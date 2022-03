Catálogo de juegos móviles Netflix que llegan este mes

marzo 23, 2022

Nuevos juegos móviles Netflix ya están disponibles en dispositivos con iOS y Android. Lo único que necesitas es una membresía de Netflix, y disfrutarás de los juegos sin anuncios, cargos o compras en la app. Ya sea que tengas ganas de un juego casual para divertirte un rato o de una inmersión en tus historias favoritas, hay una gran variedad de juegos móviles para explorar y muchos más disponibles este mes, como This Is A True Story (Frosty Pop), Shatter Remastered (Pik Pok) e Into The Dead 2: Unleashed (Pik Pok).

Puedes descargar juegos directamente de la app de Netflix o bien desde la app de Apple Store o Google Play Store.

Para encontrar estos juegos:

Los usuarios de dispositivos móviles con Android verán una fila dedicada a los juegos móviles Netflix con una pestaña desde donde seleccionarlos y descargarlos.

En dispositivos móviles con iOS verán una fila dedicada a los juegos desde donde podrán seleccionarlos y descargarlos.

Los usuarios de tablets verán una fila dedicada a los juegos móviles Netflix, o pueden seleccionarlos y descargarlos desde el menú desplegable de categorías.

This Is A True Story

Una estadística alarmante: 771 millones de personas en el planeta no tienen acceso a agua potable. En colaboración con charity: water, una organización sin fines de lucro que proporciona agua potable a personas de países en desarrollo, Frosty Pop creó este magnífico juego de rompecabezas narrativo para compartir una historia real de una mujer del África subsahariana que lucha todos los días para conseguir agua para su familia.

Basado en entrevistas y vivencias verdaderas, el juego de roles permite a los jugadores explorar un hermoso paisaje pintado a mano ¡mientras sobreviven a una tormenta de viento, atrapan cazadores furtivos y hasta conocen a una cabra! La aventura te espera. Dato curioso: En los últimos años, el equipo de charity: water viajó por los países del África subsahariana y entrevistó a varias mujeres en cuyas historias se basan las experiencias presentadas en el juego.

Shatter Remastered

Inspirado en el clásico juego de romper bloques que combina una aventura repleta de grandes sorpresas con batallas finales épicas, «Shatter Remastered» es una nueva versión de «Shatter», el juego galardonado de 2009 de Sidhe, originalmente lanzado en la PlayStation 3.

Ampliamente reconocido como el que redefinió el género de romper bloques, este juego tiene muchísimos niveles con increíbles interacciones, poderes y ataques especiales. Un juego fácil de aprender, pero muy difícil de dominar.

Esta versión optimizada y actualizada para móviles incluye tablas de posiciones globales para que puedas comparar tus puntajes con los de los mejores rompebloques del mundo. Dato curioso: La banda sonora de Shatter pertenece al músico neozelandés Module, y tiene aproximadamente 90 minutos de música original electrónica.

Into the Dead 2: Unleashed (Próximamente)

¡Haz lo imposible para salvar a tu familia y sobrevivir al apocalipsis zombi en esta combinación de disparos y fugitivos. En esta secuela del exitoso juego de acción Into the Dead, un grupo de jugadores armados deberán ahuyentar las crecientes amenazas zombis mientras atraviesan un terreno peligroso.

En un mundo donde nadie está a salvo, deberás hacer lo inimaginable para seguir adelante. Mutila, acribilla y elimina a los muertos… lo que sea para continuar con tu camino. Este juego consta de diversos capítulos repletos de acción, fases (yacimientos petrolíferos y bases militares) y desafíos (como bosques en llamas y cumbres nevadas), y los jugadores pueden desbloquear y mejorar armas de cuerpo a cuerpo, de fuego, explosivos ¡y mucho más!

Origen: Netflix

