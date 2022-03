Anuncios y lanzamientos de realme en el #MWC2022

febrero 28, 2022

realme, una de las 5 marcas de smartphones Android más vendidas del mundo, presenta increíbles novedades en su primera participación en el Mobile World Conference (MWC) 2022. Con solo tres años en el mercado la compañía hace parte del evento de conectividad más influyente del mundo, donde anuncia su debut en el mercado de los smartphones gama alta, entre otras novedades disruptivas en la industria.

El salto de realme a la gama alta. Encarnando el espíritu de «Greater Than You See», la Serie GT 2 no sólo presenta lo visible -diseño magistral y pantalla premium con el rendimiento más rápido de CPU-, sino lo invisible -la incesante búsqueda de innovación detrás del producto-.

«Para llegar a la gama alta, invertiremos más del 70% de nuestros recursos de I+D para la exploración de tecnologías avanzadas: pantallas, carga rápida y rendimiento relacionado con el 5G para ofrecer experiencias emblemáticas de primer nivel», dijo Madhav Sheth, presidente de realme International Business Group, señalando la enorme inversión en innovación tecnológica, de cara a la incursión de realme en el segmento de gama alta.

Serie GT 2: Innovación impulsada por la ecología

Siendo la línea insignia más premium en la historia de la marca, la Serie realme GT 2 es un paso fundamental para realme, pues irrumpe en el mercado gama alta y brinda sorpresas, como ser un smartphone respetuoso con el medio ambiente, pues la Serie GT 2 es el primer teléfono del mundo que utiliza un biopolímero para su panel trasero, reduciendo emisiones de carbono en su fabricación en un 35,5%. En comparación con los materiales derivados del petróleo, ese biopolímero genera 2kg menos de emisiones de carbono por cada kilogramo fabricado.

realme UI 3.0: 3 años de actualizaciones de sistema operativo -OS-

Basado en Android 12, realme UI 3.0 viene con nuevos diseños de íconos 3D, Fluid Space Design y Omojis, así como funciones de privacidad mejoradas como control de permisos de aplicaciones y ocultación de ubicación. Diseñado pensando en la funcionalidad y la personalización, realme UI 3.0 permite expresarse con mayor libertad y crear una experiencia única para los usuarios. Lo mejor, realme anuncia 3 años de actualizaciones importantes de sistema operativo Android y 4 años de parches de seguridad de Android para la serie GT 2.

El realme GT 2 Pro con tecnología snapdragon 8 Gen 1 comienza en €650 EUR o $730 USD, y el realme GT 2 con tecnología snapdragon 888 comienza en €450 EUR o $500 USD en preventa.

Carga UltraDart 150W – La carga más rápida del mundo para smartphones

Los smartphones actuales de realme suelen incluir tecnologías de carga Dart o SuperDart, que proporcionan potencias de carga entre 18W y 65W. Ahora, los smartphones pueden cargarse completamente en menos de 35 minutos. De hecho, realme ha invertido en proporcionar al público la experiencia de carga más rápida y eficiente posible. Con la más reciente innovación, la tecnología de carga rápida de 150W de realme, puede alcanzar el 50% de carga en sólo 5 minutos.

Arquitectura de Carga UltraDart, la primera carga de dispositivos inteligentes de 100W – 200W

La arquitectura de carga UltraDart -UDCA-, es el nuevo avance técnico de realme, pues es la primera arquitectura de carga del mundo. Sorprendentemente, la UDCA soporta potencias de carga entre 100W y 200W con tres avances tecnológicos, incluyendo velocidad, seguridad y duración de la batería.

En primer lugar, UDCA proporciona la velocidad de carga más rápida del mundo

Específicamente, la carga ultra rápida UDCA utiliza bombas de carga de impulso múltiple para aumentar la corriente de carga, lo que permite que el teléfono inteligente se cargue más rápido. Además de la velocidad, UDCA también ofrece seguridad y excepcional duración de batería.

En cuanto a la seguridad, UDCA ayuda al smartphone a mantener siempre la temperatura en un nivel ideal durante la carga. Esto, gracias a que la UDCA cuenta con gestión vital del calor para mantener la temperatura por debajo de los 43°C. De este modo, los usuarios jugar o ver vídeos sin riesgos potenciales de seguridad.

Lo más importante, la UDCA proporciona una fiable protección de la batería, pues la velocidad de otras tecnologías de carga rápida del mercado afecta la vida de las baterías. Sin embargo, UDCA de realme aplica baterías de litio líderes en la industria para retener el 80% de la capacidad de la batería en más de 1000 ciclos de carga completos. Esto asegura que la batería tendrá una vida más larga con una carga máxima más alta. El realme GT Neo 3 será el primer smartphone con la carga más rápida del mundo, con una nueva potencia de 150W bajo la UDCA.

realme Buds Air 3, cancelación de 42dB y certificación TÜV Rheinland

Los nuevos auriculares TWS brindan calidad de sonido superior y experiencia de cancelación de ruido sorprendentemente activa de hasta 42dB, gracias al avanzado chip R3 y algoritmos incluidos. Asimismo, realme buds air 3 son los primeros audífonos TWS en ser certificados por TÜV Rheinland High Performance Noise Cancellation.

Los nuevos Buds Air 3 adoptan múltiples micrófonos incorporados y estructura interna aerodinámica diseñada con algoritmos avanzados para ofrecer desconexión de primera calidad. Teniendo en cuenta la alta frecuencia de uso de los jóvenes, los Buds Air 3 cuentan con una batería de gran capacidad de 546mAh, para hasta 30 horas de reproducción; carga rápida que alcanza el 100 % en una hora, y 10 minutos de carga rápida por 100 minutos de música.

realme book Prime con Intel Core i5 de 11.ª generación

Por último, realme anunció el nuevo y mejorado realme Book Prime, con Intel Core i5 de 11.ª generación actualizado, el cual tiene un aumento del 9,6% en el rendimiento de un solo núcleo y un enorme aumento del 21,8% en el rendimiento de múltiples núcleos en comparación con la generación anterior.

En lo que respecta al sistema de refrigeración, el realme Book Prime tiene un sistema avanzado de refrigeración líquida con cámara de vapor, que incluye dos ventiladores ultradelgados de alta velocidad y alto flujo de aire, lo que mejora la eficacia del sistema de refrigeración un 32,7 % más para disipar el calor. El realme Book Prime también gestiona para aumentar la potencia de la CPU, lo que resulta en un enorme aumento del 50% en la disipación de energía. Este dispositivo viene en un color Real Green.

