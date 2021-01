Batalla de chips: Snapdragon 870 frente al Dimensity 1200

enero 22, 2021

Solo esta semana y ya tenemos tres nuevos procesadores potentes que aparecerán dentro de algunos de los teléfonos inteligentes que se lanzarán este año. El procesador Snapdragon 870 5G de Qualcomm y el Dimensity 1200 y Dimensity 1100 de MediaTek. Para esta edición de Chip Battle, estamos enfrentando el Snapdragon 870 5G contra el procesador Dimensity 1200 de MediaTek. Se espera que ambos conjuntos de chips sean el SoC para teléfonos que se encuentran en la categoría de buques insignia, por lo que tiene sentido ver cómo se comparan entre sí.

Tamaño de nodo: El Snapdragon 870 5G es un chipset de 7 nm al igual que sus hermanos: el Snapdragon 865 y el Snapdragon 865 Plus. MediaTek, por otro lado, ha cambiado al más pequeño de 6 nm. Se sabe que un nodo más pequeño brinda un aumento en el rendimiento y la eficiencia energética, y como puede ver, el Dimensity 1200 es el chipset con el tamaño de nodo más pequeño, por lo que gana esta ronda.

UPC

Los dos conjuntos de chips tienen ocho núcleos cada uno y usan la misma disposición 1 + 3 + 4 pero donde se diferencian es en los núcleos mismos. El Snapdragon 870 es prácticamente un chipset Snapdragon 865 y Snapdragon 865 Plus con overclocking, por lo que obtienes los mismos núcleos pero a una velocidad de reloj más alta. Tiene un núcleo principal Cortex-A77 que tiene la velocidad de reloj más alta de un núcleo de CPU móvil a 3,2 GHz. Sus núcleos de rendimiento también son los mismos Cortex-A77 con frecuencia de 2,42 GHz, mientras que los núcleos de eficiencia son núcleos Cortex-A55 con frecuencia de 1,8 GHz.

El Dimensity 1200 tiene los núcleos Cortex-A78 más potentes como núcleo principal y núcleos de rendimiento. ARM dice que el Cortex-A78 cuenta con un aumento del 20% en el rendimiento sobre el Cortex-A77. Hay cuatro núcleos Cortex-A78 dentro del Dimensity 1200, lo que le da una ventaja significativa sobre el Snapdragon 870, que tiene los núcleos Cortex-A77 más antiguos. Además de eso, está el hecho de que, salvo para el núcleo principal, todos los núcleos del chipset Dimensity 1200, incluidos los núcleos de eficiencia A55, tienen una frecuencia más alta que los del Snapdragon 870 5G.

Por el momento, no hay resultados de referencia para respaldar la afirmación, pero el Dimensity 1200 debería tener la ventaja, ya que tiene los núcleos de CPU más potentes y también tiene un tamaño de nodo más pequeño.

GPU

La Adreno 650 es la GPU dentro del Snapdragon 870 5G, la misma dentro del dúo Snapdragon 865. Qualcomm no dijo que haya aumentado la velocidad de reloj para el Snapdragon 870 5G, por lo que asumiremos que el rendimiento de la GPU no ha cambiado con respecto al Snapdragon 865 Plus.

El Dimensity 1200 tiene una GPU Mali-G77 MC9 (9 núcleos). Esta no es la GPU más poderosa de ARM, la Mali-G78, que se encuentra dentro de los chipsets Kirin 9000, Exynos 2100 y Exynos 1080. MediaTek dice que la GPU ha obtenido un aumento de rendimiento del 13% en comparación con el Dimensty 1000+.

El Adreno 650 es una GPU potente y los resultados de las pruebas han demostrado que el Snapdragon 865 tiene una mejor puntuación de GPU que el Dimensity 1000+, que también tiene una GPU Mali-G77 MC9. Sin embargo, dado que MediaTek afirma que la GPU en el Dimensity 1200 cuenta con un aumento del 13% en el rendimiento con respecto al Dimensity 1000+, entonces la brecha de rendimiento de la GPU entre el Snapdragon 870 5G y el Dimensity 1200 debería ser más pequeña o incluso borrada. Tendremos que esperar los resultados de las pruebas comparativas y las revisiones de dispositivos reales para saber qué procesador es mejor.

Un área donde la Adreno 650 tiene la ventaja es la compatibilidad con controladores de GPU actualizables. MediaTek aún tiene que ofrecer esa función para sus propios conjuntos de chips.

El Snapdragon 875 también admite pantallas QHD + con una frecuencia de actualización de 144Hz y pantallas 4K con una frecuencia de actualización de 60Hz. El Dimensity 1200 admite pantallas QHD + a una frecuencia de actualización máxima de 90Hz, que llega hasta 168Hz para pantallas de 1080p.

ISP

Se sabe que el ISP Spectra 480 dentro del Snapdragon 870 5G es bastante impresionante según las revisiones y comparaciones de teléfonos con tecnología Snapdragon 865/865 Plus. Tiene soporte para cámaras de 200 Mpx, grabación de video 8K y captura de video HEIF.

La cámara Imaqiq HDR-ISP de MediaTek también tiene algunos trucos bajo la manga. El ISP de cinco núcleos brinda soporte para fotos de 200 Mpx, grabación de video 4K HDR escalonada que cuenta con un rango dinámico 40% mayor y fusión de 3 exposiciones en tiempo real. MediaTek también dice que tiene soporte para video bokeh, segmentación de AI para varias personas y AI-Panorama Night Shot. Los disparos nocturnos ahora también son un 20% más rápidos. Desafortunadamente, todavía no hay soporte para la grabación de video 8K

AI

El Hexagon 698 cuenta con 15 TOPS, pero MediaTek no dice el valor de su propio motor APU 3.0 AI. Sin embargo, AI Benchmark clasifica el motor APU 3.0 AI dentro del Dimensity 1000+ sobre el Hexagon 698 dentro del procesador Snapdragon 865 Plus. Dado que estos son los mismos motores de IA dentro del Dimensity 1200 y Snapdragon 870 respectivamente, le daremos esta ronda a MediaTek.

Conectividad

El Snapdragon X55 tiene soporte para espectros mmWave y sub 6GHz, así como redes SA y NSA. El módem también es compatible con 5G para múltiples SIM, pero según la explicación de Qualcomm , no parece significar que pueda usar 5G en ambas ranuras SIM al mismo tiempo. El módem de Qualcomm también cuenta con velocidades de enlace descendente y ascendente más rápidas. También hay Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 y soporte para varios sistemas de posicionamiento, incluidos GPS, NavIC, Beidou y GLONASS.

MediaTek dice que el módem dentro del Dimensity 1200 admite todos los espectros con 5G-CA (agregación de portadora) en TDD / FDD. También es compatible con SIM 5G dual real (5G SA + 5G SA), tiene un modo de ascensor especial y un modo 5G HSR que garantiza una experiencia 5G confiable en todas las redes. Como se muestra en la tabla, las velocidades de enlace descendente y ascendente son más lentas que las del Snapdragon 870. El Dimensity 1200 también es compatible con banda dual para GNSS, GPS, Beidou, Galileo y QZSS. También tiene soporte para NavIC. Hay Wi-Fi 6 pero no Wi-Fi 6E y su Bluetooth 5.2 es compatible con la codificación LC3.

Juegos

Los juegos son otra área importante en la que estos dos conjuntos de chips muestran sus puntos fuertes. El chipset de Qualcomm tiene Snapdragon Elite Gaming que trae características como Game Color Plus v2.0 y Game Smoother. También tiene reproducción de juegos True HDR, profundidad de color de 10 bits y reproducción de escritorio hacia adelante.

La tecnología de juegos HyperEngine 3.0 de MediaTek mejora la conectividad, la capacidad de respuesta, la calidad de imagen y la eficiencia energética con características como concurrencia de llamadas y datos 5G, refuerzo multitáctil, audio estéreo inalámbrico verdadero de latencia ultrabaja, alto ahorro de energía de FPS y ahorro de energía de superhotspot. Sin embargo, la característica que cambia el juego es la compatibilidad con Ray Tracing en juegos móviles y AR.

Conclusión

El Snapdragon 870 5G se basa en el éxito del Snapdragon 865 Plus con una CPU aún más potente. Su GPU, aunque sin cambios, se encargará de cualquier juego que le lances. El módem Snapdragon X55 también ofrece increíbles velocidades de enlace ascendente y descendente y su ISP es uno de los mejores de su clase.

El Dimensity 1200 también es una bestia con sus cuatro núcleos Cortex-A78, uno de los cuales tiene la velocidad de reloj más alta en un procesador. MediaTek dice que ha mejorado el rendimiento de la GPU y también ha agregado algunas características muy útiles al ISP, como un modo de disparo nocturno más rápido. Su módem brinda compatibilidad con SIM dual 5G real y su motor de juego lleva el trazado de rayos a los juegos móviles.

Esperamos que cualquier teléfono con cualquiera de estos dos conjuntos de chips ofrezca un rendimiento increíble a un precio mucho más asequible que la mayoría de los teléfonos inteligentes premium. Si quieres un teléfono emblemático que no te haga un agujero en el bolsillo, debes buscar teléfonos que funcionen con estos conjuntos de chips.

La siguiente tabla muestra una comparación especificación por especificación:

Procesador Snapdragon 870 5G Dimensity 1200 Tamaño del nodo 7 nm 6 nm UPC 1 x ARM Cortex-A77 a 3.2GHz

3 x ARM Cortex-A77 a 2.42GHz

4 x ARM Cortex-A55 a 1.8GHz 1 x ARM Cortex-A78 a 3.0 GHz

3 x ARM Cortex-A78 a 2.6GHz

4 x ARM Cortex-A55 a 2.0GHz GPU Adreno 650 ARM Mali-G77 MC9 (9 núcleos, reforzado) ISP Spectra 480 Admite hasta 200 Mpx

Admite captura de video 4K

Admite captura de video 8K Cámara MediaTek Imagiq

(cinco núcleos) HDR-ISP Admite hasta 200 Mpx

Admite captura de video 4K HDR Motor AI Hexágono 698 (15 TOPS) MediaTek APU 3.0 (seis núcleos) Frecuencia de actualización y visualización máxima en el dispositivo QHD + a 144

Hz 4K a 60 Hz QHD + a 90 Hz

FHD + (2520 x 1080) a 168 Hz Módem Snapdragon X55 Admite espectros mmWave y sub-6GHz Características de Multi-SIM: Global 5G multi-SIM 5G Velocidad de enlace ascendente: Hasta 3 Gbps

5G Velocidad de enlace descendente: Hasta 7,5 Gbps Admite todos los espectros Características Multi-SIM: True Dual 5G SIM (5G SA + 5G SA) 5G Velocidad de enlace ascendente: Hasta 2,5 Gbps

5G Velocidad de enlace descendente: Hasta 4,7 Gbps Conectividad Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS, GLONASS, NavIC, Galileo, Beidou, QZSS Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2 con codificación LC3

GPS de doble frecuencia, GLONASS, NavIC, Galileo, Beidou, QZSS Juego de azar Snapdragon Elite Gaming Qualcomm Game Color Plus v2.0

Qualcomm Game Representación de juegos True HDR más fluida

Profundidad de color de 10 bits

Gama de colores 2020

Controladores de GPU actualizables HyperEngine 3.0 Networking Engine 3.0

Rapid Response Engine 3.0

PQ Engine 3.0 (Ray Tracing en juegos móviles y AR)

Resource Management Engine 3.0

Origen: Snapdragon 870 versus Dimensity 1200, batalla insignia de chipset asesino

