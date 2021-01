Telegram: así funciona rival de WhatsApp que le quitó millones de usuarios a en pocos días 

enero 13, 2021

Con 25 millones de nuevos usuarios registrados en los últimos tres días, Telegram ha establecido un nuevo récord de descargas. Probablemente no sea casualidad que este boom de nuevos usuarios suceda ahora, en los días que en WhatsApp está en el centro de la polémica por las actualizaciones de privacidad que se desencadenarán a partir del 8 de febrero y que permitirán a la aplicación compartir muchos más datos con Facebook en los países no europeos. Pero, ¿Qué es Telegram? ¿Quién lo posee y cuál es su modelo de negocio?

El origen ruso de Telegram: Telegram es una aplicación de mensajería lanzada en 2013 por los hermanos Pavel y Nikolai Durov. Ambos son también los fundadores de VKontakte, el «Facebook» ruso, lanzado en 2006 y vendido en 2014 a gerentes cercanos al Kremlin en el punto álgido de un enfrentamiento entre los fundadores y el gobierno de Moscú: «Podría haber elegido un compromiso, pero No es fácil vivir con compromisos. Tarde o temprano se habrían llevado mi compañía de todos modos”, dijo Pavel Durov en esa ocasión. Telegram es uno de los proyectos que nacen con el dinero obtenido de la venta de VKontakte. Tiene su sede en Dubai, aunque la mayoría de los desarrolladores provienen de San Petersburgo, la ciudad donde los hermanos Durov fundaron su primera empresa.

Cómo funciona Telegram

Telegram funciona de manera muy similar a la de WhatsApp, aunque a lo largo de los años ha desarrollado sistemas de búsqueda de datos y gestión de grupos más complejos y refinados. Además, en comparación con WhatsApp, está basado en la nube y tiene un sistema de cifrado de mensajes diferente que es más restringido y difícil de romper, especialmente en los chats secretos. Los mensajes intercambiados en la plataforma se eliminan automáticamente y no dejan rastro en los chats. La idea es emular un discurso pronunciado verbalmente, o cara a cara, de la forma más avanzada tecnológicamente. En Telegram puedes crear grupos de hasta 200 mil usuarios y es posible editar mensajes incluso después de enviarlos. Tampoco es necesario que exponga su número de teléfono para chatear.

¿Cómo gana Telegram?

Por el momento, Telegram no está obteniendo ganancias. No porque no pueda, sino simplemente porque Durov no quería ganar dinero con su solicitud hasta hace unas semanas. Nunca ha tenido un modelo de negocio y hasta ahora ha sido financiado por el propio fundador con el dinero que ganó con la venta de su primera empresa. Durov a menudo ha definido a Telegram como «un proyecto, no una empresa», dijo para crear un espacio «libre de control» mientras la economía digital se vinculaba cada vez más con los grandes actores estadounidenses.

Por tanto, no es casualidad que Telegram haya registrado un boom de nuevos usuarios cuando WhatsApp está en el centro de numerosas polémicas, al igual que su matriz Facebook y Twitter tras el bloqueo de los perfiles de Donald Trump. Pero ahora se acabó el tiempo de «gratis et amore dei».

El cambio de estrategia: necesitamos fondos

Si el dinero de Durov ha sido suficiente hasta ahora, este ya no será el caso en un futuro próximo. El 23 de diciembre de 2020, el fundador de Telegram anunció que el proyecto avanza ahora a un ritmo que pronto revela mil millones de usuarios (ahora hay 500 millones): «Cuando un proyecto tecnológico alcanza estas escalas, hay dos posibilidades: empezar a hacer dinero o vender la empresa». Por tanto, Durov busca prestamistas. «No venderemos la empresa como lo hizo WhatsApp a Facebook. El mundo necesita que Telegram siga siendo un espacio independiente».

Entonces Durov eligió la segunda opción

«Comenzaremos a generar ingresos. Lo haremos de acuerdo con nuestros valores». Hasta ahora se han proporcionado pocos detalles. Se sabe que no habrá publicidad generalizada, sino solo en canales públicos y se introducirá una versión premium. Algunas de las funciones ya se han introducido. Es difícil predecir si pueden hacer de Telegram una máquina de ganancias.

