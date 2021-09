Descarga gratis «El Señor de los Anillos: Guerra» nuevo juego para iOS y Android

septiembre 23, 2021

El estudio de videojuegos NetEase Global ha lanzado oficialmente este jueves su nuevo título El Señor de los Anillos: Guerra (The Lord of the Rings: Rise to War), un juego de estrategia para móviles disponible para Android e iOS que se inspira en la Tierra Media.

El Señor de los Anillos: Guerra pone a los jugadores en una nueva batalla del Anillo en la Tierra Media creada por el escritor J.R.R. Tolkien, y estos tendrán que enfrentarse a un poder oscuro en crecimiento en escenarios como Minas Tirith y el monte del Destino, como explica la página del juego.

El videojuego propone una mecánica de estrategia en la que los jugadores tienen que construir su propio asentamiento y crear su propio ejército para conquistar el resto de territorios en guerra de la Tierra Media.

Los jugadores podrán contar con unidades de batalla diferentes, desde lanceros, arqueros y caballeros hasta criaturas y bestias, y tendrán que fundar comunidades para poder expandir el dominio de su facción, así como conseguir diversos recursos.

El nuevo videojuego ya está disponible con descarga gratuita desde este jueves para móviles Android e iOS en las plataformas oficiales Google Play y App Store.

Origen: El Señor de los Anillos: Guerra lleva la Tierra Media a los móviles con un juego de estrategia

