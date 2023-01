El modo no molestar llega a Instagram

enero 19, 2023

Instagram está agregando una forma de silenciar temporalmente las notificaciones automáticas cada vez que desee tomar un descanso de la aplicación. La función, llamada Modo silencioso, enviará respuestas automáticas a los usuarios que intenten enviarte un mensaje en la plataforma, haciéndoles saber que no fuiste notificado.

Imagen vía Depositphotos

La novedad llega por el momento en algunos países de habla inglesa, que funciona como una especie de modo «no molestar»: llamado Quiet Mode, desactiva las notificaciones y al mismo tiempo actúa como un contestador automático si alguien envía un mensaje en la plataforma interna, informando que el usuario no está disponible. Esta función es parte de una serie que Instagram está introduciendo gradualmente para garantizar el control total de sus usuarios, especialmente para aquellos que buscan más privacidad.

Cuando activa el modo silencioso/no molestar:

Ya no recibirá notificaciones automáticas en su dispositivo, como me gusta, comentarios, nuevos seguidores, etc., se mostrará una nota en su perfil para informar a quienes lo visitan que no estás «activo» y si alguien envía un mensaje directo, recibirá una respuesta automática similar a los mensajes de fuera de la oficina que se configuran cuando estás de vacaciones. Entre los diversos ajustes está el que te permite elegir un horario de activación/desactivación, por ejemplo, por la noche cuando estás descansando o mientras estás en el trabajo o incluso cuando quieres desintoxicarte de las redes sociales.

De momento la función se ha introducido en:

EEUU, Australia, Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda y Reino Unido, pero es más que probable que también se extienda al resto del mundo. Además de esta opción experimental, Instagram ha introducido en los mismos países (y casi en silencio) otra que quizás sea aún más útil, que se refiere al algoritmo de aprendizaje interno. Al visitar la sección Explorar, puede seleccionar e indicar todos los contenidos que se ofrecen pero que realmente no son de su interés y puede configurar filtros con palabras, hashtags y emojis que no le gustan, así como instruir al sistema para que sea más en línea con sus preferencias, un poco como ha sido el caso durante algún tiempo en YouTube.

Instagram también pedirá específicamente a los usuarios adolescentes que activen el modo silencioso «cuando pasan una cantidad específica de tiempo en Instagram a altas horas de la noche». Sin embargo, la plataforma no indica cuánto tiempo tienen que pasar los adolescentes en la aplicación para ver el mensaje y tampoco dice qué período de tiempo considera «tarde en la noche». La portavoz de Meta, Liza Crenshaw, dice a que la notificación aparecerá después de «varios minutos».

Origen: Instagram ahora te permite pausar las notificaciones con el modo silencioso