Apple tendrá que volver a incluir cargador con el iPhone

diciembre 4, 2020

La agencia de protección del consumidor de Brasil obligará a Apple a incluir cargador con todos sus modelos de iPhone, al no poder defender sus últimas medidas. Todo empezó cuando la agencia pública Procon-SP pidió a Apple que probase que la no inclusión del cargador no iba a ser dañina para el consumidor. Además de que explicase los verdaderos beneficios sobre el medio ambiente que tendría la decisión.

Ante esto, Apple respondió con una repetición de los mismos argumentos que usó en la presentación del iPhone 12: que la mayoría de usuarios ya tiene un cargador compatible, y que se reducirían las emisiones de carbono al no tener que producir tantos adaptadores de corriente. Una explicación que no ha parecido convencer a Procon-SP, que ha publicado una notificación pública en la que anuncia que Apple no ha aportado pruebas suficientes para su decisión.

En concreto

La agencia cree que Apple no ha garantizado que los usuarios vayan a recibir el mismo soporte técnico si usan cargadores de otras compañías. Tampoco cree que haya presentado suficientes pruebas de que el medio ambiente vaya a mejorar por esto.

Apple tiene un historial complicado con los cargadores. Con el lanzamiento de MagSafe, se descubrió que sólo se podía usar a la máxima potencia con el adaptador oficial de la compañía, que hay que comprar aparte. Eso despertó dudas sobre las excusas usadas para no incluir cargador, si de todas formas hay que comprar uno aparte para aprovechar MagSafe.

La agencia pública considera que un cargador es un elemento «esencial» para usar el producto, y por lo tanto, debería venir incluido. Ahora Apple tiene la oportunidad de apelar la decisión, y si no lo consigue, recibirá una multa.

Origen: Apple, obligada a incluir cargador con el iPhone por no poder demostrar que no es esencial

