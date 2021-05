Facebook e Instagram: ya puedes decidir ocultar los me gusta

mayo 26, 2021

Facebook e Instagram han decidido poner a disposición de todos la opción de ocultar el «Me gusta» expresado en relación a las publicaciones de sus respectivas redes sociales. La decisión es el resultado final de una actividad de prueba que se viene desarrollando desde hace varias semanas e introduce nuevas opciones que deberían hacer que todos estén de acuerdo, tanto los que aprecian la posibilidad de ocultar los likes, como los que siguen prefiriendo el sistema anterior que siempre los hizo visibles. El gigante de las redes sociales no los eliminó en el origen, dejando que cada usuario decidiera si verlos o no.

Más concretamente, los usuarios podrán:

Ocultar los recuentos de Me gusta y las vistas en todas las publicaciones del feed.

Ocultar los recuentos de me gusta y vistas en sus publicaciones

Puede seleccionar la opción para ocultar los me gusta y las vistas de las publicaciones de otras personas en la nueva sección Publicación en la configuración. La función se activa seleccionando la marca de verificación junto a «Ocultar el número de Me gusta y vistas».

Para ocultar los Me gusta y las vistas de tus publicaciones, debes intervenir en la fase de creación de la publicación, seleccionando la opción «Ocultar el número de «Me gusta y visitas de esta publicación» en la configuración avanzada. Vale la pena subrayar que la opción ya está disponible, pero para que llegue a todos tendremos que tener en cuenta un poco de espera antes de que finalice el procedimiento de distribución.

El elegido por Facebook es probablemente la mejor solución porque todavía existen diferencias de opinión sobre el papel de los me gusta y las vistas de las publicaciones. Para algunos usuarios, estas herramientas representan indicadores útiles del contenido más popular y, por lo tanto, dignos de atención. Por otro lado, recibir pocos me gusta y registrar un número bajo de vistas puede generar frustración en el autor de las publicaciones o envidia en quienes observan las publicaciones de otras personas con muchos me gusta. Limitarse a la cantidad de me gusta / vistas para determinar si vale la pena ver un contenido o no no es bueno para el espíritu crítico de los usuarios, incluso el contenido con una cantidad baja de me gusta / vistas puede ser digno de mención.

Origen: Facebook e Instagram: desde hoy puedes decidir ocultar los me gusta – HDblog.it

