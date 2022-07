julio 12, 2022

Hablando de criptomonedas, no es fácil separar las recomendaciones legítimas de las estafas. Hay muchos vivos esperando para tomar tu dinero. Con plataformas como Immediate Edge que hacen tan fácil invertir en Bitcoin, cualquiera puede tener acceso a este mercado. Es posible que algunas personas que ofrecen consejos sobre el comercio de criptomonedas no tengan en mente tus mejores intereses. Así que no caigas por cometer los mismos errores que los demás.

5 errores más comunes a la hora de invertir en Bitcoin

Cuando te enfrentes a un bombardeo de información sobre una criptomoneda, da un paso atrás y observa todo el panorama en perspectiva. Antes de invertir en Bitcoin trata de mirar críticamente todo el proyecto o la plataforma. ¿Cuántos usuarios tiene? ¿Qué ofrecen? Evita las monedas que te prometan la Luna pero que en la práctica no han entregado nada tangible.

Establece límites sobre cuánto inviertes en una moneda digital y no caiga en la tentación de comerciar con más dinero del que puedes permitirte perder. El comercio de criptomonedas es un negocio de alto riesgo.

Como adelantamos, es muy fácil quedar atrapado en la exageración de los titulares de las noticias. Los errores del mercado de las criptomonedas son sorprendentemente comunes. A continuación enumeramos algunos de ellos:

1. Comprar solo porque el precio es bajo

Los precios bajos no siempre representan gangas. ¡A veces los precios son bajos por una razón! Ten cuidado con las criptomonedas con tasas de usuario a la baja. A menudo, también, los desarrolladores abandonan un proyecto y deja de actualizarse correctamente, lo que hace que la criptomoneda sea insegura.

2. Todos los huevos en la misma canasta

Algunas de las plataformas comerciales más sospechosas sugieren que debes maximizar tu dinero apostando todo lo que puedas. Esta es una forma rápida de llegar a la ruina.

Uno de los mejores consejos es usar solo una cierta proporción de tu capital de inversión en criptos, digamos 5%, y mantener siempre un fondo de efectivo de emergencia en una cuenta de ahorros de fácil acceso que nunca se invierte en el mercado.

3. Pensar que las criptomonedas son «dinero fácil»

No hay nada de fácil en ganar dinero mediante el comercio de cualquier tipo de activo financiero, ya sean acciones y participaciones o materias primas como la plata y el oro. Lo mismo puede decirse de las criptomonedas.

Cualquiera que diga lo contrario probablemente esté tratando de engañarte.

4. Olvidar tu clave criptográfica

Si tienes una billetera de hardware para almacenar tus criptomonedas fuera de línea, olvidar tu clave es como perder las llaves de la bóveda de un banco.

Sin tu clave, todas sus criptomonedas serán irrecuperables.

5. Caer en estafas

Ten mucho cuidado con las ofertas de criptomonedas que suenan demasiado buenas para ser verdad. A continuación describimos cuatro estafas criptográficas comunes de las que debes tener cuidado:

Estafas de multiplicadores de nube

Los estafadores a veces contactan a las víctimas por correo electrónico o mensaje de texto con una «oportunidad de inversión». Prometen dar a los inversores el doble o el triple de la cantidad que han puesto en bitcoin si envían sus criptomonedas a una billetera digital en particular. Recuerda que las ofertas de dinero gratis siempre deben verse con gran escepticismo

Inflar y desinflar

Los delincuentes pueden inflar o desinflar fácilmente el precio de criptomonedas muy pequeñas o desconocidas, lo que a veces hace que el valor de estas monedas se dispare.

A veces, los delincuentes poseen una gran cantidad de una criptomoneda en particular. Cuando los compradores inocentes se apresuran a tratar de obtener una parte de la criptodivisa, los delincuentes esperan a que el precio aumente antes de vender todas sus monedas y hacer que el precio se desplome.

Los estafadores pueden aumentar el precio de la criptomoneda promocionándola en las redes sociales, antes de venderlo todo al precio más alto.

App de billetera maliciosa

Los mejores consejos sobre criptodivisas te dirán que elijas carteras criptográficas de renombre. Las carteras dudosas o desconocidas que encuentras en Google Play o App Store pueden robar tus fondos criptográficos con su código dudoso.

Monedas falsas

Con tantas criptomonedas en el mercado, puede ser difícil saber qué es real y qué no. Cuando inviertes en monedas falsas, los delincuentes pueden robar tu identidad y, a menudo, el dinero que tanto te costó ganar.

No confíes en la palabra de nadie y utiliza tantas fuentes como sea posible para hacer tu propia investigación sobre las monedas antes de comprarlas.

