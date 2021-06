junio 1, 2021

Facebook anunció este lunes que no limitará las funciones de WhatsApp de los clientes que no hayan aceptado sus nuevos términos y condiciones. Dar el visto bueno a estos nuevos términos supone aceptar que la aplicación comparta determinados datos con Facebook, la firma matriz del servicio de mensajería. La autorización contempla que Facebook pueda hacer negocio con esos datos.

Facebook no limitará las funciones de WhatsApp aunque no aceptes las nuevas condiciones

La compañía había puesto como límite para hacerlo el 15 de mayo, después de haberse visto obligada a retrasar cuatro meses la entrada en vigor por la oleada de críticas contra la plataforma a comienzos de este año. A principios de este mayo, WhatsApp advirtió que quienes no aceptaran la nueva actualización, aunque se encontrasen en la UE, comenzarían paulatinamente a tener un servicio limitado. Por ejemplo, no podrían acceder a su lista de chats al abrir la aplicación. Pasadas unas semanas “de funcionalidad limitada”, la situación del usuario que no hubiera aceptado se complicaría. “No podrá recibir llamadas ni notificaciones entrantes y WhatsApp dejará de enviar mensajes y llamadas a su teléfono”, explicaba entonces la compañía.

Al final, los usuarios tendrían que aceptar las nuevas condiciones o no podrían utilizar WhatsApp “en absoluto”. Ahora todas esas amenazas quedan desactivadas por la propia compañía. Facebook no limitará las funciones de WhatsApp aunque no aceptes las nuevas condiciones.

Facebook y su filial vuelven a recular

Semanas después de desactivar su amenaza inicial de eliminar las cuentas de quienes no aceptaran las condiciones, ahora dicen: “Dada la reciente discusión con varias autoridades y expertos en privacidad, queremos dejar claro que actualmente no tenemos planes de limitar la funcionalidad de WhatsApp a aquellos que aún no han aceptado la actualización”, aseguró este lunes un portavoz de la compañía. “En su lugar, seguiremos recordando a los usuarios de vez en cuando sobre la actualización, así como cuando la gente decida utilizar funciones opcionales relevantes […]. Esperamos que este enfoque refuerce la opción que tienen todos los usuarios de interactuar o no con un negocio”, aseguró la empresa en referencia al uso de los datos con fines comerciales, sobre todo para recibir publicidad personalizada.

