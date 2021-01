7 apps que permiten chatear sin revelar el número de teléfono

enero 24, 2021

Agregar a todas las personas a su cuenta de WhatsApp o Facebook definitivamente no siempre es una buena idea. Hay casos en los que es posible que no se sienta cómodo compartiendo su número de teléfono real. Muchas cosas están conectadas a su número de teléfono y facilitar su número de teléfono a todas las personas al azar definitivamente no es algo inteligente. Aquí hay aplicaciones de chat que le permiten conversar sin revelar su número de teléfono. Tenga en cuenta que algunas aplicaciones pueden requerir que inicie sesión con su número de teléfono, pero podrá ocultarlas mientras conversa con extraños.

Wire Secure Messaging:

Wire Secure Messaging proporciona la plataforma adecuada para hablar con alguien en secreto sin revelar su número de teléfono. Vaya a su escritorio, abra “https://app.wire.com/”, regístrese con una ID de correo electrónico que no sea su ID principal, cree una ID de perfil única y estará listo. Descargue la aplicación en su teléfono e inicie sesión con la dirección de correo electrónico registrada. Wire es como Twitter, puede agregar y chatear personas con sus ID de perfil. No se requieren números de teléfono en absoluto.

Telegram:

Telegram permite a los usuarios chatear de forma privada sin compartir su número de teléfono. Puede configurar su ID de perfil y ocultar su número de teléfono en la Configuración para chatear en privado sin revelar su número de teléfono y su foto de perfil. Habiendo dicho eso, necesitaría un número de teléfono para la configuración inicial.

Discord: no se requieren datos personales

Discord es bien conocido y no necesita ningún dato personal para registrarse o usarlo. Simplemente cree un perfil y agregue personas con sus ID. No se requieren números de teléfono en absoluto.

ProtonMail: para correos electrónicos cifrados

Si solo necesita enviar correos electrónicos a alguien de forma anónima, entonces ProtonMail es quizás su mejor opción. Está completamente encriptado y puede usar VPN para aumentar aún más su privacidad.

Google Meet: creando un ID de correo electrónico no vinculado independiente

No hace falta decir que su privacidad nunca está garantizada si está utilizando algún servicio de Microsoft, Google o cualquier gran empresa tecnológica. Pero si simplemente está saliendo en línea o simplemente desea hablar de forma anónima sobre temas menos sensibles, Google Meet cumple bien este propósito, simplemente cree una ID de correo electrónico no vinculada por separado.

Skype: agrega personas con tu ID

El buen Skype todavía te permite hablar, chatear y hacer videollamadas con alguien con solo una identificación. No se requieren números. Es de la vieja escuela pero funciona. Pero si tiene algo realmente delicado para compartir, entonces es mejor evitar cualquier servicio popular como Skype.

Instagram: creando una cuenta anónima desvinculada

Cree una cuenta de Instagram separada desde un escritorio con una ID de correo electrónico separada. No agregue ninguna foto, haga que su perfil sea privado y comience a chatear con personas usando solo la identificación. No se requiere ningún número de teléfono o perfil de Facebook.

