Lista de equipos Xiaomi y Redmi que recibirán actualización a MIUI 12

febrero 29, 2020

En algún momento de enero, recibimos confirmación oficial de que el sistema MIUI 12 está actualmente en desarrollo. Esperamos que este sistema venga con el modo oscuro global para muchos teléfonos Xiaomi / Redmi. Además, también agrega una nueva interfaz gráfica de usuario junto con algunas otras características. A partir de ahora, no hay una fecha de lanzamiento oficial para el sistema MIUI 12. Sin embargo, esperamos que esta actualización llegue a mediados de 2020. Esto se debe a que tanto MIUI 10 como MIUI 11 se lanzaron alrededor de mayo.

Posibles características del sistema Xiaomi MIUI 12:

– Modo oscuro en todo el sistema

– Nueva interfaz gráfica de usuario (GUI)

– Última versión de Android (Android 11)

– La relación 16: 9 muestra una mejor compatibilidad para la aplicación

– Soporte de aplicaciones de clonación múltiple

– Modo oscuro compatible con todas las aplicaciones del sistema

Lista de teléfonos Xiaomi para recibir MIUI 12

Según adimorahblog, no menos de 40 teléfonos Xiaomi / Redmi recibirán esta actualización. Sin embargo, el informe dice que no hay necesidad de entrar en pánico si su dispositivo no está en la lista, ya que casi todos los teléfonos Xiaomi eventualmente recibirán la actualización. Ver la lista a continuación.

Xiaomi Digital series

Xiaomi MI 10 Pro

Los Xiaomi MI 10

Xiaomi MI 9

Los Xiaomi MI 9 SE

Xiaomi MI 9 Pro

Los Xiaomi MI 9 Lite

Xiaomi MI 8 Pro

Los Xiaomi MI 8

Xiaomi MI 8 Lite

CC series Xiaomi

Xiaomi CC9 Pro / Mi Note 10

Los Xiaomi CC9

Xiaomi CC9E / Mi A3

Serie Xiaomi MIX / Max

Mi Mix Alpha

Los Mi Mix 3

Mi Mix 2s

Los Mi Mix 2

Mi Max 2

POCO Series

Los POCO F1

POCO X2

Teléfonos Redmi

Redmi K30

Los Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro

Redmi K20 / Mi 9T

Los Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8

Los Redmi 8T

Redmi Note 7 Pro

Los Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Los Redmi 8

Redmi 8A

Los Redmi 7

Redmi 7A

Los Redmi Y1 / Redmi Note 5A / Redmi Note 5A Prime

Redmi Y1 LiteRedmi Y2 / S2

Los Redmi Y3

Redmi Note 6 Pro / Mi A2 Lite

Los Redmi Note 6

Redmi 6

Los Redmi Note 5 Pro

Redmi Note 5 / Redmi Note 5 Plus

Los Redmi 5 / 5A

Redmi Note 4 / 4X

Otros

Mi 5X

Mi Play

Tenga en cuenta que esta no es una lista oficial de Xiaomi y no podemos autenticar la lista en este momento. Por lo tanto, es recomendable tomar esta lista con un grano de sal.

Origen: MIUI 12 – Lista de dispositivos Xiaomi para obtener su última actualización del sistema –

[+] Videos de nuestro canal de YouTube

Anuncios

Me gusta esto: Me gusta Cargando...