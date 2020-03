Cómo activar el modo oscuro de WhatsApp y tres razones para usarlo

marzo 6, 2020

Las primeras capturas de pantalla del modo oscuro de WhatsApp aparecieron en octubre. Ahora la app ha desbloqueado la función de diseño para todos. Hay dos formas de activar el modo oscuro de WhatsApp. Si has activado el modo oscuro en la configuración de tu teléfono inteligente, entonces el modo oscuro de WhatsApp también está activo. De lo contrario, en la configuración de la app de mensajería, toca «Chats» y «Diseño». Luego puede elegir entre «Configuración del sistema», «Claro» y «Oscuro». Si tocas «Oscuro», WhatsApp brillará en modo oscuro.

Si ninguna de las configuraciones hace que su messenger se oscurezca, seguramente todavía tienes una versión anterior de WhatsApp. El modo oscuro solo se puede seleccionar desde la versión 2.20.65. Puede averiguar qué versión de WhatsApp está instalada en tu teléfono inteligente en Messenger, Configuración → Ayuda → Información de la aplicación.

Si tiene instalada una versión anterior, como usuario de un teléfono inteligente Android puede consultar Play Store para ver si hay una actualización. Si Play Store no le muestra una versión más reciente de WhatsApp, debe ser paciente. Si no puede esperar para probar WhatsApp Dark Mode y la actualización no llega, también puede descargar e instalar la última versión del Messenger como un archivo APK desde el sitio web de WhatsApp.

Para hacer esto, debe ir a WhatsApp.com desde tu teléfono móvil en tu navegador, seleccionar la vista de escritorio en la configuración de su navegador y luego descargar el archivo. Luego puedes instalar la última versión.

3 razones para usar el modo oscuro de WhatsApp

1.- El modo oscuro aumenta la duración de la batería , al menos para los teléfonos inteligentes con pantallas OLED. Mientras que las pantallas LCD dependen de la retroiluminación, los píxeles individuales de las pantallas OLED brillan por sí mismas. Si la pantalla permanece negra, no brillan y no consumen energía. Por lo tanto, el modo oscuro usa menos energía que un diseño predominantemente blanco.

2.- El modo oscuro es más agradable para los ojos, especialmente en entornos oscuros. Mientras que una pantalla brillante te hace entrecerrar los ojos en la oscuridad, una pantalla oscura tiene la ventaja de que tus ojos no tienen que acostumbrarse para reconocer el contenido y los mensajes nuevos en WhatsApp.

3.- El modo oscuro cambia el aspecto de WhatsApp. En términos de diseño, poco ha cambiado en la popular app de mensajería durante años. El modo oscuro trae una nueva capa de pintura. Un cambio bienvenido.

