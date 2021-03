Anteojos manos libres Razer ¿Dos por uno?

marzo 5, 2021

Razer anuncia sus anteojos inteligentes Anzu, que siguen a Bose, Amazon y otras empresas al integrar altavoces de audio directamente en las patas de los lentes. Los anteojos Anzu de $ 199.99 estarán disponibles en marcos rectangulares y redondos, y cada uno vendrá en dos tamaños: pequeño y grande.

El paquete minorista incluye dos juegos de lentes: un par transparente normal que ofrece un 35 por ciento de bloqueo contra la luz azul, y Razer también incluye lentes de sol con 99 por ciento de protección UV. Pero Razer se ha desviado de la competencia con su enfoque de los anteojos de audio: la compañía ha utilizado un verdadero diseño inalámbrico que divide por completo los altavoces izquierdo y derecho. Razer dice que esto permite una mayor comodidad, ya que los marcos permiten más elasticidad y flexibilidad. Por otro lado, podría dar lugar a algunas situaciones de carga extrañas: tienes que cargar ambas patas al mismo tiempo (hay contactos en cada una) y, en teoría, podrías encontrar verdaderas frustraciones inalámbricas ocasionales, como cortes de audio en un lado.

Si necesita lentes recetados

Razer se ha asociado con Lensabl para obtener un descuento del 15 por ciento que está disponible para los compradores de Anzu. Obviamente, eso terminará muy por encima del costo estándar, pero ¿qué debemos hacer los usuarios de anteojos?

Razer ha equipado cada lado con un controlador de 16 mm, y también hay controles de gestos táctiles en cualquiera de las patas que te permitirán cambiar de pista, responder llamadas o activar un asistente de voz. Los lentes Anzu tienen una clasificación IPX4 de resistencia al agua, por lo que querrá evitar lluvias fuertes, pero deben manejar bien las salpicaduras ligeras. Razer dice que ha reducido la latencia de Bluetooth a 60 ms.

Los anteojos Anzu se apagan automáticamente cuando se pliegan y cierran, lo que alcanza hasta dos semanas de tiempo de espera, y luego se emparejan con el último dispositivo una vez que se vuelven a abrir. La duración de la batería se calcula en «hasta cinco horas». Eso está a la par con Bose, que estima 5,5 horas. En cuanto al escape de sonido, que siempre es un efecto secundario con estos lentes de audio, Razer dijo que las personas que se encuentran al alcance de la mano probablemente captarán tu música.

El estuche de cuero sintético incluido tiene un pestillo magnético y una solapa para guardar el cable de carga o lentes adicionales. Los anteojos Anzu están disponibles exclusivamente en Razer.com y en ubicaciones físicas de RazerStore. En Norteamérica, puede obtenerlos en Best Buy US y Best Buy Canada.

Origen: Las nuevas gafas inteligentes Anzu de Razer se destacan del paquete con audio verdaderamente inalámbrico – The Verge

