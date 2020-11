noviembre 18, 2020

El 19 de noviembre de 2019 fue cuando Google Stadia se lanzó oficialmente para todos. Google quiere celebrar su primer año de un modo diferente. Si hasta el momento era necesaria una suscripción Pro para reclamar determinadas recompensas, durante estos días de celebración cualquier usuario del servicio podrá acceder al regalo que harán: la posibilidad de jugar a Destiny 2 grátis.

Destiny 2 gratis en Google Stadia celebrando su primer aniversario

Lo único que sí debes tener en cuenta es que a pesar de no necesitar pagar por Stadia Pro, sí habrá ciertas limitaciones a la hora de jugar con respecto a los usuarios que estén suscritos a la versión de pago del servicio. Esto significa que, por ejemplo, no podrás jugar a resolución 4K. Algo que lógicamente puede que no te importe si lo vas hacer en tu dispositivo móvil o incluso sólo para comprobar cómo funciona el servicio por ti mismo, pero hay que tenerlo en cuenta.

Por lo demás, a partir de mañana podrás disfrutar de Destiny 2: The Collection. Habrá contenidos que no estarán disponibles (si eres usuario Pro sí podrás reclamar algún contenido extra), pero en general es una gran oportunidad para disfrutar de este juego y ver hasta qué punto una solución como Stadia podría ser o no interesante para ti como jugador.

Juego cruzado

Además, lo interesante es que si ya has jugado o juegas a Destiny 2 en PC o consola has de saber que hay opción de juego cruzado, por lo que los avances que vayas realizando en cualquier plataforma estará disponible en el resto donde tengas el juego. Así que nuestra recomendación es que si aún no has probado el servicio le des una oportunidad. Porque al menos tendrás la posibilidad de disfrutar de un buen juego y sin limitación de tiempo alguno como sí ocurre, por ejemplo, en uno de sus principales rivales GeForce Now.

