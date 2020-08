Galaxy Note 20 y 20 Ultra: video de presentación, fondos de pantalla y forro oficial

agosto 2, 2020

La fiebre está creciendo por el lanzamiento de los próximos Samsung Galaxy Note 20 y 20 Ultra. Los dos buques insignia se esperan para el 5 de agosto, y para facilitar la espera ya puedes ver el video de presentación oficial. Descarga los fondos de pantalla oficiales en tu teléfono inteligente, compartidos en la red por el conocido filtrador Ishan Agarwal en resolución original. Además echa un vistazo a lo que serán los forros protectores diseñados por Samsung.

Son en total cinco fondos de pantalla caracterizados por el mismo tema abstracto y colores particularmente brillantes que reflejan el estilo clásico de Samsung. Tienden a inspirarse en tonos fríos y cálidos, a menudo muy contrastados, para realzar la belleza de la pantalla AMOLED. Están listos para dar lo mejor de sí con este nueva generación de teléfonos inteligentes.

En cuanto a las cubiertas, están la de silicona clásica y el «flip» en cuero con una parte en plástico transparente para ver información en la pantalla. Todos están disponibles en varios colores para combinar con los de los dos teléfonos inteligentes.

Samsung Galaxy Note 20 (Ultra) official cases, including a first look at the «butt». pic.twitter.com/Adn7vupLFx