¡Es oficial! Galaxy S8 y Note 8 no se actualizarán a Android 10

El Galaxy S8, S8 Plus y Galaxy Note 8 no tienen derecho a la actualización de Android 10, finalmente anuncia Samsung. Los tres teléfonos inteligentes ya se han beneficiado de dos actualizaciones importantes del sistema operativo Android, a saber, Android Pie y Android Oreo. Como era de esperar, han llegado al final del soporte de software prometido por el fabricante.

En noviembre de 2019, el servicio al cliente alemán de Samsung anunció la inminente llegada de Android 10 en el Galaxy S8 y S8 Plus. Unas semanas más tarde, los representantes de servicio de Samsung se aseguraron de que la actualización también se implementará en el Galaxy Note 8 en el transcurso de 2020. Finalmente, resulta que el servicio al cliente de la marca ha difundido información falsa, informan nuestros colegas de SamMobile.

Los medios pudieron entrevistar a representantes de Samsung al margen de la conferencia Unpacked dedicada al Galaxy S20. Los representantes negaron firmemente las reclamaciones de servicio al cliente. No, el One UI 2.0 basado en la actualización de Android 10 no se ofrecerá en los dos teléfonos inteligentes de gama alta lanzados en 2017.

No es realmente una sorpresa. Samsung no había incluido los tres teléfonos inteligentes en su calendario oficial de lanzamiento para la actualización de Android 10. Además, los tres dispositivos ya han podido instalar Android Oreo y Android Pie. Según lo prometido, la marca todavía ofrece dos actualizaciones importantes de Android en sus dispositivos de gama alta. Proponer una tercera actualización importante no es habitual para el fabricante. Como recordatorio, esta no es la primera vez que el departamento de servicio de Samsung ha anunciado erróneamente la llegada de ciertas actualizaciones.

En el lado positivo, el Galaxy S8 y Galaxy Note 8 deberían continuar recibiendo parches de seguridad, al menos por un tiempo. Aun así, el Galaxy S8 tiene prácticamente tres años, por lo que podría dejar de recibir actualizaciones por completo pronto. Técnicamente hablando, Samsung ya no tiene la obligación de entregar parches de seguridad al dispositivo, pero el parche de febrero de 2020 ya se está implementando tanto para el S8 como para el Note 8. Los futuros parches diseñados para solucionar problemas graves podrían continuar llegando, aunque más lentamente ritmo que antes.

