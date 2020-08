agosto 16, 2020

Ya que la mayoría de las fallas que Facebook sufre en Android son comunes, por lo que se pueden solucionar sin demasiadas complicaciones. A continuación con esta Ayuda te presentamos las soluciones a los fallos más comunes de la popular aplicación de red social en Android. Así va a volver a funcionar con normalidad.

Fallas comunes de Facebook en Android y cómo solucionarlas

Facebook no se abre. Uno de los problemas más comunes, no solo con Facebook, sino con cualquier aplicación en Android, es que no se abra. Seguro que en alguna ocasión os ha pasado, que al intentar abrir la app de la red social, nos haya resultado posible abrirla, siendo esta una situación muy molesta para todos.

Cierra la app y vuelve a abrirla : Acude al menú de apps recientes y cierra la app. Pasados unos segundos intenta abrirla de nuevo. En algunas ocasiones ha habido un fallo a la hora de abrirla pero al hacer esto se abre nuevamente.

: Acude al menú de apps recientes y cierra la app. Pasados unos segundos intenta abrirla de nuevo. En algunas ocasiones ha habido un fallo a la hora de abrirla pero al hacer esto se abre nuevamente. Borrar caché : Una solución que sigue siendo muy discutida, pero que en muchos casos funciona bien. En el apartado de Aplicaciones hay que buscar Facebook, entrar en ella y en el apartado de Almacenamiento tenemos la posibilidad de borrar su caché.

: Una solución que sigue siendo muy discutida, pero que en muchos casos funciona bien. En el apartado de Aplicaciones hay que buscar Facebook, entrar en ella y en el apartado de Almacenamiento tenemos la posibilidad de borrar su caché. Reiniciar teléfono : Hay veces en las que es un problema con alguno de los procesos en el teléfono fallan y nos piden abrir la app. Reiniciar el dispositivo permite poner fin a este error.

: Hay veces en las que es un problema con alguno de los procesos en el teléfono fallan y nos piden abrir la app. Reiniciar el dispositivo permite poner fin a este error. ¿Actualización?: Si has actualizado la aplicación recientemente, puede que esta nueva versión haya causado el fallo, por lo que puedes volver a una versión anterior para solucionar esto. También puede darse el caso de que necesites actualizar la app a una nueva versión, porque hay fallos en la actual.

Facebook no carga

Hay ocasiones en las que la aplicación en Android se abre con normalidad, pero los contenidos no cargan. Cuando entras el feed de noticias no carga, o si intentas entrar en tu perfil no es posible.

¿Se ha caído Facebook? : Una de las causas más comunes es que la red social se haya caído, algo que ha pasado en más de una ocasión. Sus servidores se caen y no se puede cargar ni usar la app con normalidad. Por suerte, puedes comprobar si se ha caído.

: Una de las causas más comunes es que la red social se haya caído, algo que ha pasado en más de una ocasión. Sus servidores se caen y no se puede cargar ni usar la app con normalidad. Por suerte, puedes comprobar si se ha caído. Conexión a Internet: Es posible que sea tu conexión a Internet la causa de estos problemas con la red social. Si tienes una mala conexión, es posible que no cargue correctamente. Comprueba esto tanto con tus datos móviles como con WiFi.

No emite notificaciones

