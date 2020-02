febrero 2, 2020

El coronavirus no sólo se está desacelerando la economía china, sino también los planes de los mayores gigantes mundiales, incluidos los tecnológicos. En una breve declaración, Apple acaba de anunciar que debido a la nueva epidemia, cerrará todas sus tiendas físicas, oficinas y centros de contacto en China hasta el final de la semana. Los sitios permanecerán cerrados hasta el 9 de febrero y la decisión se tomó sobre la base de las últimas declaraciones de expertos médicos.

Imagen vía Depositphotos

Apple quiere evitar que sus empleados corran el riesgo de contagio, especialmente después de que las infecciones se hayan duplicado en una semana. Solo la tienda en línea de Apple permanecerá abierta en China. Los gigantes Samsung y Foxconn también están experimentando dificultades en su trabajo. Ambos han decidido cerrar sus fábricas en China y, según informes del Financial Times, las fábricas podrían permanecer cerradas durante una semana, como mínimo.

Millones de personas están preocupadas por este cierre. Foxconn (que también produce iPhones) ha dicho que cerrar las fábricas no generará problemas en el suministro de iPhones. Se respetarán todos los contratos firmados en todo el mundo, pero obviamente es imposible no pensar que este cierre no tendrá un impacto, aunque no sea de grandes proporciones. Foxconn también ha silenciado los rumores que hablan de problemas en la producción del iPhone barato y los nuevos AirPods.

Mientras tanto, todavía no existe una vacuna contra el coronavirus y se espera que en el transcurso de los próximos diez días haya un pico en las infecciones, después de lo cual la situación debería comenzar a mejorar.

Origen: Coronavirus: Apple cierra todas las tiendas en China, las fábricas de Samsung

[+] Videos de nuestro canal de YouTube

Anuncios

Me gusta esto: Me gusta Cargando...