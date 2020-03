marzo 26, 2020

Lenovo anuncia la tablet Lenovo M10 Plus. Es un dispositivo de nivel de entrada, pero el precio no refleja eso, ya que comienza en 1599 yuanes, unos 250 dólares. La tableta tiene una pantalla de 10.3 pulgadas con resolución FHD de 1920 x 1200 píxeles. La pantalla viene con biseles en todos los lados, pero el dispositivo tiene una relación de pantalla del 87% que no es malo para una tableta de 10 pulgadas. La pantalla admite un toque táctil de 10 puntos y se dice que tiene la certificación TUV Rheinland.

Nueva tablet con batería de 7.000 mAh y un modo especial para niños

Funciona con un procesador MediaTek Helio P22T de 64 bits y 12 nm emparejado con 4 GB de RAM, mientras que hay opciones de almacenamiento de 64 GB y 128 GB. Para la interfaz, la tableta ejecuta el sistema operativo Android 9.0 Pie y no estamos seguros de si eso se actualizará a Android 10 en el futuro.

En términos de construcción, la tableta tiene un grosor de 8.15 mm y un peso de 480 gramos. Cuenta con una batería de 7000 mAh. Tiene altavoces a ambos lados de la tableta con soporte para el efecto de sonido Dolby Atmos. La tableta Lenovo M10 Plus incluye una cámara frontal de 8 Mpx y una cámara trasera de 13 Mpx con enfoque automático y grabación de video HD. La tableta viene con un modo Niños, que reduce la luz azul de la pantalla para no dañar sus ojos y permite establecer un límite de tiempo de uso.

Especificaciones técnicas de la Lenovo Tab M10 Plus (2020)

LENOVO TAB M10 PLUS (2020) PANTALLA 10,3 pulgadas Resolución FullHD (1920 x 1200 píxeles) PROCESADOR Helio P22T RAM 4 GB ALMACENAMIENTO 64 GB / 128 GB SOFTWARE Android 9 Pie CÁMARA TRASERA 13 Mpx con AF y vídeo HD CÁMARA FRONTAL 8 Mpx BATERÍA 7.000 mAh OTROS Certificación TÜV Rheinland, sonido Dolby Atmos, modo Niños DIMENSIONES Y PESO Grosor: 8,15 mm Peso: 480 gramos PRECIO Unos 250 dólares al cambio

Origen: Lanzamiento de la tableta Lenovo M10 Plus: pantalla de 10.3 «, 4GB de RAM, batería de 7000mAH y más – Gizmochina

