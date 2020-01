Disponible el nuevo navegador Edge Chromium para Windows y macOS

enero 15, 2020

Microsoft está lanzando oficialmente su nuevo navegador Edge Chromium en Windows y macOS. Una versión estable del navegador ahora está disponible para que todos la descarguen, poco más de un año después de que el fabricante de software revelara sus planes de cambiar a Chromium. Microsoft inicialmente está apuntando a Edge a usuarios empresariales de Windows y macOS, pero los consumidores también podrán descargarlo e instalarlo manualmente.

Imagen por FXQuadro vía Shutterstock

En los próximos meses, Microsoft planea actualizar automáticamente a los usuarios de Windows 10 con esta nueva versión de Edge que reemplazará por completo el navegador integrado existente. La compañía está adoptando un enfoque lento y cuidadoso. Llevará el nuevo Edge gradualmente a grupos de usuarios de Windows 10 a través de Windows Update antes de que se implemente completamente para todos en el verano. Microsoft también está lanzando esta versión de Edge a los fabricantes de equipos originales. Así que espere ver que las máquinas comiencen a llegar en el período de regreso a la escuela con la nueva versión de Edge preinstalada. Microsoft eventualmente convertirá esto directamente en una futura actualización de Windows 10, y será parte de Windows 10X para dispositivos plegables y de doble pantalla.

Características

Si bien Edge Chromium ya está disponible, también se está lanzando sin algunas características con las que podría estar familiarizado si está acostumbrado a usar Chrome. Faltan tanto la sincronización del historial como la sincronización de la extensión en el inicio. Se sincronizarán cosas como favoritos, configuraciones, direcciones / información de contacto y contraseñas. Microsoft planea tener estas funciones de sincronización faltantes disponibles a finales de este año. Lo bueno es que el resto de Edge es muy similar a Chrome e incluso incluye soporte para extensiones de Chrome. Este navegador difiere en nuevas características como colecciones, que le permite recopilar imágenes y contenido de la web, y hacer un seguimiento de la prevención.

Rastreado web en Edge

Puede elegir entre tres niveles diferentes para evitar ser rastreado en la web en Edge, y la configuración predeterminada bloqueará los rastreadores de los sitios que no ha visitado antes. Esto asegura que el contenido y los anuncios sean menos personalizados y que los rastreadores dañinos estén bloqueados. También hay una configuración estricta que bloquea la mayoría de los rastreadores en la web. Eso podría significar que algunas partes de los sitios no se cargan o podrían no funcionar correctamente.

Microsoft confía en que los usuarios empresariales cambien para obtener acceso a funciones como el modo Internet Explorer, que permite a las empresas cargar sitios IE antiguos en Edge automáticamente.

También está el aspecto de la confianza y en qué compañía de navegador desea confiar con su historial de navegación y privacidad. Google está eliminando gradualmente las cookies y rastreadores de terceros en Chrome, pero no durante dos años. Eso le da a Edge, Safari, Firefox y otros la oportunidad de capitalizar a los usuarios web que son un poco más conscientes de la privacidad. Esto por sí solo no será suficiente para que todos se alejen de Chrome. Pero Microsoft tiene una mejor oportunidad que la mayoría con su dominio de Windows en la empresa y el hecho de que Edge ahora es mucho más compatible con la web.

Compatibilidad

La compatibilidad es clave, y es una de las principales razones por las que Microsoft eligió Chromium en primer lugar. Chromium ofrece compatibilidad web instantánea, y también le permite a Microsoft llevar su navegador web a otra parte. Inusualmente, Microsoft está lanzando Edge para Windows 7 hoy, a pesar de que simplemente dejó de ser compatible. La compañía no dirá cuánto tiempo soportará Edge en Windows 7, pero Google se ha comprometido al menos a mediados de 2021. Edge también está llegando a Windows 8.1 y macOS, y se está actualizando tanto en Android como en iOS.

En última instancia, el éxito de Edge Chromium podría deberse a si es totalmente aceptado por desarrolladores web y competidores como Google. Durante el período beta de este navegador, hemos visto que tanto Google Meet como Google Stadia son inaccesibles en Edge Chromium, a pesar de trabajar tanto en Chrome como en versiones beta de Chrome. Esta nueva versión de Edge evitará que Chrome se convierta en el nuevo Internet Explorer 6 y restablecerá una competencia de navegador saludable en un mercado dominado por Chrome. Es bueno que los consumidores tengan dos gigantes tecnológicos compitiendo para mejorar la web, ya que todos obtienen un mejor navegador web como resultado.

Si está interesado en probar el nuevo Edge, puede descargarlo para Windows o macOS en el sitio Edge de Microsoft.

Origen: El nuevo navegador Edge Chromium de Microsoft se lanza en Windows y macOS – The Verge

