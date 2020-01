enero 13, 2020

Huawei inició oficialmente el programa beta EMUI 10 para dispositivos Huawei Mate 20 en octubre de 2019 y se expandió a muchos mercados de todo el mundo. La información reciente sobre este tema revela que la compañía ha «detenido temporalmente» el lanzamiento de EMUI 10 para la serie Mate 20.

EMUI 10: Huawei suspende despliegue de actualización a Android 10 del Mate 20

“Nos gustaría informarle que la versión estable de Android 10 / EMUI 10 para dispositivos Huawei Mate 20 se encuentra temporalmente en espera. Tenga en cuenta que comenzaremos a lanzar Android EMUI 10 a fines de enero de 2020.” Huawei dijo que esta interrupción temporal se debe a la necesidad de verificar los problemas y dar la mejor actualización de características a los usuarios.

Esta suspensión permitirá a los ingenieros de Huawei abordar una serie de errores encontrados por los usuarios. Por el momento, no se sabe qué países están afectados por esta falla. No es imposible que ciertos usuarios continúen pudiendo instalar la actualización. No es la primera vez que Huawei suspende la implementación de firmware.

Hace unos días, la compañía dejó de ofrecer Android 10 en Honor 20 y Honor View 20. El lanzamiento está programado para reiniciarse en la segunda semana de febrero. Además, el fabricante continúa actualmente la implementación de EMUI 10 en todos los demás dispositivos compatibles, ya sea en China o internacionalmente.

La otra parte de esta noticia dice que la actualización EMUI 10 para la serie P30 todavía está en marcha.

Como actualizar:

A través de la configuración:

Configuraciones abiertas Haga clic en ‘ Sistema ‘

Haga clic en ‘ Actualización de software ‘

Clic en ‘ VERIFICAR ACTUALIZACIONES ‘

Haga clic en ‘ Descargar e instalar ‘

Vía HiCare:

Abra la aplicación HiCare

Haga clic en la pestaña ‘ Servicios ‘

Clic en ‘ Actualizar ‘

Haga clic en ‘ VERIFICAR ACTUALIZACIONES ‘

Clic en ‘ Descargar e instalar ‘

