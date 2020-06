Bloquear llamadas de números ocultos es posible en Android e iOS

junio 14, 2020

Aunque siempre puede haber excepciones, las llamadas con número oculto no suelen ser ni importantes ni vitales. ¿Es posible bloquear llamadas de números ocultos a nuestro smartphone y dejar atrás esas identidades desconocidas? Todo depende un poco del sistema operativo y del modelo de teléfono móvil que tengamos. La mayoría de ROMs permiten bloquear números ocultos sin problema.

Cómo bloquear un número oculto en Android: los pasos en un móvil Android para bloquear las llamadas de un número de teléfono oculto pueden variar en función del modelo de dispositivo y de la versión del sistema que se esté usando. Puede que los nombres de las diferentes funciones sean diferentes, o que las rutas para acceder a ellas varíen. De cualquier forma, no es difícil encontrar la opción y activarla, siempre que exista en el dispositivo. En la red podemos encontrar tutoriales para cada modelo específico de teléfono, pero por norma general la opción estará localizable desde los ajustes del smartphone.

Desde ‘ajustes del teléfono’, en ‘conexiones inalámbricas y redes’ o bien desde los ajustes en las propias llamadas deberemos seleccionar la opción ‘bloquear números desconocidos/ocultos’. También puede aparecer la opción ‘lista de bloqueo’ y en ella se selecciona ‘lista negra de llamadas’ y ‘bloquear llamadas de números ocultos’. En algunos teléfonos puede estar en el apartado ‘restricción de llamadas’.

Algunos dispositivos también permiten habilitar un modo de bloqueo para números concretos, a través de la configuración del teléfono, o el poder bloquear las llamadas que están catalogadas como ‘spam’. Una vez la opción esté activa, todo listo: el teléfono no recibirá ninguna llamada cuyo número esté oculto. Si la opción no aparece es porque el smartphone no dispone del bloqueo de llamadas entrante para números desconocidos. En ese caso se puede recurrir a una aplicación de terceros.

Cómo bloquear numero oculto a través de aplicaciones de terceros:

Hay varias posibilidades en la tienda de aplicaciones de Google que permiten bloquear llamadas de números desconocidos. Entre las apps más populares están TrueCaller, Call Blocker o Debería responder? Todas ellas permiten bloquear desde números desconocidos a extranjeros, números no guardados en la lista de contactos u otras opciones como por ejemplo, números evaluados negativamente por la comunidad de usuarios de la propia app. Para bloquear las llamadas de un número oculto solo tendremos que abrir la aplicación y, en sus ajustes, activar la opción ‘bloquear llamadas entrantes de números ocultos’.

Cómo bloquear un número oculto en iOS:

Si el teléfono es un iPhone, en iOs se puede activar esta función de bloqueo de forma sencilla. Apple incorporó esta nueva función en iOS 13 y la hoja de ruta es la siguiente: en ‘ajustes’ seleccionamos ‘ajustes del teléfono’ y ahí activamos la opción de ‘silenciar números desconocidos’. A partir de ese momento, cualquier llamada de un número con identidad oculta y ojo, también de un número de teléfono que no está guardado en nuestra agenda de contactos, irá a parar al buzón de voz e irá también a la lista de llamadas perdidas de iPhone. Con esto conseguiremos bloquear las molestas llamadas de un número privado, que no sabemos de dónde son ni quién las hace, en un móvil iPhone.

