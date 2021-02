AirPods Pro vs Galaxy Buds Pro: la batalla ahora es por tus oídos

febrero 14, 2021

Los AirPods Pro de Apple de 249 dólares se encuentran entre los mejores auriculares inalámbricos que puede comprar, pero Samsung se está enfrentando al abanderado con sus Galaxy Buds Pro de 200 dólares. Los Buds Pro tienen casi el mismo conjunto de funciones que los AirPods Pro, con cancelación activa de ruido y soporte de audio espacial. La gente de Cnet probó estos dos pares de auriculares para sopesar los pros y los contras de cada uno.

AirPods Pro

La mejor batería y cancelación de ruido

Los AirPods Pro son un excelente par de auriculares inalámbricos con ANC que funcionan a la perfección con dispositivos iOS y Apple. Admiten audio espacial (también conocido como sonido envolvente virtual) y tienen una batería de mayor duración con ANC que los Galaxy Buds Pro. La calidad del sonido es equilibrada, pero no tienen un ecualizador universal para cambiar el sonido en todas las aplicaciones. Puede usar AirPods Pro con teléfonos Android, aunque pierde algunas funciones como el audio espacial y el cambio rápido.

Galaxy Buds Pro

Lo mejor para un sonido rico y resistencia al agua

Cuando se trata de especificaciones, los Galaxy Buds Pro son los modelos de auriculares más comparables de Samsung con los AirPods Pro. Suenan muy bien, con una fuerte respuesta de graves, pero la duración de la batería no dura tanto como la de los AirPods Pro cuando ANC está activo. Tampoco funcionan tan bien con iPhones ya que, a diferencia de los Galaxy Buds anteriores, no son compatibles con la aplicación Galaxy Wearable iOS en el momento de escribir este artículo. Lea nuestra revisión de Galaxy Buds Pro.

Los AirPods Pro son más pequeños, se sienten más ligeros en el oído

Ambos son auriculares internos, pero tienen diseños completamente diferentes. Los AirPods Pro tienen un vástago en el que se puede hacer clic que sobresale de la oreja y solo vienen en blanco. Los Galaxy Buds Pro vienen en tres colores (plateado, negro o morado) y tienen un diseño redondo con paneles de grifo en el lateral, y se sienten un poco más pesados ​​en el oído que los AirPods Pro.

Ambos pares de auriculares vienen con puntas intercambiables en tamaño pequeño, mediano o grande. El ajuste variará según la forma y el tamaño de la oreja, pero tienen problemas porque estos dos modelos no quedan bien cuando se hace ejercicio o se muevo mucho. Se encontró el ajuste más seguro con puntas de espuma de terceros para AirPods Pro, (las de Comply), pero hay muchas otras marcas disponibles. Las puntas Galaxy Bud Pro no vienen con los bloqueos de punta de ala que se encuentran en modelos anteriores como los Galaxy Buds Plus que ayudaron a bloquearlos de forma segura en su oído.

Los Galaxy Buds Pro tienen la ventaja cuando se trata de durabilidad contra el agua y el sudor, con una calificación más alta de IPX7 en comparación con el IPX4 de los AirPods Pro. Esto significa que se pueden sumergir en hasta 3 pies (1 metro) de agua dulce por hasta 30 minutos. Todavía no he sacado los Buds Pro a nadar ni los he pasado por la lavadora, pero no he tenido problemas después de salpicarlos con un poco de agua. Los AirPods Pro pueden soportar el sudor y algunas salpicaduras leves, pero no recomendaría llevarlos a nadar.

Galaxy Buds Pro, mejor calidad de sonido. AirPods Pro, mejor cancelación de ruido

Ambos audífonos suenan bien, siempre que pueda obtener un ajuste seguro. Definitivamente es una cuestión de preferencia, pero prefiero el perfil de sonido más cálido y la respuesta de graves más pronunciada del Galaxy Bud Pro cuando se trata de calidad de sonido. También puede ajustar el ecualizador manualmente en la aplicación Galaxy Wearable a varios ajustes preestablecidos diferentes, desde refuerzo de graves hasta suave. Los AirPods Pro tienen un perfil de sonido más neutral que realmente funciona a su favor si quieres saltar entre llamadas, escuchar música y escuchar podcasts. Tienen un ecualizador adaptativo que ajusta dinámicamente el sonido para usted.

Si bien ambos hacen un buen trabajo para cancelar el ruido ambiental, los AirPods Pro son un toque más efectivos para ahogar el ruido blanco como el sonido de un ventilador de techo o motores de avión. Si bien puede ajustar el nivel ANC en los Galaxy Buds Pro a alto o bajo, realmente no escuché ninguna diferencia entre las dos configuraciones. También puedo escuchar un silbido muy débil cuando tengo ANC en los Buds Pro cuando no estoy escuchando música.

Ambos tienen audio espacial (Samsung lo llama audio 360) para una experiencia de sonido envolvente simulada al escuchar películas y programas de televisión. Nuevamente, ambos suenan bien, pero si tuviera que elegir, elegiría los AirPods Pro ya que el efecto suena más natural. Tenga en cuenta que en el momento de redactar este artículo, el soporte de audio 360 solo está disponible en dispositivos Samsung que ejecutan One U! 3.1 como los teléfonos Samsung Galaxy S21, mientras que el audio espacial en los AirPods Pro está disponible en cualquier dispositivo Apple con iOS 14 o posterior.

Pero los Galaxy Buds Pro tienen una característica de la que carecen los AirPods Pro: detección de voz. El Galaxy Buds Pro baja automáticamente el volumen de sus medios cuando detectan que está hablando y luego vuelve a su configuración original 10 segundos después de que se haya detenido. Es genial si desea poder tener una conversación rápida sin cambiar activamente los botones al modo de sonido ambiental (o sacar uno de su oído).

AirPods Pro: duración de batería más confiable

Samsung cita la duración de la batería de los Galaxy Buds Pro en 5 horas con ANC activado, pero nunca me acerqué a esa cifra. Con ANC encendido, el tiempo más largo que pude usarlos fue de aproximadamente 4.5 horas, lo cual fue decepcionante considerando el reclamo. Apple cotiza hasta 4.5 horas con ANC para AirPods Pro, pero yo lo excedía regularmente y podía manejar casi 5 horas de tiempo total de escucha. Según Samsung, los Buds Pro también pueden durar hasta 8 horas de tiempo de escucha sin ANC, pero nuevamente, no pude alcanzar ese número yo mismo.

Cada estuche también tiene un pequeño cargo adicional, con AirPods Pro que ofrece 24 horas de jugo total y Galaxy Buds Pro 18 horas adicionales. Ambos estuches pueden cargarse de forma inalámbrica, o puede conectar Lightning en los AirPods Pro o USB-C en los Galaxy Buds Pro.

Las funciones inteligentes son similares en ambos

Esta es la primera generación de auriculares Samsung que he probado y que no son compatibles con la aplicación Galaxy Wearable iOS. Esto significa que se conectarán a un iPhone ($ 900 en Boost Mobile) a través de Bluetooth y puede activar ANC y usar los controles de toque predeterminados, pero no podrá cambiar la configuración. Los AirPods Pro también funcionan como auriculares Bluetooth normales en Android, pero ofrecen la experiencia más fluida al personalizar la configuración en iOS.

Puedes convocar a Siri en los AirPods Pro o Bixby en los Galaxy Buds Pro usando tu voz o con controles táctiles. Cada uno leerá mensajes de texto o notificaciones y te permitirá cambiar el volumen o hacer una llamada con tu voz. No hay forma de llamar al Asistente de Google usando su voz en el Galaxy Buds Pro todavía, aunque puede activar el Asistente de Google en el Galaxy Buds Pro asignándolo como una pulsación larga del panel táctil, pero no puede hacer llamadas con todavía.

Cada auricular se puede usar de forma independiente para hacer llamadas o escuchar música y puede encontrar ambos en un mapa si los pierde usando la aplicación Find My en iPhone o la aplicación Smart Things en dispositivos Galaxy. Ambos también ofrecen un cambio rápido entre dispositivos conectados a la misma ID de Apple o cuenta de Samsung.

Galaxy Buds Pro para Android, AirPods Pro para iPhone

Ambos juegos de auriculares tienen sus puntos fuertes, pero los mejores auriculares para usted dependerán en última instancia del ecosistema de software en el que se encuentre. Las comparaciones anteriores de auriculares Samsung versus Apple eran más independientes de la plataforma, dado que los modelos anteriores eran compatibles con la aplicación Galaxy Wearable en iOS, pero esta vez su teléfono será un factor importante en su decisión. Prefiero el perfil de sonido cálido de los Galaxy Buds Pro, así que los elegiría para escuchar música. Pero para realizar múltiples tareas entre llamadas y música (y para un rendimiento de la batería más confiable), elijo los AirPods Pro.

