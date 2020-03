marzo 22, 2020

En tiempos difíciles, un teléfono inteligente puede ser una fuente de alivio, no de estrés, al menos si recurre a apps para mantenerte activo o relajarte mientras estás en casa para ayudar a aliviar cualquier ansiedad. Hay muchas cosas por las que estar ansioso en estos días, especialmente con la pandemia COVID-19 que desencadena cuarentenas y otras medidas para mantener a raya el brote. Si bien es importante mantenerse seguro y saludable durante este brote, la salud mental es igual de importante.

Apps para mantenerte activo o relajarte mientras estás en casa

Imagen por SFIO CRACHO vía Shutterstock

1. ¿Por qué no probar mindfulness y meditación con Headspace?

Headspace ofrece cientos de sesiones de mindfulness personalizadas para diferentes necesidades, incluidas formas de controlar el estrés y la ansiedad. Si eres nuevo en los ejercicios de atención plena, Headspace es perfecto, ofrece una guía para principiantes de 10 días para que comiences, dándote una base sólida sobre la cual construir.

2. Sea creativo y relájese al mismo tiempo con Lake.

Está bien documentado que colorear puede ayudar a relajarse y con Lake también puedes apoyar a artistas independientes mientras lo haces. Lake tiene más de 60 libros para colorear de diferentes artistas para elegir. Con su interfaz fácil de usar y su gama de pinceles, realmente puede hacer que cada ilustración que colorea sea suya.

3. ¿Tienes problemas para dormir? ¿Por qué no probar Relax Melodies?

Puede ser difícil dormir cuando tienes mucho en mente. Relax Melodies tiene una enorme biblioteca de sonidos dulces y música diseñada para ayudar a aliviar la tensión. Puede personalizar una lista de reproducción de sonidos y canciones para usted, brindándole su propia experiencia única antes de acostarse. Con una mezcla de sonidos ASMR y ritmos binaurales, esta aplicación te cubre todas tus preferencias. La aplicación también ofrece técnicas de meditación diseñadas para brindarle un sueño reparador.

4. Pensando en entrar en yoga? Descargar Daily Yoga.

Daily Yoga es la aplicación perfecta para aquellos que desean iniciarse en el yoga, con una biblioteca completa de clases para principiantes que le brindarán las posturas y los flujos básicos para comenzar su viaje de yoga. Si eres más avanzado, la aplicación tiene 20 maestros de yoga con una gran cantidad de clases diferentes para tus diferentes necesidades. La aplicación rastrea tu progreso para que puedas ver qué tan lejos has llegado. También puede chatear dentro de la comunidad para obtener consejos útiles o simplemente compartir su progreso.

5. ¿Quiere mantenerse conectado y socializar con amigos? Prueba Houseparty?

Houseparty es una red social basada en video chat. Crea fiestas en casa con tus amigos y recibe alertas cuando estén «en la casa» para chatear y jugar. Puedes chatear con hasta ocho amigos o amigos de amigos. La interfaz con paneles hace que parezca que están todos juntos en la misma habitación y con nuevos juegos agregados, incluido «¡Quick Draw!», Donde un miembro dibuja y los demás tienen que adivinar de qué se trata.

6. ¿Luchando por mantenerse enfocado? Prueba Forest.

Esta sencilla aplicación te ayuda a concentrarte en la tarea en cuestión al animarte a plantar y cultivar árboles virtuales que crecen si no tocas tu teléfono. Si abandonas la aplicación durante el tiempo en que se supone que estás enfocado, tu árbol se marchitará. Esta es una excelente manera de administrar su tiempo y dejar de postergar. Forest también se ha asociado con Trees For The Future: a medida que avanza en la aplicación, puede ganar monedas virtuales que se pueden gastar en la aplicación para plantar árboles reales. Forest dona el dinero a su socio, que luego planta árboles en el mundo real.

7. ¿Quieres mantener tu cerebro activo mientras juegas con amigos? Descargar palabras con amigos.

Usa tu vocabulario y habilidades de ortografía en este competitivo juego de crucigramas. Puedes conectarte con tus amigos y chatear mientras juegas y también con personas de todo el mundo. Words With Friends es una excelente manera de ejercitar tu cerebro en un formato divertido y fácil.

8. ¿Quiere organizarse y crear hábitos positivos? Descargar Tangerine.

Tangerine te ayuda a rastrear y documentar tus estados de ánimo y hábitos, ayudándote a organizar tu tiempo, reflexionar sobre cómo te has estado sintiendo y marcar tus metas personales. Manténgase organizado y motivado y realice un seguimiento de su vida en una aplicación fácil de usar. Tangerine realiza un seguimiento de cómo está haciendo sus tareas junto con su estado de ánimo para darle una mejor idea de por qué puede sentirse de cierta manera en un día determinado.

9. 8fit lo tiene cubierto si desea mantenerse activo y comer sano.

8fit es tanto un entrenador como un nutricionista en su bolsillo. Elija lo que desea lograr y 8fit le dará entrenamientos personalizados y creará planes de comidas personalizados para ayudarlo a alcanzar sus objetivos. 8fit está diseñado para hacerse en casa sin equipo especial. Los ejercicios suelen durar alrededor de 15-20 minutos, por lo que pueden incorporarse fácilmente en su día.

10. ¿ Te apetece un poco de escapismo? Crea el campamento de tus sueños con Animal Crossing: Pocket Camp.

El clásico juego de simulación de Nintendo también viene en forma de aplicación. Diseñe su campamento, autocaravana y cabina como lo desee, explore la amplia gama de muebles y ropa disponibles para personalizar su mundo exactamente a su gusto. Sumérgete en el aire libre virtual yendo a pescar o buscando insectos. Pase el rato y chatee con sus amigos de IRL visitando su campamento e invitándolos a los suyos.

11. ¿Luchando con saber qué cocinar? Prueba las historias de cocina.

Kitchen Stories tiene miles de recetas y videos instructivos para ayudarlo a aprender y cocinar nuevas recetas. Si eres un experto en la cocina, puedes subir y compartir tus propias recetas para que otros las usen. Con una gran biblioteca que satisface todas las necesidades nutricionales, esta aplicación podría ayudarlo a cocinar algo delicioso con lo que está disponible en su armario.

12. ¿Echas de menos ir al cine o ver tus programas favoritos con amigos? Rave podría ser la aplicación para ti.

Rave te permite transmitir programas y películas al mismo tiempo que tus amigos mientras chateas por video o mensaje instantáneo. Funciona con una gran cantidad de aplicaciones y servicios de transmisión, incluidos Netflix y Youtube, para que pueda mantenerse al día con sus programas favoritos y conversar sobre ello con sus amigos como si estuviera en la misma habitación.

Origen: 12 aplicaciones que debes descargar mientras estás distanciado socialmente

[+] Videos de nuestro canal de YouTube

Anuncios