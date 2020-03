Aplicaciones gratis para bloquear llamadas no deseadas

marzo 26, 2020

Los teléfonos móviles son uno de los dispositivos electrónicos más utilizados para mantenerse en contacto con amigos y familiares, en cualquier parte del mundo. Si bien esto es apreciable, la otra parte, que son las llamadas de publicidad, las llamadas de telemercado, pueden molestarlo más y eso también cuando está ocupado. Para evitar este tipo de llamadas, primero debemos bloquearlas con una aplicación. Aquí mencionamos varias aplicaciones gratis que lo ayudarán a bloquear las llamadas.

Phone: Esta aplicación de Google sirve para mejorar la calidad de las llamadas y disponer de un mayor control sobre ellas con funciones como la protección contra spam, el ID de llamada y el bloqueo de llamadas no deseadas. Podrás denunciar las llamadas sospechosas para ayudar a proteger la comunidad frente a las campañas de telemarketing, los estafadores y los spammers, bloquear a quien lo desees y tener un buzón de voz visual. Su actualización se permite en dispositivos Pixel, Nexus, Android One y Google Play Edition con Android 6.0 (Marshmallow) y versiones posteriores.

Esta aplicación sencilla, ligera y muy completa para bloquear llamadas no deseadas y mensajes de spam. Puedes añadir cualquier número a la lista negra o habilitar una de las opciones de bloqueo: “Números privados”, “Números desconocidos” o “Todas las llamadas”. También puedes bloquear llamadas o mensajes por prefijo o crear una lista blanca para que los números o mensajes de esta lista nunca se bloqueen.

Esta aplicación para Android con alta valoración entre los usuarios es muy útil para identificar llamadas desconocidas o para bloquear SMS no deseados. Con ella, puedes filtrar todo aquello que no desees, acceder a su listado de no deseados basado en la comunidad respaldado por 250 millones de usuarios y bloquear spam y telemarketing. Además, podrás ver los números desconocidos en el historial de llamadas, entre otras muchas prestaciones.

