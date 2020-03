Nuevo OPPO Watch con sistema operativo basado en Android y sensor de ECG

marzo 6, 2020

Oppo trajo su primer reloj inteligente apodado Oppo Watch. Tiene el aspecto y las especificaciones para llamar la atención de aquellos que buscan un dispositivo portátil premium. Comenzando con la pantalla, Oppo trae un panel AMOLED curvado con 326 ppi, que cubre el 100% de la gama de colores DCI-P3. Viene en variedades de 1.6 pulgadas y 1.9 pulgadas y tiene biseles mínimos deportivos por todas partes. La carcasa presenta una construcción de aluminio y dos botones laterales para navegar por la interfaz.

El reloj puede rastrear una amplia gama de ejercicios físicos, su sueño y frecuencia cardíaca, pero también ofrece funcionalidad de electrocardiograma (ECG) que no es muy común. El reloj tiene una clasificación de 5ATM para resistencia al agua. El conjunto de chips Snapdragon Wear 2500 se encuentra al timón junto con el coprocesador Apollo 3. El almacenamiento a bordo viene en 8GB. En el lado del software, estamos viendo el propio ColorOS Watch de Oppo basado en una bifurcación de Android no especificada. No hay una ranura SIM, pero el eSIM permite que el reloj inteligente logre la independencia total de su smartphone en los operadores que lo admiten. También hay un módulo GPS incorporado, así como conectividad NFC y Bluetooth 4.2. El reloj solo se emparejará con dispositivos Android en 6.0 Marshmallow y superiores.

Oppo también está cargando Watch VOOC, que promete recargar el 50% de la batería en solo 17 minutos. Dependiendo de la tarea en cuestión, el reloj puede cambiar entre el chipset Snapdragon Wear y el coprocesador Apolo para maximizar la duración de la batería. Oppo reclama 40 horas con una sola carga con uso normal, mientras que el perfil de ahorro de energía puede extenderlo a 21 días.

Precios y disponibilidad

El nuevo reloj inteligente debutará en China, pero aún no se sabe cuándo llegará a los mercados internacionales. Los pedidos anticipados comenzarán más tarde hoy, mientras que las ventas oficiales comenzarán el 24 de marzo.

El dispositivo está disponible en dos tamaños de esferas con ligeros cambios en las especificaciones. El modelo mayor, de 46mm cuenta además con una versión especial de acero, mientras que el modelo inferior, de 41mm, solo tiene una versión. Estos son sus precios en China, a espera de conocer los precios fuera de China.

OPPO Watch de 41 milímetros: 1.499 yuanes, unos 191 euros o 215 dólares al cambio.

El OPPO Watch de 46 milímetros: 1.999 yuanes, unos 255 euros o 288 dólares al cambio.

OPPO Watch de 46 milímetros de acero: 2.499 yuanes, unos 318 euros o 360 dólares al cambio.

Especificaciones técnicas

Pantalla OLED de 1,91 pulgadas

OPPO Watch de 46mm: 402 x 476

OPPO Watch de 41mm: 320 x 360 Esfera 41 milímetros

46 milímetros Procesador Snapdragon Wear 2500

Co-procesador Apollo Memoria 1 GB + 8 GB Batería OPPO Watch de 46mm: 430 mAh

OPPO Watch de 41mm: 300 mAh

VOOC Flash Charge Sensores Pulsómetro óptico

Podómetro

Calidad del sueño

GPS Otros Sumergible a 5 atmósferas

eSIM

NFC Sistema operativo Wear OS

ColorOS Watch

