Among Us: trucos y estrategias para Tripulantes e Impostores

septiembre 11, 2020

Among Us en un juego sobre la confianza en el equipo. Una confianza entre tripulantes (los jugadores) a la hora de arreglar una nave o estación espacial que en cada partida se verá quebrantada por -al menos- un Infiltrado cuyo propósito es que el grupo fracase. A veces, saboteando los motores, la luz o el oxígeno del escenario, otras escondiéndose en las rejillas mientras medita su próximo movimiento. Llegado el punto, asesinando sorpresivamente al resto.

El rol de la tripulación se basa en tres conceptos:

Llenar el medidor de tareas, es decir realizar las tareas que están marcadas en la esquina superior izquierda de la pantalla y actuar en contra de los sabotajes (los cuales también serán notificados con una alarma).

Descubrir al impostor. Si ves al saboteador actuando o un cadáver es hora de hacer un reporte, señalar directamente al responsable o intentar deducir entre todos quién es el impostor.

Adicionalmente, puedes vigilar lo que ocurre en pantalla. Algunos escenarios tienen cámaras repartidas o un mapa. Sin embargo, incluso ello conlleva un riesgo: si el saboteador sabe que hay alguien vigilando seguramente aproveche para asesinarle. ¡No lo digas en el chat!

Por otro lado, la estrategia del Impostor (o los impostores) es muy diferente y se resume en asesinar a tripulación.

Lo esencial es pasar desapercibido: mezclarte con el resto de jugadores como si fueras uno más, simular hacer tareas y debatir en cada reporte como si fueses inocente. ¡Incluso si te han pillado!

El impostor tiene tres habilidades extra: puedes asesinar, ocultarte en las rejillas (y moverte entre habitaciones a través de ellas) y sabotear la nave. Eso sí, cuando realices cualquiera de estas acciones no deben haber testigos o te expondrás a ser expulsado. En el peor de los casos, niégalo todo.

Además de estos dos roles en el juego, los jugadores asesinados pueden continuar la partida como fantasmas. No pueden participar en el chat de la Tripulación ni ser vistos por otros jugadores, pero si ayudar a realizar tareas y atravesar paredes.

Es decir, todavía tienes una oportunidad de ganar la partida.

Cómo jugar a Among Us como Tripulante

Da igual el rol que tengas en Among Us: tu primera prioridad es no levantar sospechas. A fin de cuentas, incluso siendo un inocente miembro de la tripulación puedes acabar expulsado si el resto (Impostor incluido) te ven moviéndote erráticamente y sin propósito. Especialmente, si te descubren muy cerca de un cadáver.

El cometido de la tripulación, además de recolectar pruebas, es llenar la barra de tareas. Así que despliega el mapa (verás el icono a la derecha) y dirígete a las salas que requieran atención. No tiene pérdida.

Dicho esto, moverte por parejas servirá de poco si quien te sigue es el asesino…

Sigue leyendo: Among Us: 37 trucos, consejos y estrategias para Tripulantes e Impostores

[+] Videos de nuestro canal de YouTube