Cómo mover los chats de WhatsApp de Android a iPhone con la app oficial

junio 15, 2022

Mover los chats de WhatsApp de Android a iPhone ha sido una tarea dolorosa durante años. Pero ya no, ya que Apple y WhatsApp han hecho que el proceso sea mucho más fácil. A partir de ahora, Apple agrega una función que le permite mover chats entre las dos plataformas. La función es parte de la aplicación Android «Move to iOS» de Apple. Con sólo unos pasos, puedes migrar tu contenido de forma automática y segura desde tu dispositivo Android a iPhone sin necesidad de guardar tu contenido en otro lugar antes de hacer el cambio.

Imagen: Hadrian vía Shutterstock

Este es un gran movimiento ya que 2 millones de personas usan WhatsApp y, hasta ahora, no había un método oficial para mover conversaciones de Android a iOS. Ha habido soluciones de terceros aquí y allá, pero nada respaldado oficialmente por Apple o WhatsApp. Con la nueva función disponible, los usuarios podrán mover sus chats rápidamente de Android a iOS.

Hace unos meses, WhatsApp introdujo la posibilidad de mover todo el historial de chat de iPhone a Android. Mark Zuckerberg ahora ha anunciado a través de Facebook que el puente inverso para transferir datos de WhatsApp desde un teléfono Android a un iPhone ya está disponible, lo que permite a los usuarios transferir todo su historial de chat, incluidas fotos, videos y mensajes de voz cuando actualizan sus teléfonos.

Requisitos para mover los chats de WhatsApp de Android a iPhone

Para poder iniciar la transferencia, hay una larga lista de requisitos. El teléfono Android debe ejecutar Android 5 Lollipop como mínimo, mientras que el iPhone debe tener al menos iOS 15.5 para que funcione la transferencia. Además, el teléfono con Android debe ejecutar el número de compilación 2.22.7.74 o superior de WhatsApp, mientras que la versión de iOS debe tener la versión 2.22.10.70 de la aplicación.

Otro paso crucial es que el iPhone debe ser reiniciado de fábrica o nuevo para que la aplicación Move to iOS haga su trabajo. Finalmente, ambos teléfonos deben estar conectados a una fuente de alimentación mientras se realiza la transferencia, y también deben estar conectados a la misma red Wi-Fi. La última pieza del rompecabezas es, por supuesto, la aplicación Move to iOS. Como medida de seguridad, todo el proceso está encriptado. La única limitación es que no puede transferir mensajes de pago entre pares ni el historial de llamadas de WhatsApp.

Cómo mover los chats de WhatsApp de Android a iPhone

Con los requisitos aclarados, así es como funciona realmente el proceso. Primero, debe instalar la aplicación oficial Move to iOS desde Play Store. Una vez que la aplicación se haya instalado en su teléfono Android y su iPhone esté listo en un estado limpio (nuevo o restablecido de fábrica), siga estos pasos:

Inicie la aplicación Move to iOS en su teléfono Android y siga las instrucciones en pantalla hasta que llegue a la página que dice Find Your Code. En su iPhone, continúe con el proceso de configuración del dispositivo hasta llegar a la página Aplicaciones y datos. En esta página, toque la opción que dice Mover datos de Android. Después de seleccionar la opción Mover datos desde Android en su iPhone, verá un código que debe ingresar en su teléfono Android. Una vez que se haya ingresado el código y los dos dispositivos estén emparejados, aterrizará en la pantalla Transferir datos en el teléfono Android. Aquí, seleccione WhatsApp, entre otras aplicaciones y datos que desea mover. Una vez que haya seleccionado todos los datos que deben transferirse, presione el botón azul Continuar para comenzar el proceso de migración de datos. Una vez que finalice la transferencia, verá la pantalla Transferencia completa en su iPhone. Presione el botón Continuar configurando iPhone para finalizar el proceso y preparar su iPhone. Con la configuración terminada y la pantalla de inicio apareciendo por primera vez, verá un mensaje que le pide que descargue las versiones de iOS de las aplicaciones que se instalaron en su teléfono Android, incluido WhatsApp. Alternativamente, puede descartar esto, dirigirse a la App Store y descargar la última versión de WhatsApp en su iPhone. Una vez que se haya instalado la aplicación de mensajería, inicie sesión con el mismo número de teléfono al que se vinculó en el teléfono Android. Después de que el proceso de inicio de sesión se haya manejado a través del sistema OTP, presione el botón de inicio. La aplicación descomprimirá automáticamente todos los datos que se transfirieron y los mostrará en los lugares correctos, incluido su historial de chat de WhatsApp desde el dispositivo Android.

El proceso implica cifrar los datos antes de que se transfieran de Android al iPhone, lo que significa que otra persona no podría usar este método para intentar obtener acceso a su historial de chat de WhatsApp. Por supuesto, si alguna vez desea volver a Android desde el iPhone, también puede seguir algunos pasos simples para enviar sus datos de WhatsApp a la plataforma Android.

Origen: Slash Gear

