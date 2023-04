Descubre las mejores aplicaciones de mensajería encriptada para asegurar tu privacidad en línea

abril 5, 2023

Usar una aplicación que cifre sus mensajes es una de las mejores maneras de mantener sus conversaciones privadas y seguras. Las aplicaciones de mensajería encriptada utilizan un cifrado fuerte de extremo a extremo para asegurarse de que solo usted y el destinatario puedan ver sus mensajes, fotos, videos y archivos. Al evitar el almacenamiento no seguro en la nube, estas aplicaciones previenen el acceso no autorizado a sus datos. Por otro lado, las aplicaciones de mensajería predeterminadas en dispositivos Android, normalmente no tienen cifrado de extremo a extremo y pueden cargar copias de mensajes que no están cifrados, lo que los hace más vulnerables.

Imagen vía Depositphotos

Para cualquier persona preocupada por la privacidad, la mensajería cifrada es esencial. A continuación, hablaremos sobre algunas de las mejores aplicaciones de mensajería cifradas para Android y examinaremos sus características de seguridad, interfaces y funciones para ayudarlo a elegir la aplicación adecuada para sus necesidades.

¿Qué es el cifrado?

El cifrado ocurre cuando el código del mensaje es procesado por un algoritmo de cifrado (un bloque de instrucciones), que debe ser compatible con AES (Advanced Encryption Standard). AES también se conoce por su nombre original Rijndael y fue establecido inicialmente por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de los Estados Unidos en 2001. Los 256 bits se refieren a la longitud de la clave utilizada para cifrar la información y es prácticamente inquebrantable mediante fuerza bruta teniendo en cuenta la potencia informática actual. Debido a esto, se considera el estándar de cifrado más fuerte hasta la fecha.

Existen varios estándares de cifrado que están más allá del alcance de esta publicación. Dado que el cifrado de extremo a extremo ofrece la mejor protección contra ojos curiosos, todas las aplicaciones de nuestra lista admiten este tipo de cifrado.

Mensajería cifrada en Android e iOS

Tanto el ecosistema de Android como el de iOS ofrecen muchas aplicaciones móviles enfocadas en la seguridad y la privacidad que nos permiten enviar mensajes sin preocuparnos de si actores malintencionados, o agencias gubernamentales, podrán leer el contenido. Desafortunadamente, algunas de las aplicaciones de mensajería más populares, como Facebook Messenger, no ofrecen cifrado de extremo a extremo de manera predeterminada (fuera de los chats secretos), lo que significa que los piratas informáticos y la propia compañía podrían leer sus mensajes si pueden interceptarlos.

Además, si bien la aplicación Google Messages ofrece cifrado de extremo a extremo al enviar mensajes a través de RCS, aún se queda corta, ya que ese codiciado cifrado solo ocurre durante mensajes individuales (no en chats grupales) y cuando las funciones de chat están habilitadas por ambas partes. Aunque Apple lidera en protecciones de privacidad en general, en particular, iMessage ofrece un sistema cifrado de extremo a extremo multi-dispositivo (siempre y cuando estés chateando con alguien que también esté usando un iPhone o un dispositivo Apple con la aplicación iMessage).

Las 7 aplicaciones de mensajería que ofrecen cifrado de extremo a extremo:

Signal: se considera una de las aplicaciones de mensajería más seguras en Play Store. La aplicación móvil permite el cifrado de extremo a extremo (usando un algoritmo de cifrado probado y seguro) en todos los mensajes de texto, voz y chat grupal salientes, y también permite el intercambio de medios y adjuntos. Otras funciones incluyen mensajes que se autodestruyen, copias de seguridad cifradas localmente y pegatinas animadas. Element: ofrece comunicación segura e independiente que brinda una privacidad sin igual. Es fácil comenzar creando su propio chat o uniéndose a una sala existente. Con el cifrado de extremo a extremo, sus conversaciones se mantienen confidenciales, al igual que una discusión cara a cara en su hogar. También puede proteger el acceso a la aplicación con un PIN y biometría, y controlar completamente sus datos gracias a numerosas configuraciones de privacidad y seguridad. Threema: es una aplicación de chat de código abierto con algunas soluciones de privacidad únicas. Utiliza la función criptográfica NaCl para cifrar datos y ofrece inicio de sesión anónimo a través de una clave de identificación. Además, Threema tiene una función de «agregar amigos» mediante QR junto con cifrado de voz, imagen, video y texto. La aplicación es particularmente popular en Alemania y aunque no es gratuita ($ 3.99), puede decidir que es un precio justo para mejorar su postura de privacidad y seguridad. Wire: es otra aplicación de código abierto que ofrece cifrado de extremo a extremo para mensajes, archivos, videos y llamadas de conferencia. También viene con una variedad de funciones de nivel empresarial, como colaboración segura para empresas con herramientas de videoconferencia incluidas y la capacidad de operar Wire en los propios centros de datos de una empresa. Otra característica segura es el almacenamiento local de claves de descifrado, en lugar de almacenarlas en servidores remotos en línea. WhatsApp es una de las aplicaciones de chat y voz más utilizadas en todo el mundo, que utiliza el estándar VOIP para enviar datos de voz a través de Internet. Desde 2016, la aplicación propiedad de Meta ha utilizado el algoritmo de Signal para cifrar los datos enviados y recibidos mediante cifrado de extremo a extremo. Hay varias funciones más que WhatsApp emplea o que actualmente están en fase beta de pruebas, como los mensajes que desaparecen, la transferencia del historial de chats y las copias de seguridad cifradas de extremo a extremo. Para una mayor anonimidad, también puedes crear un avatar personalizado para usar como tu foto de perfil. Los stickers personalizados también te permiten expresarte en los mensajes mientras mantienes tu privacidad. WhatsApp es completamente gratuito y está disponible en plataformas Android e iOS, para que puedas chatear de forma segura entre ambos sistemas. Wickr Me: es una aplicación seria centrada en la privacidad con muchas características de seguridad. Específicamente, la aplicación admite mensajes autodestructibles configurables y elimina los metadatos de los medios como la ubicación y los tiempos de los mensajes para aumentar tu privacidad. Además, Wickr Me ofrece un sistema de verificación que permite a los usuarios comprobar la identidad de los demás a través de secuencias cortas de mensajes de video cifrados. La empresa incluso tiene un programa de recompensas que ofrece hasta $100,000 a los usuarios que encuentren fallos de seguridad en la aplicación. Twinme+: es la versión premium de la increíble aplicación gratuita Twinme de mensajería privada. Es una forma segura de chatear mediante llamadas de voz y video con tus amigos y familiares debido a su fuerte cifrado y controles personalizables. Obtienes mensajes cifrados, chats autodestructibles y comunicaciones punto a punto sin rastros basados en la nube. Tus contactos y mensajes se mantienen privados en tu dispositivo: Twinme no recopila ni comparte tus datos. Por una tarifa única de $5, se incluyen algunas características adicionales en Twinme+, como Espacios para organizar tus chats por grupo social, Espacios secretos que están ocultos de tu lista de Espacios, mensajes efímeros que desaparecen después de un tiempo determinado y la capacidad de bloquear y desbloquear la aplicación mediante un pin o biométricos. Para usar Twinme+, debes invitar personalmente a tus amigos a la aplicación juntos o a través de otro servicio de mensajería, ya que no tiene acceso a tus contactos. Esto mantiene tu red segura y bajo tu control. La aplicación está disponible tanto para Android como para iOS.

Telegram

No ofrece cifrado de extremo a extremo en chats regulares, ya que tiene que almacenar la información en algún lugar en sus servidores. Dicho esto, el cifrado de la empresa dentro de su función de «Chats Secretos» es sólido, a un nivel similar al de WhatsApp y Signal. Además, Telegram ofrece una gran variedad de características de privacidad y seguridad, como medios autodestructibles, soporte para servidores proxy y un temporizador de «eliminar mi cuenta». También cuenta con una gran variedad de funciones adicionales, como la capacidad de bloquear y hacer una copia de seguridad de los chats, una herramienta de uso compartido de pantalla e incluso un editor de fotos y vídeos incorporado.

Google Messages e iMessage son alternativas sólidas (y divertidas)

Aunque creemos que Signal es la mejor opción en cuanto a seguridad y privacidad, no te equivocarás con Threema, Wire o WhatsApp si deseas asegurarte de que tus chats con amigos y familiares sean lo más seguros posible. Y si estás más interesado en las funciones que en el cifrado de extremo a extremo, Google Messages tiene todas las campanas y silbatos que puedas desear.

La elección es tuya

Con las aplicaciones de mensajería cifradas, estás en control de tu privacidad. En lugar de confiar en aplicaciones de mensajería predeterminadas inseguras que dejan expuestas tus comunicaciones, puedes elegir una aplicación que priorice la seguridad. Al enviar mensajes con cifrado de extremo a extremo, tendrás la tranquilidad de saber que tus mensajes, archivos, fotos y otros datos están protegidos de miradas indiscretas.

Sí, el cifrado agrega otra capa de complejidad, pero asegura que todas tus interacciones digitales estén seguras. A medida que más de nuestras vidas se mueven en línea, es más difícil, pero también es más importante mantener nuestra privacidad. Así que es más importante que nunca tomar el control de tus mensajes para reducir el riesgo de hacking, espionaje y otras amenazas a la privacidad. Con solo una descarga, puedes chatear, compartir y mantener el contacto a tu manera, con la privacidad asegurada.

Origen: 6 best encrypted messaging apps