Facebook abandonará Europa si se le impide...

septiembre 28, 2020

Facebook ha comunicado al Tribunal Supremo de Irlanda que abandonará Europa. La empresa no ve posible seguir operando en Europa si los reguladores de dicho país paralizan la transferencia de datos personales a Estados Unidos. Así lo informó el periódico The Sunday Business Post. “No está claro cómo, en esas circunstancias, [la compañía] podría continuar brindando los servicios de Facebook e Instagram en la UE”, aseguró Yvonne Cunnane, directora de Protección de Datos de la empresa en Irlanda, en una declaración jurada presentada ante el tribunal a la que ha tenido acceso dicho medio.

La Comisión de Protección de Datos de Irlanda, principal regulador europeo, decidió que Facebook no puede utilizar el mecanismo por el que se transfieren datos de la Unión Europea a Estados Unidos después de que el pasado 16 de julio la justicia europea tumbara el llamado escudo de privacidad, el principal mecanismo legal que permite a miles de compañías realizar libremente dichas transferencias.

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) advirtió entonces de que dicha normativa no ponía límites a algunos programas de vigilancia de la Administración norteamericana, que afectaban a la privacidad de ciudadanos no estadounidenses.El tribunal europeo no puso, sin embargo, objeciones a las transferencias basadas en las llamadas cláusulas contractuales estándar derivadas del reglamento general de protección de datos europeo (standard contractual clauses o SCC). A estas cláusulas, en principio vigentes, se aferran las grandes compañías para seguir transfiriendo datos al otro lado del Atlántico.

