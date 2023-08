Cómo recuperar fotos borradas del móvil

agosto 28, 2023

Ciertamente, ¿alguna vez has experimentado la situación en la que intentas ver una foto y descubres que, sin darte cuenta, la borraste mientras limpiabas tu móvil el día anterior? En las computadoras personales existen multitud de aplicaciones diseñadas para recuperar archivos borrados, siempre que no hayan sido eliminados hace mucho tiempo. Sin embargo, el escenario cambia un poco cuando se trata de dispositivos móviles. ¿Puedes recuperar fotos borradas en los celulares? La respuesta es sí, pero la facilidad para hacerlo depende de diversos factores y en esta ayuda te diremos cómo hacerlo.

Hay numerosos métodos disponibles, cada uno con distintos niveles de complejidad, especialmente cuando se trata de la recuperación de fotos en dispositivos Android. Además, exploraremos cómo recuperar esa foto eliminada recientemente de su iPhone. Además, proporcionaremos algunas medidas preventivas para garantizar que no vuelva a encontrarse en una situación similar.

En Android

Comencemos con el sistema operativo de Google. Actualmente, existe una función dentro de la aplicación de la galería que actúa como almacenamiento temporal de fotos, conservándolas por un tiempo limitado antes de que se borren permanentemente. Si su teléfono utiliza Google Photos como aplicación de galería predeterminada, puede respirar tranquilo, ya que viene equipado con esta funcionalidad de “papelera”.

Dentro de la aplicación Google Photos, el mecanismo funciona así: «Los elementos que se copien se eliminarán automáticamente de la papelera después de 60 días, mientras que los elementos que no se copien se eliminarán después de 30 días». En consecuencia, tienes un mes para recuperar cualquier foto eliminada inadvertidamente, por lo que no hay necesidad de preocuparse de inmediato.

Por lo tanto, antes de embarcarse en la complejidad de utilizar aplicaciones adicionales o rebanarte los sesos tratando de recuperar una foto, es aconsejable inspeccionar los menús de la aplicación de su galería (la ruta específica puede variar según su dispositivo) para buscar una opción denominada «Papelera». Si eliminaste las fotos recientemente, deberían almacenarse de forma segura allí. Simplemente seleccione los que desea recuperar y listo, se restaurarán a su ubicación original.

Sin embargo, si tu aplicación de galería carece de una función de papelera, tendrás que recurrir al uso de aplicaciones de terceros. La probabilidad de una recuperación exitosa dependerá de si su dispositivo tiene acceso de root o no. Profundicemos en ambos escenarios.

Sin root

Es muy probable que tu teléfono no esté rooteado y esta limitación afecta el alcance de lo que puedes hacer. Las aplicaciones de recuperación solo pueden acceder al caché y a las «miniaturas». Lo que esto significa es que sólo puedes recuperar fotos pequeñas, no los archivos originales. Es mejor que no tener nada, pero lejos de lo que tenías antes: no obtendrás la foto en su máxima resolución.

Una de las aplicaciones más utilizadas para este fin es DiskDigger. Su uso es sencillo: concédele acceso al almacenamiento de tu dispositivo y espera a que escanee toda la memoria interna de tu teléfono. Mostrará todas sus fotos, incluidas las eliminadas y las existentes.

Las fotos eliminadas se entremezclan con las que no fueron eliminadas, lo que hace que la búsqueda de una imagen en particular sea bastante compleja.

Ahora, simplemente necesitas desplazarte por toda la colección de fotos mostradas y localizar la que deseas recuperar. Una vez que lo encuentre, tóquelo y seleccione la opción «Recuperar». Pero como dijimos, el resultado que volverá a aparecer en tu galería será una miniatura, no la imagen original.

Con root

Si su dispositivo está rooteado, la situación mejora porque las aplicaciones pueden realizar un escaneo más profundo y, en ocasiones, mostrar las fotos originales. Sin embargo, el resultado final depende en gran medida de cuánto tiempo hace que se eliminó la foto. Si se trata de una eliminación reciente, existe la posibilidad de que puedas recuperarla con un daño mínimo. Tenga en cuenta que obtener permisos de root conlleva ciertos riesgos, así que proceda con precaución.

Tener acceso de root no garantiza la recuperación de la foto eliminada; simplemente aumenta la probabilidad.

Si está rooteado, abra DiskDigger y concédale permisos de superusuario. Luego, elija la partición específica que desea analizar, aunque a menudo es mejor seguir con la predeterminada. Por último, seleccione el formato de archivo que está buscando. En la versión gratuita, sólo puedes seleccionar fotos o vídeos; Si necesitas algo más, tendrás que adquirir la versión Pro por menos de 4 dólares.

Ahora es el momento de tener paciencia. La ventaja es que una vez finalizado el escaneo, solo verás las fotos y vídeos eliminados, lo que facilitará la localización de lo que estás buscando. Eso no significa que sean pocos, pero probablemente sean menos de lo que se mostró inicialmente. Cuando ubique el archivo, tóquelo y elija «Recuperar». Ya está todo listo.

En iPhone

Recuperar fotos borradas en un iPhone es un proceso sencillo gracias a la aplicación «Fotos», que incluye una práctica papelera que conserva los archivos durante un mes. Si recientemente eliminó una foto, tenga la seguridad de que debería estar allí (a menos que la haya eliminado manualmente, en cuyo caso la recuperación se vuelve más difícil).

Para recuperar una foto eliminada en su iPhone (o iPad), siga estos pasos: abra la aplicación «Fotos», navegue hasta «Álbumes» y desplácese hacia abajo. En la sección «Más elementos», encontrarás la opción «Eliminado». Aquí descubrirás todos los archivos, tanto fotos como vídeos, eliminados en los últimos 30 días, junto con el tiempo que queda hasta que se eliminen definitivamente. Seleccione los que desea restaurar en su galería y haga clic en «Recuperar». Tus fotos volverán a su estado original. Si no puede localizarlos en «Eliminados», puede probar suerte con su copia de seguridad.

Desde una copia de seguridad

De forma predeterminada, los iPhone están configurados para realizar copias de seguridad de las fotos en la biblioteca de iCloud. Sin embargo, el espacio de almacenamiento gratuito es bastante limitado, sólo 5 GB. Si ha estado acumulando fotos y videos desde que adquirió su teléfono, es muy probable que los más recientes aún no se hayan subido. Aun así, vale la pena intentarlo, ya que no tienes nada que perder.

Estos son los pasos para verificar si sus fotos están disponibles de forma segura en la nube:

Abre la aplicación Configuración en tu iPhone.

Toca tu nombre en la parte superior.

Seleccione «iCloud».

Verifique que la sección «Fotos» esté activada y, dentro de ella, asegúrese de que «Fotos de iCloud» esté habilitada. Si es así, es posible que sus fotos se almacenen de forma segura en la nube.

En su computadora, navegue hasta icloud.com e inicie sesión con su ID de Apple. Ingrese el código que se muestra en su iPhone cuando se le solicite y seleccione «Confiar en este navegador». Llegarás a una ventana similar a la que se muestra arriba. Elija «Fotos».

Si la foto se sincronizó con la nube, estás de suerte porque ahí debería estar. Simplemente seleccione los que desea recuperar y haga clic en el ícono de la nube con la flecha hacia abajo. Esta acción descargará la foto a su computadora en su tamaño original.

Si tienes una suscripción a alguno de los planes de iCloud, tener tu biblioteca de fotos en la nube es sin duda una de las ventajas más valiosas del servicio.

No dejes que esto vuelva a pasar

¿Has recuperado la foto con éxito? Solo ha sido un susto, pero ahora, exploremos algunas opciones para asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir. Tienes varias alternativas, pero los métodos más sencillos son estos dos: utilizar un servicio de almacenamiento en la nube o transferir periódicamente tus fotos y vídeos a un medio físico como tu PC.

Soluciones de almacenamiento en la nube: La opción más recomendada es Google Fotos. Funciona perfectamente con una cuenta de Google y está disponible tanto para iOS como para Android, lo que garantiza que nunca más perderá una sola imagen o vídeo. Si no te gusta Google Photos, puedes considerar alternativas como Dropbox, Google Drive o cualquier otra aplicación en la nube. Para los usuarios de iPhone, iCloud es una opción sólida debido a su profunda integración con el sistema.

Almacenamiento físico: este método implica conectar su dispositivo móvil a su computadora, ubicar la carpeta DCIM y copiar todos los archivos al disco duro de su computadora. Si bien es un poco más lento y exige un esfuerzo periódico por tu parte, es una forma confiable de prevenir este tipo de sustos. Podrías designar un horario específico, tal vez los sábados por la mañana, para dedicar un poco de tiempo a mover tus fotos semanales a una carpeta designada en tu computadora.

Sistemas inalámbricos para compartir: Otra opción es transferir fotos a través de sistemas inalámbricos para compartir como NearDrop, AirDrop (para dispositivos Apple) o Near Share (para dispositivos Android). Esto elimina la necesidad de conexiones por cable a su PC y ofrece un proceso de transmisión relativamente rápido.

Al implementar una de estas estrategias, puede reducir significativamente las posibilidades de sufrir un susto por la pérdida de fotografías en el futuro.

Consejos finales para recuperar fotos borradas:

Actúa rápido . Cuanto antes comience el proceso de recuperación , más probabilidades tendrá de tener éxito. Esto se debe a que las fotos eliminadas todavía están en la memoria del teléfono. Y se pueden sobrescribir si tomas fotos o vídeos nuevos o si formateas el almacenamiento del teléfono.

. Cuanto antes comience el proceso de recuperación , más probabilidades tendrá de tener éxito. Esto se debe a que las fotos eliminadas todavía están en la memoria del teléfono. Y se pueden sobrescribir si tomas fotos o vídeos nuevos o si formateas el almacenamiento del teléfono. No uses el teléfono . Una vez que hayas eliminado las fotos, no utilices el teléfono hasta que las hayas recuperado. Esto se debe a que cada vez que utiliza el teléfono, existe el riesgo de que se sobrescriban las fotos eliminadas.

. Una vez que hayas eliminado las fotos, no utilices el teléfono hasta que las hayas recuperado. Esto se debe a que cada vez que utiliza el teléfono, existe el riesgo de que se sobrescriban las fotos eliminadas. Pruebe primero con la carpeta Papelera . La mayoría de los teléfonos Android tienen una carpeta Papelera donde las fotos que eliminas permanecen ahí durante un cierto período de tiempo (generalmente 30 días). Si tus fotos están en la carpeta Papelera, puedes restaurarlas siguiendo los pasos de la sección anterior.

. La mayoría de los teléfonos Android tienen una carpeta Papelera donde las fotos que eliminas permanecen ahí durante un cierto período de tiempo (generalmente 30 días). Si tus fotos están en la carpeta Papelera, puedes restaurarlas siguiendo los pasos de la sección anterior. Verifique sus copias de seguridad en la nube . Si has hecho una copia de seguridad de tus fotos en un servicio en la nube como Google Photos o iCloud, puedes restaurarlas desde la copia de seguridad. Para hacer esto, abra la aplicación de respaldo e inicie sesión en su cuenta. Luego, seleccione las fotos que desea restaurar y toque el botón «Restaurar».

. Si has hecho una copia de seguridad de tus fotos en un servicio en la nube como Google Photos o iCloud, puedes restaurarlas desde la copia de seguridad. Para hacer esto, abra la aplicación de respaldo e inicie sesión en su cuenta. Luego, seleccione las fotos que desea restaurar y toque el botón «Restaurar». Utilice una herramienta de recuperación de datos . Si tus fotos no están en la carpeta Papelera y no tienes una copia de seguridad, puedes usar una herramienta de recuperación de datos para intentar recuperarlas. Hay muchas herramientas de recuperación de datos disponibles. Pero algunos de los más populares incluyen EaseUS Data Recovery Wizard y Recuva.

. Si tus fotos no están en la carpeta Papelera y no tienes una copia de seguridad, puedes usar una herramienta de recuperación de datos para intentar recuperarlas. Hay muchas herramientas de recuperación de datos disponibles. Pero algunos de los más populares incluyen EaseUS Data Recovery Wizard y Recuva. Tenga cuidado al utilizar una herramienta de recuperación de datos. Las herramientas de recuperación de datos pueden ser muy poderosas, pero también pueden ser destructivas. Si no tienes cuidado, puedes dañar los datos de tu teléfono. Asegúrese de leer atentamente las instrucciones antes de utilizar una herramienta de recuperación de datos.

Espero que estos consejos te ayuden a recuperar tus fotos eliminadas.

Origen: Gizchina.com