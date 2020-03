marzo 1, 2020

Una forma sencilla de revisar la privacidad en Google es utilizar la función de verificación de privacidad. A través de simples pasos, la herramienta le permite administrar sus datos de su cuenta en diversos productos y servicios que brinda la compañía.

Cómo mejorar paso a paso la configuración de privacidad en Google

Por lo tanto, a continuación, nos adentraremos en la revisión de algunos puntos en la configuración de privacidad de su cuenta que pueden resultarle de interés teniendo en cuenta cómo utiliza el buscador, YouTube, Maps u otro de los servicios operados por Google. Tenga en cuenta que el panel de control de su cuenta de Google puede variar según los productos y servicios que utilice.

Actividad web y de aplicaciones

Cuando esta opción está activada, Google guarda su actividad de navegación tanto en su sitio como en sus aplicaciones locales mientras está conectado. Cuando se trata de la web y el navegador web Chrome, la herramienta mantiene un historial bastante completo de las búsquedas realizadas, sitios que ha visitado y sus actividades. Si tiene un teléfono con Android, también registra las aplicaciones con las que ha interactuado, la hora exacta en que lo hizo y cuantas veces las usó durante todo el día.

Google entiende que todo esto es necesario para ofrecer a los usuarios una experiencia más personalizada, como resultados de búsqueda más rápidos y experiencias más inteligentes al usar su conjunto de aplicaciones. Puede desactivarlo por completo, lo que significa que Google no grabará su historial de Chrome (no significa que su ISP no sepa lo que busca), sus actividades, aplicaciones y dispositivos y sus grabaciones de voz y audio. Además, tiene la opción de eliminarlo manualmente o eliminarlo automáticamente cada 3 meses o cada año y medio.

Historial de ubicaciones

Esto parece explicarse por sí mismo, pero si aún tiene dudas, Google creará un mapa de todas las ubicaciones donde ha estado con los dispositivos que utiliza con sus servicios. Tenga en cuenta que, si esta opción está activada, su ubicación se registrará aunque no esté utilizando ningún servicio de Google en ese momento.

Esta característica debería ayudar con las búsquedas de mapas o con sus rutas de viaje. Puede pausar o desactivar la grabación de su historial de ubicaciones en cualquier momento, pero eso no significa que se borren los datos que ya se han recopilado. Eso se deberás hacerlo manualmente, en la línea de tiempo de Google Maps, a menos que desee tener un recuerdo de todos los lugares que ha visitado.

Alternativamente, puede elegir qué dispositivos brindan información sobre su ubicación y cuáles no. Este mapa debe ser accesible solo para ti, a menos que sea comprometido o compartas tu contraseña.

Grabaciones de voz y audio

Si usa el Asistente de Google para simplificar su vida y esta opción está activada, sus comandos de voz se están grabando y guardando. De hecho, también guarda otras entradas de audio, ya que Google usa estas entradas para mejorar su reconocimiento de voz. Puede revisar las mismas en la sección Actividad web y de aplicaciones, por lo que si desea examinar los diferentes comandos y preguntas deberá usar la barra de búsqueda y filtrar los resultados. En cuanto a desactivarlo, puede hacerlo por separado en la sección Controles de actividad.

Historial de YouTube y lo que compartes

Cuando esta opción está activada, Google guarda en este servicio un registro de todos los videos que ve y su historial de búsqueda. Al iniciar sesión, YouTube recuerda dónde dejó de ver videos y, según su historial, ofrece recomendaciones que no se limitan solo a este servicio, sino también a otros servicios de Google.

Puede navegar por su historial, borrarlo e incluso pausar por completo la grabación de sus hábitos de observación. Si esto parece una explicación diluida de cómo funciona el historial de YouTube, puede ver este video explicativo publicado por el Equipo de YouTube.

Una cosa que tendemos a olvidar de YouTube es que no solo es un sitio que usamos para mirar videos, sino también una red social. Por lo tanto, también debe realizar una auditoría de lo que comparte y de lo que otros usuarios pueden ver sobre usted, desde sus suscripciones hasta sus listas de reproducción. También puedes seleccionar tu feed de actividad, lo que significa alternar si cada video que te gusta (excepto los privados, por supuesto) o la lista de reproducción que guardas se publica en tu feed.

Configuraciones de anuncios

El control de configuración de anuncios no permite desactivar los anuncios. En cambio, le permite cambiar los tipos de anuncios que ve en función de sus intereses, edad, sexo y otra información que Google ha acumulado. Esto significa que, si desactiva la personalización de anuncios, obtendrá anuncios generales y no aquellos que puedan despertar su interés. También puede ver más anuncios en los resultados de búsqueda de Google. Si desea limitar la cantidad de anuncios que ve, quizás un complemento para su navegador como adblocker sería una mejor opción.

Controla lo que otros ven de ti

Dependiendo de cuántos campos haya completado en su perfil se mostrarán las opciones que puede editar. Si lo ha mantenido bien cerrado, entonces su perfil puede incluir tan poco como su nombre y fecha de nacimiento (lo cual también es posible ocultar). La opción en la que debe centrarse en esta sección es el segmento de avales compartidas. Si está activado, sus comentarios pueden ser visibles para otros usuarios para promocionar negocios o incluso ser utilizados en anuncios de Google. Debería estar desactivado por defecto, pero vale la pena verificarlo.

En cuanto a las recomendaciones, depende de usted decidir si valora más su privacidad o si está dispuesto a hacer ciertas concesiones por conveniencia. Puede que haya que estudiar un poco el tema hasta encontrar las configuraciones con las que se sienta cómodo, pero valdrá la pena su tiempo. Si olvida revisar la configuración con cierta frecuencia, también está la opción de recibir un recordatorio por correo electrónico para revisar la configuración. Su privacidad es un problema que no debe tomarse a la ligera, y debe auditar su configuración en todos los servicios que utiliza, al menos un par de veces al año.

Recuerde que, una vez hecha esta revisión en su cuenta principal de Google, deberá revisar sistemáticamente esta configuración mientras está conectado a cualquier otra cuenta de Google que use. Además, si navega regularmente por la web sin estar conectado a los servicios de Google, debe revisar esta configuración cuando no esté conectado, y debe hacerlo en todos los navegadores y en todos los dispositivos que use para tales actividades, ya que estas configuraciones están vinculadas a las cookies almacenadas en cada navegador, en lugar de a cada cuenta específica.

