Cables y cargadores USB tipo C pronto recibirán nuevos logotipos de clasificación de potencia

octubre 1, 2021

USB Implementers Forum (USB-IF) anunció nuevos logotipos de clasificación de potencia de los cable USB Type-C certificados para indicar claramente las capacidades de potencia de los cables USB-C a los consumidores. Según las nuevas especificaciones, los cables USB Type-C ahora contarán con logotipos especiales que destacan el soporte para 60W o 20W de potencia. Además, los cables USB4 también contarán con un nuevo logotipo que muestra no solo la nueva velocidad de transferencia de datos de 20 Gbps o 40 Gbps, sino también la velocidad de carga.

Estos nuevos logotipos certificados estarán presentes en los paquetes del producto, el resumen, el dispositivo, el cargador y el cable mismo. USB-IF recordará a los consumidores que solo compren dichos productos certificados de fuentes confiables para garantizar la interoperabilidad y la compatibilidad con versiones anteriores. Para los no iniciados, USB Implementers Forum es la organización de apoyo para el avance y la adopción de la tecnología USB.

Programa de Logotipo Certificado

“Con las nuevas capacidades de mayor potencia habilitadas por la Especificación USB PD 3.1, que desbloquea hasta 240W a través de un cable y conector USB Tipo-C, USB-IF vio una oportunidad para fortalecer y simplificar aún más su Programa de Logotipo Certificado para el usuario final ”, dijo Jeff Ravencraft, presidente y director de operaciones de USB-IF.

“Con nuestros logotipos actualizados, los consumidores pueden identificar fácilmente el rendimiento USB4 y las capacidades de suministro de energía USB de los cables USB-C certificados, que respaldan un ecosistema en constante expansión de productos electrónicos de consumo, desde computadoras portátiles y teléfonos inteligentes hasta pantallas y cargadores”, agregó.

Sin embargo, USB-IF no parece haber hecho nada para evitar que alguien use imitaciones de sus logotipos en productos que no pasan los estándares de calidad. De hecho, hay muchas posibilidades de uso indebido.

Una mejor implementación habría sido algo similar a la solución de HDMI LA, donde no solo se requieren logotipos, sino también una imagen holográfica y un código QR para confirmar la autenticidad. En otras palabras, un usuario puede escanear muy convenientemente el código QR en el paquete para confirmar si un cable HDMI dado es auténtico o no.

Origen: Gizmochina

[+] Videos de nuestro canal de YouTube