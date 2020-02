Galaxy Fold 2 llegaría en julio con un nuevo S Pen y algunas mejoras

febrero 18, 2020

Después de Galaxy Fold, Samsung presentó un nuevo teléfono inteligente plegable, el Samsung Z Flip. Sin embargo, tendremos que esperar unos meses más para ver al sucesor del Galaxy Fold. El lanzamiento del muy esperado Samsung Galaxy Fold 2 debería tener lugar en julio.

Rumores sobre Samsung Galaxy Fold 2: En realidad, aún no se conoce el nombre real del sucesor de Galaxy Fold, el nombre en clave es «Project Champ». Desde el punto de vista del diseño, no debe desprenderse demasiado de lo que ya se ve en el Galaxy Fold. Por lo tanto, estará equipado con una pantalla flexible muy grande, pero la novedad será la cámara frontal colocada debajo de la pantalla. La pantalla, por supuesto, será plegable y diseñada para que ahorre espacio cuando no se use el teléfono inteligente.

Especificaciones técnicas

La pantalla del Galaxy Fold 2, abierta, debe tener una diagonal de 8 pulgadas (según otros rumores, podría ser de 7.7 pulgadas) y estar equipada con tecnología UTG (Ultra Thin Glass), la misma que se usa en el Samsung Z Flip, Recientemente muy criticado después de la prueba de resistencia realizada por JerryRigEverything.

Uno de los aspectos más innovadores en comparación con el plegado anterior de la compañía coreana debería ser la disposición de la cámara frontal debajo de la pantalla para maximizar la superficie utilizable del teléfono inteligente.

Incluso si no hay noticias oficiales, se han recibido otros rumores sobre las especificaciones técnicas de este teléfono inteligente. Qualcomm Snapdragon 865, cámara con sensor de 108 Mpx, soporte para el S-Pen y las redes de última generación.

