Exynos 1080: el primer chipset de 5nm de Samsung

noviembre 12, 2020

Samsung anuncia su primer SoC de cinco nanómetros, el Exynos 1080, que probablemente estará presente en varios teléfonos en el 2021. Desarrollado conjuntamente con Vivo, la gran característica nueva es la adición de un módem mmWave 5G diseñado para soportar las bandas.

En cuanto a las especificaciones, la unidad incluye un chip de ocho núcleos que ejecuta un A78 de un solo núcleo, 2.8GHz, emparejado con tres núcleos A78 más sincronizados a 2.2GHz. En la otra mitad del chip, encontrará un A55 de cuatro núcleos que se ejecuta a 2,0 GHz y una GPU Mali G78 que admitirá pantallas QHD de hasta 90 Hz. Si no está familiarizado, “cinco nanómetros” es una abreviatura de lo pequeños que son los transistores en el chip mismo, y es un proceso que no todos están usando en este momento. Apple se enorgullece de tener el primer chip de 5 nm del mundo, el A14, que fue fabricado por el socio de fabricación TSMC. Es el mismo proceso que utilizó Huawei para construir el Kirin 9000, antes de que las sanciones no lo hicieran disponible.

Para fotos:

El Exynos 1080 admite hasta 200 Mpx con una sola cámara o unidades duales de 32 Mpx + 32 Mpx y los videos llegan hasta 4K @ 60fps. Obtiene soporte para los últimos estándares de RAM LPDDR4x y LPDDR5, así como almacenamiento UFS 3.1. Se puede conectar a pantallas WQHD + con una frecuencia de actualización de hasta 90 Hz o paneles Full HD + con una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz.

Se espera que los primeros teléfonos con Exynos 1080 lleguen a principios de 2021

Durante el evento en China, un representante de la compañía reveló que en realidad es Vivo el que adoptará la plataforma por primera vez como lo hizo con el Exynos 980 el año pasado. Engadget China informa que el chip debutará en un teléfono Vivo, que aún no tiene nombre, que llegará en algún momento en el futuro.

La producción de Samsung de un chip de 5 nm significa que TSMC ya no tiene el monopolio del proceso y, con suerte, veremos chips más eficientes de todos los fabricantes de teléfonos en el futuro. Después de todo, cuanto más pequeños sean sus transistores, más rápido o más eficiente será su teléfono. Y eso es un gran problema en este momento, cuando el cambio a 5G está agotando las baterías de los teléfonos de las personas más rápido que nunca.

Resumen de especificaciones técnicas

EXYNOS 1080 CONSTRUCCIÓN 5 nm CPU 1 x ARM Cortex-A78 a 2,8 GHz

3 x ARM Cortex-A78 a 2,6 GHz

4 x ARM Cortex-A55 a 2,0 GHz GPU Mali G78 MP10 IA Integrada ALMACENAMIENTO LPDDR5/LPDDR4x UFS 3.2 PANTALLAS QHD+ 90Hz

FHD+ 144Hz CÁMARAS Hasta 200 Mpx

6 cámaras CONECTIVIDAD 5G SA

WiFi 6

Bluetooth 5.2

Origen: Samsung anuncia el Exynos 1080, su primer chipset de 5nm – noticias GSMArena.com

