoría por la que desea buscar.

9. Anclar conversaciones

Al igual que con muchas aplicaciones de chat, Google Messages también te permite fijar un mensaje en la parte superior de tu lista de mensajes. Los usuarios pueden anclar un máximo de tres conversaciones. Incluso cuando cambie a Mensajes para la Web, los tres mensajes anclados seguirán estando en la parte superior de la lista. Sin embargo, no puede anclar los chats desde la Web, solo puede anclar desde la aplicación de Android.

Toca y mantén presionada la conversación que deseas anclar.

Toque el botón pin en la parte superior de su pantalla.

Para desanclar un mensaje, simplemente repita los pasos anteriores.

Origen: Cómo dominar Google Messages con estos sencillos consejos y trucos

