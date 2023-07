El origen de Samsung: de un comercio de comestibles al gigante tecnológico a vencer

julio 8, 2023

La compañía surcoreana Samsung tardó algunos años en consolidarse como el gigante tecnológico que es hoy en día, pero aquella época de descubrimiento, fracasos e innovaciones sirvió para construir los cimientos. Entre los tantos éxitos conseguidos, la serie S de smartphones es, con diferencia, una de las más importantes de la época contemporánea. Como si eso fuera poco, están continuamente trabajando en desarrollos nunca antes vistos que cubran necesidades de los clientes y les permitan disfrutar al máximo los equipos.

Si estás pensando en cambiar tu smartphone o simplemente comprar uno nuevo, aquí profundizaremos en la historia de la empresa nacida en Corea del Sur, por qué la serie S vale tanto la inversión, las innovaciones de Samsung que luego fueron tomadas por la competencia, y muchas cosas más.

La historia de Samsung: origen, décadas clave y los modelos que cambiaron el negocio

Aunque actualmente compite cabeza a cabeza con iPhone y otras tantas empresas para conquistar el negocio de los móviles, es fundamental aclarar que el éxito no sólo se basa en un modelo de celular Samsung, sino que también produce aparatos electrónicos de todo tipo: electrodomésticos, dispositivos digitales, chips de memoria, sistemas integrados, y un sinfín de productos relacionados a la tecnología.

Fundación en 1938

Por más que parezca difícil de creer, el origen no tiene nada que ver con los teléfonos Samsung que adquirimos en cualquier tienda. Contrario a eso, fue fundada el día 1/3/1938 por Lee Byung-Chull. Al principio no era más que una tienda de comercio de comestibles que se especializaba en el intercambio de fideos y más mercancías que transportaba a China y sus provincias. Tras la Guerra de Corea, Lee decidió ampliar el negocio a los textiles para terminar siendo la fábrica de lana más grande del país.

Este periodo fue clave tanto para él como para Corea, ya que se centró en ayudar a su nación a volver a surgir tras la devastadora guerra. Sin esa época sería imposible disfrutar los Samsung S21 que usamos hoy en día o cualquiera de sus equipos, pues las políticas proteccionistas permitieron que crezca mucho más de lo que hubiera crecido en un contexto de libre competencia.

Décadas de 1970 y 1980

En la década de los 70s amplió los procesos de fabricación con el fin de abarcar más líneas de producción y competir de lleno en la industria textil. En esos 10 años aprovecharon para establecer filiales en todo el país, como Samsung Heavy Industries y Samsung Shipbuilding entre otras. El primer acercamiento con la venta de celulares y artículos del estilo se dio en 1969, siendo las televisiones en blanco y negro los primeros productos desarrollados. Así, en 1970 ya exportaban equipos al extranjero.

Terminando los 70s y arrancando los 80s se dio una expansión muy veloz en los negocios de Samsung, creando una división aeroespacial y centrando parte de las inversiones en el desarrollo de sistemas. En poco tiempo se convirtió en líder en servicios de tecnología de la información y se enfocaron más en las electrónicas, telecomunicaciones y nanotecnología.

La historia de Samsung a partir de 1990 y 2000

La década noventera también afectó enormemente la creación de los celulares Perú asequibles en cualquier comercio tecnológico. A pesar de ciertas polémicas relacionadas a negocios poco transparentes, eso no impidió que continúen avanzando a paso firme en los frentes de su interés, y varios de sus artículos ocuparon los 5 primeros puestos de la cuota de mercado a nivel mundial.

A partir de los 2000 nacen los modelos de celulares Samsung inteligentes de la serie Galaxy, que en pocos meses se transformaron en el producto más solicitado por el público e incluso encabezaron listas anuales de los equipos más vendidos del planeta.

Para promocionar la empresa, desde hace algunos años crean campañas encabezadas por influencers que poseen una buena cantidad de seguidores. Ese es el caso de Ángela Mármol, una joven española de casi 2M de followers en Instagram que en 2019 acercó el espíritu de Samsung a las nuevas generaciones.

La relevancia innegable de la serie S

Esta serie está dentro de las más destacadas de Samsung. El primer modelo fue el Galaxy S, lanzado en el año 2010. Desde aquel entonces son una línea súper popular a nivel mundial, y a continuación te diremos por qué buscar entre celulares Samsung precios si precisas un buen equipo que cumpla las expectativas.

Innovación

Los surcoreanos suelen innovar en la serie S porque saben que cada modelo estará entre los más vendidos, y si encima trae algo nunca antes visto, entonces mucho mejor. Como curiosidad, el Galaxy S4 fue de los primeros en traer un sensor de huella dactilar, y si bien actualmente estamos en la época de los S20, S21, S22 y S23, vale la pena mencionar en qué momento se convirtió en estándar. A su vez, el S5 estuvo entre los pioneros en incluir monitor de ritmo cardíaco.

Variedad de opciones

Hay modelos de todo tipo y precio, pudiendo conseguir celulares en oferta actuales o más antiguos según las necesidades y capital disponible para invertir. Los equipos son de gama media y alta, por lo cual elijas el que elijas probablemente quedes muy satisfecho. Esto permite que Samsung se amplíe a un gran segmento de consumidores y gane popularidad año tras año.

S20

El S20 fue el caballo de batalla más importante de Samsung en el año 2020. Incluye una pantalla de alta calidad QHD+ de 6.2’’ y una tasa de refresco de 120Hz. Su procesador es nada menos que un Snapdragon 865 (Estados Unidos) o un Exynos 990 en la versión internacional. A su vez, este celular Samsung incluye 8GB RAM en la versión 4G y 12GB para la 5G, con 128GB de almacenamiento fijo.

En la parte trasera te encontrarás con nada menos que 3 cámaras (12 + 12 + 64 megapíxeles), y la frontal es de 10 MP. El lector de huellas está integrado a la pantalla y trae una batería de 4000 mAh con carga rápida e inalámbrica, además de parlantes stereo y sistema operativo One UI 2 basado en Android 10. Al no ser de lo más actual, se pueden encontrar estos celulares precios muy competitivos. Viene en versión estándar, Fan Edition, Ultra, y S20+.

S21

El Galaxy s21 estuvo entre los más vendidos del 2021, y no es casualidad si consideramos que fue la máxima apuesta de la empresa surcoreana. Lo lanzaron al mercado con una pantalla Dynamic AMOLED de 6.2 pulgadas cuya resolución es Full HD+ protegida por Gorilla Glass Victus. La tasa de refresco también es de 120 Hz, y su interior está compuesto de un rapidísimo procesador Exynos 2100 o Snapdragon 888 (USA, Corea y China).

Con respecto a la RAM del Samsung Galaxy s21, viene en 8GB con 128/256GB de interno sin posibilidad de expandir dicha memoria. En la parte trasera hay 3 cámaras: un lente wide de 12 MP, telefoto de 64MP y ultrawide de 12MP. Para selfies, cuenta con una de 10MP que puede tomar videos en 4K.

El S21 Samsung trae parlantes stereo de alta fidelidad, batería de 4000 mAh con carga rápida, inalámbrica y reversible, un lector de huella dactilar en la pantalla, y altísima resistencia tanto al polvo como al agua. Ejecuta fácilmente Android 11 en su interfaz One UI.

Al igual que el modelo S20, el Samsung S21 puede ser adquirido en versión estándar, Fan Edition, Ultra, y S21+.

S22

Un año después del lanzamiento del Galaxy S21, llega nada menos que el S22 para reforzar la idea de que pocos modelos son mejores que la serie S. La pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.1’’ resolución FHD+ y tasa de refresco variable de 120Hz hace de este equipo un must para todo aquel que busque potencia. El procesador puede ser un Snapdragon 8 Gen 1 o Exynos 2200 con 8GB de RAM y hasta 256GB de espacio.

Las cámaras de la parte posterior son 3: una principal de 50MP, ultrawide de 12MP y telefoto de 10MP con zoom 3x. Por su parte, la frontal de este smartphone es de 10MP. A pesar de que la batería parece que se queda corta (3700 mAh), está optimizada de manera tal que durará todo el día. Incluye certificación IP68 y corre One UI 4.1 basado en Android 12.

No es tan amplia la venta de celulares S22 como en modelos anteriores, pues está disponible en la versión estándar, S22+ y Ultra.

S23

Para superar a todos y cada uno de sus predecesores, los S23 traen cambios en el diseño y mejoras altamente valoradas por los consumidores. La pantalla es de 6.1’’ y trae tecnología Dynamic AMOLED 2X FHD+ con 120Hz de tasa de refresco. Está bien protegida gracias a su vidrio Gorilla Glass Victus 2.

El motor de estos teléfonos Samsung es nada menos que un Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, una variante especial diseñada exclusivamente para dichos equipos y corre a unos impresionantes 3.36GHz. Trae 8GB de RAM y unos llamativos 512GB de espacio, lo que hará innecesario que debas formatearlo anualmente.

Si bien no son celulares precios precisamente económicos, otro de los apartados que ameritan la inversión son las cámaras. Incluye 3 traseras: sensor principal de 50MP, lente ultrawide de 12MP y telefoto de 10MP con zoom óptico 3x. Además, la de selfies es de 12MP e incluye autoenfocado. Su batería es de 3900 mAh e incluye carga rápida e inalámbrica. Es resistente tanto al polvo como al agua a partir de la certificación IP68, y corre Android 13. Viene en las versiones estándar, S23+ y Ultra.

Innovaciones más grandes de la familia Galaxy

Los modelos de celulares Samsung vienen innovando desde sus inicios, y para tener ordenada la información más importante te contamos en qué aspectos la marca surcoreana revolucionó por completo la industria.

Pantalla con tecnología AMOLED

Como mencionamos superficialmente más arriba, antes que los S21, S22 y todos ellos, el Galaxy S fue el primero en incorporar pantalla AMOLED. Dicho sistema aumenta la claridad en la imagen, integra autoluminiscencia y el tamaño del display es superior. Para que tengas en cuenta la envergadura del cambio, en aquella época los móviles eran de sólo 3’’ y luego pasaron a medir entre 4 y 5 pulgadas.

La revolucionaria S-Pen

A la pantalla AMOLED de 5.3 pulgadas se le suma el S-Pen, una pequeña lapicera incluida en el primer Galaxy Note. Admitió hasta 256 niveles de presión y fue un factor clave en la productividad y dibujo. Se podía manejar el smartphone de una forma distinta y realizar trazos naturales como si se estuviese usando una lapicera real.

Resistencia ante agua y polvo

El Galaxy S5 modificó los estándares en el año 2014 gracias a la famosa clasificación IP. Esta garantiza que el dispositivo adquirido cuenta con alta resistencia ante agua y polvo, a tal punto que aquel S5 traía certificación IP67 y no afectaba que caiga líquido accidentalmente.

Los smartphones plegables

Entre las otras grandes innovaciones de Samsung, el Galaxy Z Fold ha sido el primer móvil plegable con pantalla de 7.3 pulgadas y tecnología Infinity Flex. Uno de sus modelos recientes es el Fold3, que como se puede ver fácilmente, fue pulido para diferenciarse del modelo original.

Como dato curioso, múltiples personalidades destacadas de carácter internacional sirvieron como influencers de los Galaxy Fold y Galaxy S10. El DJ Steve Aoki y la actriz de Stranger Things, Millie Bobby Brown, son sólo algunas de las personas que fomentaron el crecimiento de las ventas.

Sistema operativo

Con respecto al SO disponible en los Samsung Galaxy S21 y sus otros equipos más nuevos, la compañía surcoreana hace uso de Android en sus smartphones gracias a la libertad y estabilidad que brinda a cada uno de sus usuarios. No obstante, para ofrecer mejores experiencias diseñaron su propia capa personalizable denomina One UI. Esta interfaz es bastante más limpia y moderna.

Como habrás comprobado por ti mismo luego de leer este extenso y detallado artículo, el éxito no llegó de un día para el otro. De hecho, para ser el titán tecnológico de hoy en día, primero fueron una compañía alimenticia, luego se introdujeron a la industria textil, y tras unos cuantos años decidieron sumergirse en su rubro actual.