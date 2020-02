Copias de seguridad de Google Takeout terminan en computadoras equivocadas

febrero 4, 2020

Google está alertando a algunos usuarios que su servicio Google Photos envió sus videos privados a extraños. El servicio Takeout de Google, que permite a las personas descargar sus datos, se vio afectado por un «problema técnico» entre el 21 y el 25 de noviembre del año pasado. Como resultado, un pequeño número de usuarios recibió videos privados que no les pertenecían.

Google comenzó a alertar a los usuarios de Takeout sobre el «problema técnico». Aquellos que solicitaron copias de seguridad podrían haber tenido videos en Google Photos «exportados incorrectamente a archivos de usuarios no relacionados». Al solicitar una copia de seguridad, algunos de sus videos, pero no imágenes, podrían ser visibles para usuarios aleatorios que también estaban descargando sus datos a través de Google Takeout. La compañía no especificó qué medios se vieron afectados más allá de «uno o más videos en su cuenta de Google Fotos se vieron afectados por este problema».

Otra implicación es que el archivo de Google Photos que descargó durante ese período de cinco días está incompleto y le faltan algunos de sus videos, mientras que los medios de comunicación de extraños pueden estar presentes. Google solicita a los usuarios que eliminen esa exportación anterior y soliciten otra. Según la compañía, menos del 0.01% de los usuarios de Fotos que intentaron Takeouts se vieron afectados, y ningún otro producto se vio afectado. Google Photos tiene más de mil millones de usuarios, por lo que incluso un pequeño porcentaje afectará a un número significativo de personas.

«Le recomendamos que realice otra exportación de su contenido y elimine su exportación anterior en este momento».

El problema subyacente ha sido «identificado y resuelto», y Google finalizó el correo electrónico a los clientes afectados con una disculpa con el siguiente comentario:

«Estamos notificando a las personas sobre un error que puede haber afectado a los usuarios que usaron Google Takeout para exportar su contenido de Google Photos entre el 21 y el 25 de noviembre. Estos usuarios pueden haber recibido un archivo incompleto o videos, no fotos, que no eran suyos . Solucionamos el problema subyacente y hemos realizado un análisis en profundidad para ayudar a evitar que esto vuelva a suceder. Lamentamos mucho que esto haya sucedido”.

