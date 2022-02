Lista de los 24 países cuyos ciudadanos son más adictos a los teléfonos inteligentes

febrero 13, 2022

Investigadores de la Universidad McGill en Canadá publicaron un estudio sobre el uso de teléfonos inteligentes de casi 35 000 personas en 24 países de todo el mundo entre 2014 y 2020. Entre ellos, los usuarios chinos ocupan el primer lugar en términos de adicción a los teléfonos móviles. El trabajo de investigación ha sido publicado en Computers in Human Behavior. A juzgar por los resultados de investigación publicados, China, Arabia Saudita y Malasia se ubican entre los tres primeros. Canadá ocupa el séptimo lugar, Japón ocupa el puesto 15, Estados Unidos ocupa el puesto 18 y Alemania ocupa el puesto 24. Solo dos países de África forman parte de la lista de países cuyos ciudadanos son más adictos a los teléfonos inteligentes. Egipto es el primero en la lista y ocupa el noveno lugar, mientras que Nigeria es el segundo y ocupa el puesto 20.

Según el artículo, los sujetos de este estudio son adultos jóvenes, con una edad promedio de 28,8 años. Además, el 60% de los participantes en el estudio son mujeres. De 2014 a 2020, el problema de los usuarios de teléfonos inteligentes en todo el mundo se está volviendo más grave. Sin embargo, esta tendencia no terminará pronto.

Una posible explicación de las diferentes puntuaciones entre países, dicen los investigadores, son las normas sociales y las expectativas culturales. Muchos de estos usuarios tienen la necesidad de motivarse a través de sus teléfonos inteligentes. De hecho, muchos tienen sus negocios y medios de vida vinculados a sus teléfonos inteligentes.

Un conjunto de comparaciones fue popular en Internet hace unos años. Todos los pasajeros del metro de un determinado país están leyendo libros y periódicos, mientras que la mayoría de las personas en el metro de China miran sus teléfonos móviles. Posteriormente, se aclaró que el país donde los pasajeros leen los diarios solo es así porque la red de telefonía móvil en el metro no está disponible. Sin embargo, en la misma región, después de la comercialización de 5G, la situación no es diferente a la de China.

Países cuyos ciudadanos son más adictos a los teléfonos inteligentes:

1. China

El mercado chino de teléfonos inteligentes es el mercado de teléfonos inteligentes más grande del mundo. Con más de 1500 millones de smartphones vendidos en 2021, no sorprende que esté en la primera posición. Esto se debe a que cuanta más gente haya en la región, mayor será la probabilidad de que haya varios personajes de usuario.

2. Arabia Saudita

Con la tasa masiva de desarrollo en la nación del Medio Oriente rica en petróleo, no esperamos menos. Arabia Saudita tiene no menos de 21 millones de usuarios de teléfonos inteligentes y las marcas populares son Apple, Huawei y Samsung.

3. Malasia

Malasia es otra nación rica en petróleo con una alta adición de teléfonos inteligentes. La mayoría de los usuarios de esta región prefieren los teléfonos inteligentes Android, específicamente Huawei y Samsung. Sin embargo, Apple tiene una base de usuarios decente en Malasia.

4. Brasil

Brasil es el cuarto país de la lista y este país tiene preferencia por los teléfonos inteligentes Samsung. Sin embargo, los usuarios aquí todavía compran teléfonos inteligentes Motorola, Huawei y Apple.

5. Corea del Sur

Corea del Sur es el hogar de muchos avances tecnológicos, por lo que su tasa de adicción a los teléfonos inteligentes no es una sorpresa. Un par de fabricantes de peso pesado como Samsung y LG son de Corea del Sur. Además, Corea del Sur es el primer país en comercializar la última red 5G. También tiene el segundo número más alto de usuarios de 5G a nivel mundial, solo superado por China.

6. Irán

Una entrada sorpresa aquí son los usuarios de teléfonos inteligentes en Irán. Si bien no podemos decir por qué los usuarios de Irán son adictos a los teléfonos inteligentes, sabemos que no hay tanta libertad en Internet en Irán como en otras regiones. Los usuarios de Irán no pueden tener acceso a YouTube, Facebook, Twitter, Blogger, Telegram, Snapchat y Medium. Además, el gobierno de Irán también bloquea algunos servicios de transmisión como Netflix y Hulu. Según los informes, a partir de 2013, aproximadamente la mitad de los 500 sitios web más importantes del mundo no son accesibles en Irán. Además, si te gusta la salud, la ciencia, los deportes, las noticias, la pornografía y las compras, es posible que te enfrentes a algún tipo de restricciones. Sin embargo, esto no impide que los usuarios iraníes se vuelvan adictos a los teléfonos inteligentes. Samsung, Xiaomi y Huawei son los teléfonos inteligentes preferidos en Irán

7. Canadá

Las ventas de smartphones en Canadá superan fácilmente los 30 millones. En Canadá, las marcas preferidas son Apple (obviamente), Samsung y, sorprendentemente, Huawei. A pesar de la apretada agenda habitual en el país norteamericano, sus ciudadanos siguen siendo adictos a los teléfonos inteligentes.

8. Turquía

Los impuestos más altos en Turquía hacen que los teléfonos inteligentes en este país transcontinental sean más caros que en Europa. Una gran parte de Turquía se encuentra en el oeste de Asia, mientras que una parte de este país se encuentra en Europa del Este. Este mercado ama los teléfonos inteligentes de Xiaomi, Samsung y Apple.

9. Egipto

Este es el primer país africano en la lista de países cuyos ciudadanos son adictos a los teléfonos inteligentes. Al igual que Turquía, a los egipcios les encantan los teléfonos inteligentes de Xiaomi, Samsung y Apple en proporciones idénticas. Bueno, al igual que Irán, hay una serie de prohibiciones en Egipto. No puede tener acceso completo a aplicaciones populares como Skype, Facebook Messenger, FaceTime y WhatsApp sin una VPN.

10. Nepal

El pequeño país sin salida al mar en el sur de Asia es mejor conocido por albergar el pico más alto de la tierra, el Monte Everest. Sin embargo, los nepaleses también son adictos a los teléfonos inteligentes según este estudio. Samsung y Xiaomi son los claros líderes en su mercado de teléfonos inteligentes. Sin embargo, Oppo, Vivo, Apple y Huawei con cuotas de mercado similares están muy por detrás.

11. Italia

Si consideramos a Turquía como un país asiático, Italia es el primer país europeo en esta lista. Mejor aún, podemos decir que Italia es el primer país completamente europeo en esta lista. Esto parece sugerir que los europeos no son tan adictos a los teléfonos inteligentes.

12. Australia

Hasta noviembre del año pasado, los iPhone eran los teléfonos inteligentes más vendidos en el país de Oceanía. Samsung y Huawei también tienen cuotas de mercado decentes en el mercado australiano de teléfonos inteligentes.

13. Israel

El país del Medio Oriente en el Mar Mediterráneo también es adicto a los teléfonos inteligentes. En el mercado de teléfonos inteligentes aquí, Samsung es el rey. Sin embargo, también tenemos empresas como Xiaomi y Apple que tienen importantes cuotas de mercado.

14. Serbia

Serbia es solo el segundo país europeo en esta lista. Aquí, Samsung mantiene firmemente el mercado de los teléfonos inteligentes, mientras que Apple, Xiaomi y Huawei no se quedan atrás.

15. Japón

Cualquier región que tenga tecnología avanzada no es un miembro sorpresa de esta lista. En el pasado, Japón era un peso pesado de la fabricación. Incluso a partir de ahora, la isla asiática sigue siendo una fuerza poderosa en la industria de la tecnología. Samsung, Huawei y Apple son las principales marcas de teléfonos inteligentes en el mercado japonés de teléfonos inteligentes.

16. Reino Unido

El Reino Unido es un mercado de teléfonos inteligentes pequeño pero diverso. Los gustos de Samsung, Apple y Xiaomi tienen cuotas de mercado decentes y similares.

17. India

India es el segundo mercado de teléfonos inteligentes más grande del mundo, solo superado por China. Este mercado tiene más de 120 millones de teléfonos inteligentes al año. Xiaomi ha estado en la cima del mercado indio de teléfonos inteligentes durante unos tres años consecutivos. A pesar de sus ventas masivas de teléfonos inteligentes, la región no es tan adicta a los teléfonos inteligentes.

18. Estados Unidos

Estados Unidos es el tercer mercado de teléfonos inteligentes más grande del mundo. Solo es superado por China e India. Una de las principales marcas de teléfonos inteligentes del mundo, Apple, es de los Estados Unidos. Más del 55% de los usuarios estadounidenses de teléfonos inteligentes usan iPhones.

19. Rumanía

Otro país europeo en esta lista es Rumanía. Los usuarios de teléfonos inteligentes en este país prefieren los teléfonos inteligentes Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi y Motorola.

20. Nigeria

La nación negra más poblada y más grande, Nigeria, con más de 200 millones de personas, también es adicta a los teléfonos inteligentes. Sin embargo, este país es el único mercado que no tiene a Samsung o Apple como su marca favorita. A los nigerianos les encantan los teléfonos inteligentes de Transsion Holdings, que incluyen marcas como Tecno, Itel e Infinix. Si bien Tecno e Infinix tienen la mayor participación de mercado en Nigeria, Samsung y Apple están muy por detrás.

Los otros cuatro países de la lista son todos países europeos, incluidos Bélgica, Suiza, Francia y Alemania.

Conclusión

De esta lista, parece que los asiáticos son más adictos a los teléfonos inteligentes, seguidos de los europeos. Tanto Asia como Europa tienen 8 países cada uno en la lista. Sin embargo, la mayoría de las naciones asiáticas ocupan un lugar destacado en la lista, mientras que los países europeos se encuentran al final de la lista.

