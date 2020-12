Aprende a rastrear un móvil de forma efectiva con estas apps

diciembre 25, 2020

Los móviles son los dispositivos que más usamos día tras día. No se puede negar que ya forman parte de nosotros mismos. En ellos se guarda muchísima información relevante: tarjetas de crédito, contraseñas para redes sociales y más. ¿Qué pasaría entonces si lo perdieses? Eso sería fatal, pero no te preocupes; te tenemos los mejores métodos para rastrear un móvil, y sin necesidad de ser un experto en informática. Si los aplicas, estamos seguros que lograrás recuperarlo fácilmente.

Ya sea que hayas perdido el móvil, o que haya sido hurtado, sabemos que tienes muy buenas razones para aprender del tema. Las exponemos aquí para ti de manera que conozcas y profundices. Funcionan para controlar a dónde va tu pareja, o empleado en horas laborales (si le has dado un móvil de tu empresa). ¿Y si deseas proteger a tus hijos? ¡También es efectivo!

Con estos métodos podrás rastrear el teléfono si se cumplen ciertas condiciones. Una de esas condiciones, es que el dispositivo a rastrear disponga de una red activa (de datos o Wi-Fi) o localización por GPS. De lo contrario el proceso será mucho más complicado, aunque no imposible. Por otro lado, en un 99% de los casos deberás tener acceso físico al menos una vez al dispositivo que deseas rastrear.

Para lograr rastrear tu móvil te debes valer del uso de aplicaciones especializadas de rastreo. Entre ellas destacan mSpy, Hoverwatch, la propia función de Google “Encontrar mi dispositivo” o Cerberus. Detallaremos cada una de las opciones, así que no te las pierdas. Además, no solo te ayudarán en caso de perder el dispositivo, sino que son punto clave para saber donde se encuentra el móvil de algún desconocido que te esté llamando o acosando

Veamos poco a poco cada uno de los métodos más avanzados. Destacamos que no emplees estas apps como forma de violar la privacidad del dueño del móvil. Esto último es considerado como un delito grave ante la ley en la mayoría de los países. En caso de que presentes dudas, puedes navegar en detectivesprive.com, son expertos en el tema y publican contenido muy nutrido a diario.

¿Es factible rastrear un móvil? ¡Claro que sí!

Como mencionamos, el rastreo de móviles hoy en día no requiere de conocimientos informáticos. Lo que si es necesario es investigar bien para conseguir buenas apps que efectúen la tarea. Ten en cuenta que muchas que dicen serlo, son en realidad estafas o scam que abundan en la web. Todo lo que se diga ser gratis, ten por seguridad que busca robar tus datos de alguna u otra manera.

Realmente si se puede rastrear un móvil, solo que debes saber escoger las herramientas más efectivas. Muchas como Hoverwatch, o FamiSafe ofrecen un buen conjunto de opciones para mantenerte al tanto de la ubicación de tu preciado dispositivo. Otras alternativas como mSpy incluyen características más avanzadas tanto para manejar el rastreo, como para bloquear o controlar actividades llevadas a cabo por quien manipule el móvil. ¿Quieres más detalles? continuemos con ello.

1. Puedes rastrear el móvil usando mSpy, conocida a nivel mundial

La app cuenta con más de 30 funciones específicamente diseñadas para rastrear, monitorear y localizar un móvil en tiempo real. No solo permite leer mensajes, sino que además podrás entrar en la bandeja de entrada del correo, conversaciones en redes sociales, y muchísimo más. Puede ser usada tanto en Android como en iOS por igual, así que no te preocupes por la compatibilidad.

¿Cómo se usa mSpy?

Lo que tendrás que hacer para usarla es comprar una licencia, e instalarla en ambos móviles: el tuyo y el de la persona a espiar. Luego de ello con tu nombre de usuario y contraseña, entra en el panel de control propio de mSpy. Solo necesitarás un ordenador, tablet, o tu propio móvil para conectarte a este, y una conexión a internet. Veamos entonces paso a paso como debes hacer el proceso de rastreo:

Entra en la web de mSpy, www.mspy.com y suscríbete a alguno de sus planes. Instala la app en tu dispositivo y en el de la otra persona (puedes rastrear múltiples dispositivos a la vez). Inicia sesión en tu cuenta de mSpy en cada uno del smartphone. Activa el posicionamiento GPS en las opciones del teléfono. Ahora desde el panel de mSpy podrás ver cada movimiento, lugar visitado o establecimientos vía GPS. Su ubicación se mostrará en tiempo real, por lo que será fácil localizar al móvil.

¿Qué te parece? su interfaz es intuitiva y el costo de sus planes valen la pena. Puedes instalarla en forma de prevención, ya que si se te pierde el móvil podrás recuperarlo. Y como habrás podido notar, es una app cuyo potencial radica en la protección de tus hijos, por lo que, si eres una madre o padre preocupado, esta es la opción más viable.

2. FamiSafe, buena opción para rastrear sin muchas complicaciones

¿Deseas conocer a dónde ha ido tu hijo o hija? ¿Quieres consultar el historial de ubicación en todo momento y de forma online? FamiSafe, es la siguiente app en nuestra lista que figura un potente conjunto de opciones para mantenerte al tanto de dónde está el dispositivo. Puedes crear notificaciones por si la persona ha cruzado cierto perímetro, o bien añadir etiquetas a cada área en el mapa.

Dicho esto, si alguien ha tomado tu móvil hurtado y ya tenías FamiSafe instalado, (es compatible con Android 4.4 o superior o iOS 9 o superior). De lo contrario, tendrás que enviar un enlace al móvil, proporcionado por la app y esperar a que la otra persona haga clic en este, lo cual complica bastante el proceso.

Como pros, tiene una buena gestión de funciones, un panel intuitivo y rastreo fiable por GPS. Y por el contrario, nos ha parecido que consume algo extra de batería, lo cual lo hace detectable fácilmente. Se recomienda para proteger a sus hijos, pero para evitar robos o recuperar móviles hurtados seguimos recomendando mSpy.

3. Cerberus, potente, fiable y organizada forma de rastrear por GPS

Siguiendo en nuestra lista, Cerberus se ha ganado un puesto ya que garantiza efectividad a la hora de encontrar un móvil extraviado. Es usada en Android, o iOS, y aunque no es totalmente perfecta, si que tiene ventajas notorias con respecto a por ejemplo, la función integrada de Google; con Cerberus podrás:

Apagar el móvil a distancia.

Obtener la ubicación del dispositivo en tiempo real, directamente en el mapa.

Obtener coordenadas de ubicación vía SMS o notificación, todo de forma automática.

Navegar en un panel de control intuitivo y minimalista, simplificando la experiencia de rastreo.

Establecer límites o geo-cercas, las cuales te ayudarán a controlar la movilización del móvil con respecto a quien lo esté utilizando.

Como ves, la lista está bastante nutrida, y aún falta por incluir las funciones dedicadas a monitoreo o control parental. De igual forma, se recomienda para recuperar dispositivos o saber dónde ha ido su trabajador con móvil empresarial. Si desea controlarle durante las horas de trabajo, es una opción viable. ¿Qué más podrías pedir?

4. Encontrar mi dispositivo, la función más interesante de la mano de Google

Google también tiene su propio método de rastrear un móvil, con el cual no tendrás muchas características extras (tal como al usar mSpy), pero de igual manera cumple su cometido. Tendrás que activar la función en “Ajustes”, luego ve a “Cuentas”, escoge tu cuenta de Google y luego presiona en “Encontrar mi dispositivo”.

Cuando esta función esté activada podrás navegar a tu panel de control dentro de cualquier navegador, y hacer lo siguiente:

Ver la ubicación detallada vía GPS del móvil.

Bloquear el dispositivo a distancia.

Borrar todo el contenido del dispositivo de forma remota.

Ver la última ruta que haya recorrido el dispositivo dentro de Google Maps.

La función es totalmente gratuita y viene incorporada dentro de los dispositivos Android. No necesita ningún tipo de pago extra, pero su efectividad no es tan alta como mSpy, ¿por qué? puesto que no es silenciosa, y cualquiera pudiera desactivar la opción fácilmente, además que no avisa si se ha cambiado la tarjeta SIM.

Conclusión: ¿Cuál es la mejor manera de rastrear un móvil?

Ya vistas todas las opciones, de seguro querrás saber nuestra opinión sincera sobre cuál es la app más efectiva a la hora de rastrear. En este sentido, nos decantamos por mSpy, dado a que cuenta con la mejor relación calidad-precio. Y, aunque es cierto que Google incorpora su propia funcionalidad para buscar dispositivos extraviados; notarás que esta última no es tan completa como en mSpy. El pago de mSpy en cualquiera de sus planes es sinónimo de calidad. Tendrás a la mano un kit de herramientas completo para rastrear, monitorear y controlar el comportamiento del móvil a distancia. Será útil para evitar robos, o para salir de dudas en cuanto a infidelidades, y manejar las actividades de tus hijos. ¿Qué más podrías pedir? Por otro lado, tiene un equipo de soporte profesional que trabaja las 24 horas del día.

[+] Videos de nuestro canal de YouTube