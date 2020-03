marzo 20, 2020

La mejor manera de combatir la última causa de pánico en el mundo, el coronavirus, es lavando muy bien nuestras manos. También hay otra estrategia que podría ser útil para protegernos. Desinfecta tu móvil para no comprometer accidentalmente los beneficios del lavado de manos.

Desinfecta tu móvil sin dañarlo usando luz UV

«De la misma manera que su mano pudo haber sido contaminada, su teléfono podría haberse contaminado», dijo a Mashable el Dr. Jeffrey Klausner, profesor de epidemiología en la Fielding School of Public Health de la UCLA. Es posible desinfectar su teléfono inteligente con toallitas con alcohol. Sin embargo, el error humano y el daño a la superficie del teléfono hacen que la opción de tecnología un poco más alta de limpiar su teléfono con luz UV también sea una buena opción, dependiendo del virus o la bacteria que le preocupa.

Los gérmenes transmitidos por gotas de agua propagan virus como el resfriado, la gripe y el coronavirus al ingresar por la boca, la nariz y los ojos. Cuando estamos expuestos al estornudo o la tos de alguien, ya sea directamente o al tocar algo que podrían haber tocado, estamos en peligro de enfermarnos al tocar nuestras propias caras.

Klausner de UCLA ve el potencial de los teléfonos inteligentes para desempeñar un papel en la transmisión de enfermedades. Él dice que no está claro que los gérmenes que quedan en las superficies de los teléfonos inteligentes transmitan enfermedades con la misma consistencia que los gérmenes transmitidos por el aire y el agua. Además, dice que el contagio de gérmenes en una superficie «cae dramáticamente» después de un par de horas.

Aún así, a medida que COVID-19 se extiende por todo el mundo, la prevención de enfermedades es lo más importante. Entonces, ¿cómo asegurarnos de que, además del lavado regular de manos, nuestra adicción al deslizamiento no obtenga lo mejor de su sistema inmunológico?

En primer lugar, tome medidas preventivas con su teléfono de la misma manera que lo haría con su cuerpo. Klausner recomendó que durante los momentos de mayor potencial de infección, no comparta su teléfono y definitivamente no le entregue su teléfono a una persona enferma.

Si desea llevar la higiene del teléfono un paso más allá, hay algunas maneras en que puede desinfectar su teléfono de manera proactiva. Una opción son los tratamientos con luz UV, como los proporcionados por PhoneSoap. Estos exponen su teléfono a los rayos UV, ya sea con una varita o algo que lo encierra todo, algo así como una cama de bronceado para su iPhone. Luego, los dispositivos envían ondas de luz a la superficie del teléfono, lo que interrumpe el ADN y evita que se multiplique y se propague.

Según un estudio del MIT

Las toallitas con alcohol son efectivas para combatir las bacterias, y la luz ultravioleta puede ser efectiva bajo las circunstancias correctas, dependiendo de la fuerza de los rayos UV y otros factores.

Actualmente, no está claro qué tan efectiva sería la luz UV con el nuevo coronavirus porque aún no se ha estudiado. Otros científicos han descubierto que PhoneSoap no es efectivo contra el SARS (primo del nuevo coronavirus). PhoneSoap dice que puede neutralizar los gérmenes que transmiten el resfriado común o la gripe, y funciona con otros patógenos. Con respecto al nuevo coronavirus, PhoneSoap dijo que las características del virus son similares a un tipo de virus de la gripe que sí combate. Pero no querían exagerar las capacidades del producto.

Algunos fabricantes de teléfonos aconsejan no usar toallitas porque pueden dañar las películas protectoras en la superficie del teléfono. Además, PhoneSoap señaló que a veces limpiar el teléfono usted mismo no es adecuado porque el tratamiento podría no estar distribuido de manera equitativa o durar el tiempo suficiente para matar la bacteria.

Si desea tomar la ruta UV

Hay opciones de varios proveedores, todos son diferentes. PhoneSoap fabrica algunos modelos diferentes, algunos diseñados para usar sobre la marcha, otros para almacenar en casa. Una compañía llamada Verilux hace una varita de luz ultravioleta que usted agita sobre su teléfono inteligente, la cámara del teléfono UV LEDMEI también funciona como iluminación ambiental y una de Yasolote viene con un difusor de aceite esencial.

PhoneSoap recomienda limpiar su teléfono todas las noches, tal como lo cargaría todas las noches. Pero también puede intensificar la frecuencia de la limpieza si está en un lugar donde se siente más en riesgo.

