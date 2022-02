febrero 15, 2022

HMD Global presentó dos auriculares inalámbricos Nokia Go Earbuds2 + y Earbuds2 Pro TWS. Ambos vienen con un diseño similar, separados por algunas características. Los auriculares están equipados con Bluetooth 5.2 y compatibilidad con Fast Pair. Incluyen controladores de audio de 10 mm para un sonido rico y claro. No tiene que lidiar con el ruido de fondo, incluso aquellos que no tienen cancelación activa de ruido. Eso es porque viene con cancelación de ruido ambiental (ENC). También obtiene clasificaciones IPX4 a prueba de agua y polvo, lo que garantiza que sean resistentes al sudor y las salpicaduras y que se puedan usar durante las sesiones de entrenamiento.

Atractivos auriculares inalámbricos Nokia con cancelación de ruido ambiente

Como se indicó, los diseños de los dos modelos son similares, incluido el panel táctil simple para controlar el audio. Sin embargo, Nokia Go Earbuds Pro presenta un modo de video y juegos de baja latencia que brinda una experiencia de juego perfecta sin retrasos de audio durante el juego.

La duración de la batería en los dos modelos también es similar con 40 mAh dentro de cada auricular. Los estuches de carga contienen una batería de 300 mAh cada uno y son capaces de proporcionar hasta 24 horas de reproducción.

En términos de precios, Nokia Go Earbuds 2+ tiene un precio de $ 39.99 mientras que Nokia Earbuds Pro tiene un precio de $ 44.99. Los dos auriculares vienen en colores blanco y negro y ya están disponibles para comprar en algunos países del mundo.

Origen: Nokia Go Earbuds 2+ y Earbuds 2 Pro con Bluetooth 5.2, lanzamiento de ENC – Gizmochina

[+] Videos de nuestro canal de YouTube