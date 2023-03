Fortnite dejará de funcionar en muchas PC

marzo 11, 2023

Fortnite, uno de los juegos Battle Royale más populares del mundo, ha sido el favorito entre los jugadores desde su lanzamiento en 2017. El juego ha evolucionado y crecido con cada año que pasa. Agregar nuevas armas, vehículos y modos de juego para mantener a los jugadores interesados. Sin embargo, con el lanzamiento de su última actualización, Mega, Fortnite dejó de ser compatible con Windows 7 y Windows 8 en la versión para PC del juego.

Este movimiento no sorprende, ya que Epic Games, el desarrollador de Fortnite, había anunciado previamente que dejaría de admitir estos sistemas operativos. Se tomó la decisión de mejorar la tecnología y realizar mejor la visión de Epic Games para el futuro de Fortnite. La compañía explicó que los sistemas operativos más antiguos como Windows 7 y Windows 8 presentan un riesgo creciente de vulnerabilidades de seguridad y carecen de funciones modernas, lo que cuesta una cantidad considerable de tiempo de desarrollo para encontrar soluciones, tiempo que de otro modo podría dedicarse a mejorar el juego en sí.

Para los jugadores que todavía usan Windows 7 o Windows 8, esto significa que ya no recibirán actualizaciones para Fortnite y la tienda del juego ya no estará disponible en estas plataformas. Los jugadores de estos sistemas operativos no podrán beneficiarse de ninguna función nueva que introduzca Epic Games en el futuro. Para continuar jugando Fortnite, los jugadores deberán actualizar a Windows 10 o Windows 11.

Si bien este movimiento puede ser inconveniente para algunos jugadores, es importante tener en cuenta que actualizar a un sistema operativo moderno como Windows 10 o Windows 11 es un movimiento inteligente. No solo permitirá a los jugadores seguir jugando Fortnite. Pero también garantizará que su PC esté más segura y actualizada. Microsoft finalizó el soporte general para Windows 7 en 2020 y el soporte extendido finalizará en 2023. Windows 8 , por otro lado, finalizó el soporte general en 2018 y el soporte extendido finalizó en 2023.

Para los jugadores que no quieren o no pueden actualizar a Windows 10 o Windows 11, Epic Games sugiere recurrir a GeForce Now, la solución de juegos en la nube de NVIDIA, como alternativa. Si bien esta solución permite a los jugadores jugar la última versión de Fortnite de forma gratuita. Requiere una conexión a Internet sólida para garantizar una experiencia de juego fluida. Epic Games recomienda usar Ethernet a través de Wi-Fi para minimizar el retraso y otros problemas de conectividad. También vale la pena señalar que las sesiones de juego están limitadas a una hora con la versión gratuita de GeForce Now. Pero no hay restricciones en la cantidad de sesiones que pueden tener los jugadores.

Fortnite nuevos lanzamientos

El capítulo 4 de la temporada 2 de Fortnite, que se lanzó junto con la actualización Mega, presenta varias características nuevas y opciones de juego para que los fanáticos y jugadores las exploren. Una de las adiciones más emocionantes es la capacidad de volar sobre Mega City usando rieles deslizantes. Proporcionando una nueva forma de navegar por el mapa y escapar del peligro. La actualización también incluye nuevos vehículos, incluidos automóviles y motocicletas. Además de nuevas armas y un nuevo skin para Eren Jäger. Que es un personaje de la serie de anime y manga Attack on Titan.

En conclusión, el fin del soporte para Windows 7 y Windows 8 en Fortnite es un movimiento necesario. Para que Epic mejore la tecnología y garantice que el juego pueda seguir evolucionando y creciendo. Si bien este cambio puede molestar a algunos jugadores, actualizar a un sistema operativo moderno como Windows 10 o Windows 11 es una decisión inteligente que garantizará que su PC esté segura y actualizada. Alternativamente, los jugadores pueden recurrir a GeForce Now como alternativa para continuar jugando Fortnite. Con el lanzamiento del capítulo 4 de la temporada 2 y la actualización Mega, hay muchas características nuevas y opciones de juego para que los jugadores exploren y disfruten.

Origen: ¡Fortnite dejará de funcionar en muchas PC! – Gizchina.com